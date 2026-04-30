Hodlá Oppo Find X9 Ultra trumfnout konkurenci? Víme, za kolik u nás nabídne X9 Ultra
Fotografie: Ioannis Papadopoulos, mobilenet.cz
  • Oficiální cena nejlepšího modelu z dílny společnosti Oppo byla odhalena
  • Výrobce si připravil také akční nabídku, která platí do 31. května

Zdá se, že se s „Ultrami“ v Česku v poslední době roztrhl pytel, neboť trh se smartphony aktuálně obývají minimálně tři modely chlubící se tímto přívlastkem. Posledním přírůstkem do klubu Ultra je pak Oppo Find X9 Ultra, které je odpovědí na Vivo X300 Ultra a chce zaujmout nejen špičkovou fotovýbavou, ale také dalšími atributy, které rozhodně stojí za pozornost. A právě dnes se výrobce rozhodl odhalit cenu, která je sice ambiciózní, ale v kontextu toho, co novinka nabízí, i s ohledem na konkurenci je ve výsledku vlastně docela agresivní.

Výrobce dnes stanovil cenu na 41 990 Kč, avšak nabídku ještě zatraktivnil zaváděcí akční cenovkou 35 990 Kč, která je platná do 31. května. Za necelých 36 tisíc Kč můžete získat smartphone s dvojicí 200Mpx senzorů, obří 7 050mAh baterií, Snapdragonem 8 Elite Gen 5 a třeba i krásným displejem s ultrazvukovou čtečkou. Do komentářů nám můžete napsat, jak jste s cenou spokojeni.

Diskuze ke článku
Ben Ben
No mnohem zajímavější cena než u Viva. Ale i tak to bude mít hodně těžké.
Kafvv Rfbsgd
Tak po porovnaní fotiek tohto Oppo X9 ultra vs. Xiaomi 17 ultra na GSM arene, som zostal sklamaný z Oppo. Že bude hlavný foťák kúsok slabší ma neprekvapilo. Ale silne ma sklamal ten ich 200Mpix teleobjektív. Detaily Xiaomi sú v rozsahu od 3x do tých 10x (reálne 6x oppo vs. 8x xiaomi) silne v prospech Xiaomi. Oppo potom logicky vyhrá až od 10x zoom kedy majú ten ďaľší tele. Ale teda celkovo som čakal viac od Oppo.
