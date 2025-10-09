V pondělí vyjde nový iOS 26. Které iPhony se dočkají aktualizace?

Včera večer byly světu oficiálně představeny nové iPhony 17. Kromě mnoha jiných novinek budou od začátku nabízet nový systém iOS 26. Ten byl oficiálně představen již v červnu. Přináší výrazný redesign a současně sjednocení číselného označení napříč ostatními operačními systémy od Applu. Právě proto nový iOS 26 navazuje na loňský iOS 18.
Kdy vyjde iOS 26?
Zatímco všechny nové iPhony 17 a iPhone Air již budou mít iOS 26 od počátku, spousta starších kousků se dočká aktualizace. Ta je naplánována na pondělí 15. září. Přesná hodina není známa, ale Apple zpravidla skutečně během jednoho dne aktualizuje modely po celém světě.
Na jaké iPhony dorazí iOS 26?
Apple prozatím nijak nemění podporu a pokud máte na telefonu iOS 18, můžete se automaticky těšit i na iOS 26.
- iPhone 16 Pro Max
- iPhone 16 Pro
- iPhone 16 Plus
- iPhone 16
- iPhone 16e
- iPhone 15 Pro Max
- iPhone 15 Pro
- iPhone 15 Plus
- iPhone 15
- iPhone 14 Pro Max
- iPhone 14 Pro
- iPhone 14 Plus
- iPhone 14
- iPhone 13 Pro Max
- iPhone 13 Pro
- iPhone 13
- iPhone 13 Mini
- iPhone 12 Pro Max
- iPhone 12 Pro
- iPhone 12
- iPhone 12 Mini
- iPhone 11 Pro Max
- iPhone 11 Pro
- iPhone 11
- iPhone SE (2. generace)
Co ostatní systémy?
Apple v nabídce nemá jen iOS 26 pro mobilní telefony, ale rovněž iPadOS 26 pro tablety, macOS 26 pro notebooky a watchOS 26 pro chytré hodinky. Všechny systémy budou oficiálně vydány rovněž v pondělí 15. září.
iPadOS 26
- iPad Pro (M4)
- 12,9" iPad Pro (3. generace a novější)
- 11" iPad Pro (1. generace a novější)
- iPad Air (M3)
- iPad Air (M2)
- iPad Air (3. generace a novější)
- iPad (A16)
- iPad (8. generace a novější)
- iPad mini (A17 Pro)
- iPad mini (5. generace a novější)
watchOS 26
- Apple Watch SE 2
- Apple Watch 6 a novější
- Apple Watch Ultra a novější
macOS 26
- MacBook Air (2020 a novější)
- MacBook Pro (2020 a novější)
- MacBook Pro (16", 2019)
- MacBook Pro (13", 2020, čtyři porty Thunderbolt 3)
- iMac (2020 a novější)
- Mac mini (2020 a novější)
- Mac Studio (2022 a novější)
- Mac Pro (2019 a novější)
