Záhada jménem Antennagate objasněna po 15 letech. Mohl za ni chybný software

Rok 2010. Apple představil svůj první iPad, ale titulky novin a webů ovládl jiný jeho počin. Jeho nový iPhone 4 byl ve všech ohledech dokonalý, až na jeden zásadní detail: při určitém specifickém, ale docela obvyklém úchopu, ztratil signál a tedy i schopnost telefonovat. Tato aféra vešla ve známost hlavně výrokem Steva Jobse, že ti, kdo mají problémy, telefon „špatně drží“.
Apple nakonec řešil problém nabídnutím pouzdra, které stínění signálu omezilo a v následujících modelech předělal anténu tak, aby se problém už neopakoval. Později ale vyšlo najevo, že se jednalo spíše o softwarový problém, což Apple potvrdil ve svém vyjádření (apple.com).
„Po prozkoumání jsme s údivem zjistili, že vzorec, který používáme k výpočtu počtu sloupců síly signálu, který se má zobrazit, je zcela chybný. Náš vzorec v mnoha případech chybně zobrazuje o 2 sloupce více, než by měl pro danou sílu signálu. Například někdy zobrazujeme 4 sloupce, zatímco bychom měli zobrazit pouze 2 sloupce. Uživatelé, kteří pozorují pokles signálu o několik čárek, když uchopí iPhone určitým způsobem, se s největší pravděpodobností nacházejí v oblasti s velmi slabým signálem, ale nevědí o tom, protože my chybně zobrazujeme 4 nebo 5 čárek. Jejich velký pokles čárek je způsoben tím, že jejich vysoké čáry nikdy nebyly skutečné.“
hey wanna see something kinda interesting? this was the entire fix to the iPhone Antennagate in 2010. 20 bytes. pic.twitter.com/XSSBmg2rCr— sam henri gold (@samhenrigold) October 7, 2025
Apple se jako obvykle nepouští do zbytečných podrobností toho, co změnil. To však vyzkoumal softwarový inženýr a designér Sam Henri Gold, který se o svá zjištění podělil na sociálních sítích:
„Stáhl jsem si oba firmwary a začal se v nich vrtat. V rámci CoreTelephony jsem našel slibně vypadající binární soubor: CommCenter. Při pohledu na řetězce jsem měl docela dobrý pocit, že právě tady se nachází čárový vzorec. Vlastní výpočet je jednoduchý. Při převodu síly signálu na sloupce načítá CommCenter jednotlivé prahové hodnoty z paměti a porovnává je, dokud nenajde správný rozsah. V tomto kódu problém není. Ale tady, ve vyhledávací tabulce. Když ji vykreslíte do grafu, uvidíte, jak jsou hodnoty poněkud zkreslené, protože jsou opravdu optimistické. Většinu času byste viděli 4-5 sloupců. Ale když telefon uchopíte, protože je pokles tak prudký, viděli byste katastrofální pokles z 5 na 2 sloupce. Ve verzi 4.0.1 tyto hodnoty změnili tak, aby byly mnohem plynulejší. Po namapování na graf je vidět, že pokles z 5 na 0 čárek trvá hodně dlouho. Už nikdo neuvidí tak prudký pokles, jako dříve.“
Podotýká rovněž, že celá změna je pouhých 20 bytů kódu. Něco tak malého spustilo velkou aféru. S odstupem času lze těžko říci, zda-li se jednalo o chybu, nebo jen vývojáři chtěli, aby se iPhone tvářil jako „držák signálu“, který neustále „ukazuje plný počet čárek“. Po dlouhých 15 letech však můžeme konečně aféru Anntenagate označit za uzavřenou.