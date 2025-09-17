mobilenet.cz na sociálních sítích

iOS 26 může dočasně zhoršit výdrž vašeho iPhonu. Co za tím stojí?

Marek Vacovský
iOS 26 může dočasně zhoršit výdrž vašeho iPhonu. Co za tím stojí?
Fotografie: Petr Vojtěch, mobilenet.cz
  • Po instalaci iOS 26 mohou uživatelé zaznamenat dočasné zhoršení výdrže a zahřívání telefonu
  • Důvodem jsou procesy na pozadí – indexace dat, stahování nových souborů a aktualizace aplikací
  • Apple zdůrazňuje, že jde o normální jev a další aktualizace spotřebu optimalizují

Jak informoval macrumors.com, Apple v souvislosti s vydáním iOS 26 upozornil, že instalace nové verze může dočasně ovlivnit výdrž baterie i výkon iPhonů. Podle společnosti jde o přirozený důsledek rozsáhlých změn v systému, kdy zařízení po dokončení aktualizace ještě několik hodin či dní provádí procesy na pozadí – například indexuje data pro vyhledávání, stahuje nové grafické prvky a přizpůsobuje aplikace novému prostředí.

Apple doslova uvádí: „Ihned po dokončení aktualizace, zejména v případě hlavní verze, můžete zaznamenat dočasný dopad na výdrž baterie a tepelný výkon. To je normální, protože zařízení potřebuje čas na dokončení nastavení na pozadí, včetně indexování dat a souborů pro vyhledávání, stahování nových datových zdrojů a aktualizace aplikací. Nové funkce vás nadchnou a pomohou vám využívat zařízení Apple ještě efektivněji. Některé z nich ale mohou využívat více prostředků zařízení. V závislosti na individuálním používání mohou někteří uživatelé zaznamenat malý dopad na výkon nebo výdrž baterie. Apple v aktualizacích softwaru neustále pracuje na optimalizaci těchto funkcí, aby zajistil skvělou výdrž baterie a nerušený uživatelský zážitek.“

