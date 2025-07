Testovat už mohou všichni. Apple vydává veřejnou beta verzi iOS 26

Fotografie: Martin Fajmon, mobilenet.cz

Apple učinil další krok ve vývoji svých nadcházejících operačních systémů a zpřístupnil veřejné beta verze iOS 26, iPadOS 26, watchOS 26, tvOS 26, macOS Tahoe 26 a HomePod Software 26. Tyto verze jsou nyní dostupné pro uživatele, kteří se chtějí podílet na testování a poznat novinky dříve, než dorazí finální stabilní vydání.

Na celou obrazovku Aktualizace na 1. veřejnou beta verzi iOS 26

Tyto systémy, které jsou označovány jako verze 26 kvůli plánovanému veřejnému uvedení v září roku 2025 a nálsednému hlavnímu období v roce 2026, přinášejí řadu inovací. Mezi nejzásadnější z nich patří nový designový jazyk Applu nazvaný Liquid Glass, který klade důraz na transparentnost a vizuální čistotu. Ačkoliv byla úroveň průhlednosti v některých částech uživatelského rozhraní od prvních vývojářských beta verzí mírně snížena na základě zpětné vazby, stále jde o výraznou estetickou změnu. Uživatelé tak mohou očekávat modernizovaný vzhled a pravděpodobně i vylepšení funkcionality napříč celým ekosystémem Apple.

Je zcela zásadní si uvědomit, že se jedná o beta sestavení, nikoli o finální verzi. To znamená, že software může obsahovat chyby, může být nestabilní a nemusí být vhodný pro zařízení, na která se spoléháte v každodenním životě. Pokud se chcete do testování zapojit, můžete tak učinit prostřednictvím oficiálního Apple Beta Software Programu (viz apple.com). Ostrá a stabilní verze všech těchto operačních systémů se očekává pro širokou přibližně ve druhé polovině září tohoto roku.