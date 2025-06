Nejnovější iOS 18? Najdeme jej na 82 % používaných iPhonů

Fotografie: Martin Fajmon, mobilenet.cz

Poslední týdny hýbe světem kolem Applu především spekulace týkající se zásadního přeznačení softwaru. Jen pro připomenutí, Apple údajně zvažuje, že by přeskočil hned několik čísel a nový systém by se nejmenoval iOS 19, nýbrž iOS 26. Číslo nemá být zvoleno náhodně, ale jakožto označení roku, během kterého bude systém aktuální.

Možná podoba aktualizace na iOS 26

Do případného oznámení však zbývá minimálně týden, kdy proběhne vývojářská konference Apple WWDC. Do té doby si lze ukrátit čas například oficiální statistikami, o které se Apple nově podělil (viz apple.com). V nich zveřejňuje podílí svých operačních systémů iOS a iPadOS, avšak samozřejmě není tak sdílný, jako kdysi býval Google. To podstatné se však dozvíme.

V prvé řadě se dozvídáme, že nejnovější iOS 18 se nachází na 82 % všech používaných iPhonech. Jde o působivé číslo, kde je jasně patrné, že má Apple aktualizace všech zařízeních pod palcem a pouze 18 % uživatelů se z nějakého důvodu rozhodlo setrvat na starší verzi. 9 % používaných iPhonů má v současné chvíli nainstalovanou o něco starší verzi iOS 17. Zbývajících 9 % iPhonů využívá blíže nespecifikovanou starší verzi iOS, tedy minimálně jde o verze 16.

Podíl jednotlivých verzí iOS v červnu 2025

V rámci statistik je Apple trošku specialista a tak nám tutéž statistiku servíruje ještě jednou, ovšem tentokrát pouze v rámci iPhonů uvedených na trh v posledních čtyřech letech. Proč to Apple dělá? Jedním z důvodů může být i to, že čísla samozřejmě vyjdou o něco lépe. Modernější modely uživatelé častěji a rychleji aktualizují. V případě maximálně čtyřletých iPhonů se tak iOS 18 nachází už na 88 % zařízení. Starší verze iOS 17 je pak na 8 % iPhonů do čtyř let staří a zbylá 4 % připadají ještě starším verzím iOS.

Obdobnou statistiku Apple přidává i co se týče operačního systému iPadOS, který nalezneme na tabletech. Zde čísla naznačují, že aktualizační morálka ze stran uživatelů není tak pečlivá jako v případě iPhonů. Nejnovější verzi iPadOS 18 má nainstalovanou 71 % všech používaných iPadů. Na 14 % tabletů od Applu najdeme systém iPadOS 17 a ještě 15 % iPadů využívá starší verzi.

Podíl jednotlivých verzí iPadOS v červnu 2025

Stejně jako v případě iPhonů, i u iPadů Apple vydává podrobnosti týkající se maximálně čtyři roky starých iPadů. V jejich případě se podíl nejnovějšího iPadOS 18 dostává na 81 %. Předcházející verzi iPadOS 17 % najdeme na 12 % maximálně čtyřletých iPadů a pouze na 7 % je ještě nějqká starší verze iPadOS.