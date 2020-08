Problém TikToku by mohl vyřešit Microsoft. Možná jej z části odkoupí

Fotografie: TikTok

Kolem TikToku je v posledních dnech opět velmi živo. Za vše může americký prezident Donald Trump, který společnost ByteDance, která stojí za TikTokem, podezírá, že odvádí data uživatelů čínské vládě. Pohrozil tak, že by měl TikTok na území USA úplný zákaz. Obdobně se situace vyvíjí například v Indii, kde byla aplikace zařazena na seznam nebezpečného softwaru.

Do celé situace se poměrně nečekaně vložil americký gigant Microsoft, který oficiálně oznámil, že vede rozhovory o možném odkupu TikToku. Nešlo by však o celou aplikaci, ale pouze její odnože na konkrétních trzích. Jednat by se mělo o trhy v USA, Kanadě, Austrálii a na Novém Zélandu. Tyto části TikToku by plně spravoval Microsoft a měl by být zárukou toho, že s uživatelskými daty bude nakládáno citlivě a současně se nebudou nacházet na čínských serverech. Na všech ostatních trzích, tedy včetně českého, by TikTok nadále patřil společnosti ByteDance, jinými slovy by se nic nezměnilo.

Otázkou zůstává, jak by bylo zajištěno, že data amerických uživatelů budou opravdu striktně oddělena. Zejména v kontrastu s tím, že obsah by se napříč sítí TikTok zřejmě mísil. Ledacos mohou naznačit probíhající rozhovory mezi ByteDance a Microsoftem, které mohou trvat až do 15. září. Právě polovina září je nejzazším termínem, kdy mělo být rozhodnuto o případném odkoupení. Nákup by pro Microsoft mimochodem znamenal poměrně citelné proniknutí do světa sociálních sítí, což se mu doposud s žádným vlastním projektem výrazněji nepodařilo.

