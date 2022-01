Chcete se odlišit? S Cyrcle Phone určitě vyniknete, pokud se jej podaří vyrobit

Fotografie: Cyrcle Phone

Je to pravda, která se změnila na klišé: bez ohledu na platformu nebo výrobce jsou si jednotlivé mobilní telefony nesmírně podobné, což je přesný opak toho, když začínaly. Tehdy jste jednotlivé modely poznali už z dálky, zatímco nyní musíte mít smysl pro ty nejmenší detaily, ale stejně jsou vše nudné obdélníky. Jestli je toto věc, která vás trápí na rozdíl od schopností hardwaru, pak vás určitě zaujme projekt Cyrcle Phone, který se ukázal na letošním CESu zkouší své štěstí na portálech pro komunitní financování indiegogo.com a kickstarter.com.

Celý projekt je teprve na začátku, proto se telefon chlubí jen několika málo hardwarovými parametry, které mezi špičku rozhodně nemíří. Kulatý displej má rozlišení 800 × 800 bodů, o připojení se postará LTE a celé to poběží na Androidu 10, který podle obrázků dostane launcher a zamykací obrazovku upravenou tak, aby co nejlépe využili netradiční tvar displeje. A pozor, je zde jedna vskutku originální věc. Zatímco z běžných telefonů jack pro sluchátka mizí čím dál víc, toto netradiční vajíčko nabídne hned dva.

Telefon by se mohl vyrábět ve dvou barevných provedeních.

Pokud by tento záměr společnost myslela jako „vtípek“ nebo jako zajímavý sekundární telefon pro mladé nebo pro ženy, pak by měl projekt lepší šanci na úspěch, než když ho zamýšlí jako exkluzivní produkt pro ty, kteří se rádi odlišují. Tomu odpovídá i cena, která se i po slevě vyšplhala na 842 € (cca 20 tisíc korun) s předpokládaným datem dodání na podzim tohoto roku. To firma omlouvá tak, že výroba telefonů v malých sériích je mnohem nákladnější než u velkých firem. Pokud vás neodradí ani to, pak ještě zvažte, že se jedná o crowdfundigový projekt, kde dodání, termín ani specifikace nejsou vůbec jisté, obzvláště v době s nefunkčními dodávkami čipů a dalšími problémy.