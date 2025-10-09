mobilenet.cz na sociálních sítích

RCS zprávy na iPhonu budou realitou. Už od pondělí společně s iOS 26

Michal Pavlíček
2
Fotografie: Martin Fajmon, mobilenet.cz
  • Podmínkou je mít operátora T-Mobile
  • RCS je přímým nástupcem dnes již zastaralých SMS a MMS

Chatování v reálném čase přímo z nativní aplikace pro SMS zprávy se stane brzy realitou také na iPhonech. Řeč je samozřejmě o RCS zprávách (Rich Communication Services), které operátor T-Mobile v posledních měsících testoval a vy jste si je mohli vyzkoušet v případě, že jste na iPhonu měli beta verzi iOS 26.

Apple iPhone 16 Pro Max s aktivními RCS

RCS zprávy snadno rozpoznáte nejen barvou, kde Apple ponechal zelený odstín namísto modrého jako u iMessage, ale také textovou informací. RCS zprávy se odesílají okamžitě, můžete do nich vkládat i fotky a vždy je předpokladem jen to, že máte aktivní datové přenosy. Každopádně iPhone vždy preferuje iMessage, pokud jej podporuje adresátův telefon. Pokud ne, zvolí nově právě RCS zprávu.

RCS zprávy na iPhonuRCS zprávy na iPhonuRCS zprávy na iPhonuRCS zprávy na iPhonuRCS zprávy na iPhonuRCS zprávy na iPhonu
Na celou obrazovku
Nastavení RCS zpráv v prostředí iOS 26

„Naším cílem je, aby zákazníci T-Mobile patřili mezi první na českém trhu, kteří získají přístup k nejnovějším technologiím. Jakmile Apple v září 2024 oznámil podporu RCS v iOS 18, okamžitě jsme začali připravovat nasazení této služby v naší síti. Přestože Česko tehdy nebylo součástí dané aktualizace, díky úzké spolupráci napříč celou skupinou jsme byli připraveni na certifikaci a mohli jsme využít hned první možný termín, který nám Apple poskytl – tedy nynější aktualizaci,“ říká Petar Babić, obchodní ředitel pro rezidentní zákazníky společnosti T-Mobile.

Závěrem dodejme, že nová funkce se týká všech iPhonů od řady 11 a novějších, včetně posledních dvou generací iPhonu SE. Všechny tyto modely totiž obdrží již zmíněnou aktualizaci na iOS 26.

