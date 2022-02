Podívejte se, jak by mohla vypadat první „skládačka“ od Applu

Móda ohebných telefonů nenechává chladným ani Apple, který podle známého analytika Ming-Chi Kua (na kterého se odkazuje phonearena.com) představí svou první „skládačku“ v roce 2023. Jak by mohl ohebný telefon cupertinského výrobce vypadat, se pokusil vizualizovat designér Antonio De Rosa. Véčko s označením iPhone Air prezentuje jako velmi stylové zařízení s na první pohled malými rozměry, pantem doplněným logem výrobce a na vnější straně vybavené trojicí fotoaparátů a miniaturním displejem. Uvnitř by se pak podle něj mohl nacházet extrémně výkonný (podle našeho názoru až zbytečně výkonný) procesor Apple M1. Mějte na paměti, že se jedná pouze o koncept a možnou podobu (i označení) zařízení podle zmíněného designéra, nikoli skutečnou podobu chystaného zařízení.

Apple is still testing foldable devices, but it thinks the technology is not entirely ready for its quality standards.

Let's imagine the first Apple foldable device@appleinsider @theapplebizz @TechCrunch @iPhoneinCanada @RedmondPie @LeaksApplePro

Video: https://t.co/KiqFBqjhqh pic.twitter.com/dBsTfhl3Ar