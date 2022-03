Apple v Rusku pozastavuje prodeje svých produktů, Apple Pay bude fungovat omezeně

Ruská invaze na Ukrajině se nyní dočkala oficiální reakce ze strany společnosti Apple, která podle nejnovějších informací serveru CNN pozastavila veškeré prodeje svých produktů na ruském trhu. Cupertinský výrobce je údajně hluboce znepokojen ruskou invazí na Ukrajinu a kromě pozastavení veškerých prodejů, omezí na ruském území také fungování platební služby Apple Pay.

„Minulý týden jsme zastavili veškerý dovoz produktů do země, zároveň byla omezena Apple Pay a další služby. Zpravodajské služby RT News a Sputnik News již nejsou k dispozici ke stažení z App Storu mimo Rusko,“ uvedl zástupce Applu. „Preventivně jsme deaktivovali i informace o dopravě a dopravních nehodách v Apple Mapách na území Ukrajiny jako bezpečnostní opatření pro ukrajinské občany.“

I am deeply concerned with the situation in Ukraine. We’re doing all we can for our teams there and will be supporting local humanitarian efforts. I am thinking of the people who are right now in harm’s way and joining all those calling for peace.