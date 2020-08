Zákaz WeChatu v iPhonech by mohl zapříčinit až 30% pokles prodejů, varuje analytik

Fotografie: Ioannis Papadopoulos, mobilenet.cz

Americký prezident Donald Trump a jeho administrativa má dlouhodobě spadeno na čínské technologické společnosti. V předchozím roce odstartovala kauza Huawei, v posledních dnech se diskutuje o „vynuceném“ prodeji sociální sítě TikTok, který si Trump vydupal pod výhrůžkou úplného zákazu na území USA. Hrozící „ban“ čínských aplikací se pochopitelně vztahuje i na WeChat, který spadá pod společnost Tencent. Tato (nejen v Číně) nesmírně populární aplikace, která v sobě integruje hned několik funkcí, by tak mohla být zakázána ve virtuálním obchodě App Store a Obchod Play.

Kuo: iPhone Shipments Could Decline Up to 30% If Apple Forced to Remove WeChat From Worldwide App Store https://t.co/sp854li58U by @eslivka pic.twitter.com/e48qGgaSMk — MacRumors.com (@MacRumors) August 10, 2020

Pokud by se takovéto opatření přijalo a čínští uživatelé by si nemohli do svých iPhonů WeChat nainstalovat, mělo by to podle známého analytika Ming-Chi Kua katastrofální dopad na prodeje iPhonů. Dle jeho názoru by mohly roční celosvětové prodeje iPhonů klesnout o nemalých 25 až 30 %, jak uvádí MacRumors, pro nějž se Kuo vyjádřil.

WeChat měsíčně využívá zhruba 1,2 miliardy uživatelů. Aplikace v sobě integruje funkce zaměřené na provádění plateb, komunikaci, sociální sítě i čtení zpráv. Propad prodejů iPhonů by podle Kua poznamenal rovněž prodeje AirPods, Apple Watch i Maců v rozmezí 15 až 25 %.