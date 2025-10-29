Falešné detekce nehod stále zatěžují IZS. Tento iPhone přivolal pomoc sám sobě

Apple a po něm i Google přišli se službou automatické detekce nehod. Pokud telefon nebo hodinky zaznamenají nestandardní pohyb, který odpovídá autonehodě, zobrazí na displeji varování. Pokud na něj nereagujete, telefon usoudí, že nejspíše budete v bezvědomí a budete potřebovat pomoc. Proto zavolá na linku tísňového volání, kde robotickým hlasem ohlásí, že majitel tohoto přístroje potřebuje na daných souřadnicích pomoc.
Často to funguje dobře, určitě to pomohlo zachránit bezpočet životů při skutečných nehodách, ale bohužel neméně častá jsou i falešná volání o pomoc, kdy smartphone vyhodnotí nějakou nestandardní aktivitu jako nehodu a jeho majitel si pak v zápalu nevšimne, že jeho telefon volá o pomoc. Stát se to může na horské dráze, při ostřejší jízdě na kole nebo lyžování a dokonce i při křepčení pod pódiem na hudebním festivalu. Jak ale ukazuje facebookový příspěvek hasičů z Rožnova pod Radhoštěm, mnohdy stačí i mnohem obyčejnější situace.
Těm 23. října zavolal automatický systém iPhonu, že došlo k nehodě na silnici E442 mezi městem Zubřím a obci Střítež nad Bečvou. Na místo byli vysláni profesionální hasiči města Rožnova pod Radhoštěm s technikou CAS20 Tatra Force k nehodě s podezřením na vyproštění osob. Současně byla na místo události vyslána jednotka HZS stanice Valašské Meziříčí, Policie ČR a posádka ZZS.
Když dorazili na místo, žádná havarovaná vozidla nenašli, přesto se však rozhodli provést podrobnější prohlídku okolí, jestli zde někdo nepotřebuje jejich pomoc, při čemž narazili i na původ problému. Ve své podstatě se jednalo o nehodu: majitel si telefon odložil na střechu vozu, zapomněl na něj a pak se rozjel. Nemohl tak reagovat na upozornění telefonu ani zpětné volání od záchranářů.
V následné diskusi pod příspěvkem si pak lidé stěžují, že nejde o nic ojedinělého a přidávají své svědectví, jak jejich hodinky detekovaly nehodu při štípání dřeva nebo nácviku resuscitace na figuríně. Podle záchranářů je pak nutné, pokud nestihnete zareagovat na hlášení přístroje, mluvit s operátorem tísňové linky a vysvětlit mu, že šlo o omyl, jinak dojde ke zbytečnému výjezdu, a složky IZS tak mohou chybět u jiného, skutečného problému.
