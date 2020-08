Huawei má vážné problémy s výrobou procesorů Kirin. Na vině je USA

Fotografie: Martin Pultzner, mobilenet.cz

Zásoby, respektive výrobní kapacity, procesorů Kirin, které Huawei nemůže produkovat kvůli sankcím ze strany USA, nebezpečně klesají. Podle The Associated Press a také samotného Richarda Yu (šéfa mobilní divize Huawei) nebude možné od poloviny příštího měsíce tyto procesory vyrábět.

Richard Yu uvedl, že výrobci čipsetů přijali objednávky podané do 15. května, čímž si Huawei zajistil produkci do 15. září. Dále informoval o tom, že letos by mohla dorazit poslední generace high-end čipsetů Kirin tak, jak je známe. Naposledy bychom je tak mohli spatřit u řady Huawei Mate 40.

Zákazy a všemožné „házení klacků pod nohy“ ze strany americké vlády je založeno na nařčení z minulého roku. Podle USA totiž Huawei spolupracuje s čínskou vládou, které dodává informace, a představuje tak bezpečnostní riziko. Huawei tato nařčení razantně odmítl a požádal USA o důkazy, které však doposud nebyly předloženy. Po několika odkladech nabytí účinnosti amerických sankcí se v květnu letošního roku Donald Trump rozhodl udělit další odklad, a to do května 2021. Zároveň však bylo Huawei znemožněno nadále spolupracovat s výrobcem TSMC, který pro něj procesory produkoval. Podle The Wall Street Journal americký výrobce Qualcomm již požádal vládu USA o přehodnocení postoje o zrušení některých zákazů.