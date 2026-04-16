Začínáme testovat Oppo Find X9 Ultra, podívejte se, jak to novince sluší

Pojem „Ultra“ je v technologickém světě již nějakou dobu zavedeným standardem a zpravidla označuje nejlépe vybavený model v rámci modelové řady či kategorie produktů daného výrobce. Své o tom ví i značka Oppo, která má „Ultru“ ve svém portfoliu již od řady X7 a nyní k nám dorazil model Oppo Find X9 Ultra. Novinka sice stále podléhá přísnému informačnímu embargu, přesto se s vámi můžeme podělit o unboxing a první dojmy ze zařízení.
Balení Oppo Find X9 Ultra tvoří elegantní černá krabička, v níž na uživatele čeká USB-A/USB-C kabel, telefon v papírovém přebalu s nápisem „Make your moment“ a také redukce USB-A/USB-C, na kterou jsme byli zvyklí například u telefonů Pixel. Uvnitř se nacházelo oranžové provedení modelu Find X9 Ultra, které je barevně identické s ohebným Oppo Find N6, u něhož nás dříve zaujal displej s takřka neviditelným ohybem.
Dominantou telefonu je pochopitelně výrazný fotomodul, který se dělí na oranžový a černý kruhový segment. Poměrně netradiční je také podoba LED přisvícení, které není zapuštěné, ale mírně vystupuje nad úroveň zad. Pod fotomodulem pak najdeme již jen elegantní logo výrobce. O tom, že máme tu čest s velmi schopným fotomobilem, svědčí i popisky u jednotlivých objektivů. Dočteme se v nich například, že toto zařízení pokrývá ohniskové vzdálenosti od 14 do 230 milimetrů při světelnosti v rozsahu f/1.5 až f/3.5. Mnohé naznačuje také výrazné logo společnosti Hasselblad, legendární značky fotoaparátů, jejíž kořeny sahají až do roku 1841. Podle příspěvku výrobce na síti X se můžeme těšit na sestavu zahrnující dvojici 200Mpx snímačů (hlavní a trojnásobný teleobjektiv), 50Mpx desetinásobný teleobjektiv, ultraširokoúhlý objektiv se stejným rozlišením a 50Mpx selfie kamerku na přední straně.
Při pohledu na boky telefonu si lze všimnout nejen klasické sestavy vypínacího tlačítka a kolébky pro ovládání hlasitosti, ale také dedikovaného tlačítka na pravé straně, které zřejmě slouží ke spuštění AI funkcí či jiných zkratek. Z bočního profilu je rovněž patrné, že navzdory výkonné fotovýbavě modul nad povrch zad nevystupuje tak výrazně, jak by se dalo čekat.
Rámečky jsou podle všeho hliníkové a slot pro SIM kartu se nachází vedle USB-C konektoru. Za zmínku stojí také mřížka reproduktoru na horní straně. Telefon působí v ruce velmi příjemně a oranžová povrchová úprava efektivně odolává otiskům prstů. Vzhledem k informačnímu embargu v tuto chvíli nemůžeme prozradit více, své dotazy však můžete psát do komentářů pod článkem.
