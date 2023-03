Zahoďte je, nebo je dejte dětem. Rusko oficiálně zakázalo úředníkům iPhony

Fotografie: Petr Vojtěch, mobilenet.cz

Kreml nařídil úředníkům, kteří se podílejí na přípravách ruských prezidentských voleb v roce 2024, aby přestali používat telefony iPhone společnosti Apple, protože se obávají, že tato zařízení jsou zranitelná pro západní zpravodajské služby, uvedla to agentura Reuters s odkazem na list Kommersant.

„S iPhonem se rozlučte: buď ho vyhoďte, nebo ho dejte dětem. V březnu to budou muset udělat všichni,“ citoval Kommersant jednoho z účastníků setkání pro úředníky zapojené do domácí politiky, který pořádal Kreml. První náměstek šéfa prezidentské administrativy Sergej Kirijenko řekl úředníkům, aby si do 1. dubna vyměnili telefony.

Spory Ruska a Applu přitom nejsou nijak nové. Už v roce 2014 se Rusko snažilo získat od Applu zdrojové kódy s odvoláním na vyšší bezpečnost. Nijak nejsou nové ani myšlenky „západní“ telefony zakázat úplně a nahradit je vlastním řešením. Prozatím ale došlo na spíše úsměvné zákazy emotikonů nebo vybraných aplikací.

Nakonec se paradoxně jako první odhodlal Apple a své výrobky přestal do Ruska oficiálně dodávat nedlouho po začátku ruské agrese na Ukrajině. Telefony se však v do země neoficiálně dovážejí dál, přes prostředníky a za vyšší ceny. A své zákazníky si najde i v těch nejvyšších patrech: britský list The Sun si kupříkladu povšiml, že zatímco ministr zahraničí Ruské federace Sergej Lavrov kritizuje při svém pobytu na summitu G20 v Indonésii „zkažené západní mravy“, má na stole položený Apple iPhone 14 a na ruce Apple Watch 8.