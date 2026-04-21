3 dny bez nabíjení a unikátní teleobjektiv? Oppo Find X9 Ultra míří na vrchol

Právě dnes padlo informační embargo na očekávané Oppo Find X9 Ultra. Telefon se již nějakou dobu ohřívá v naší redakci, díky čemuž vám můžeme přinést dojmy z reálného používání a představit další specifikace. Ty jsou v mnoha ohledech skutečně působivé a už při pohledu na parametry je zřejmé, že má výrobce velmi dobře nakročeno k úspěchu v nejvyšší lize.
Novinku jste si mohli částečně prohlédnout již v předešlém článku, ve kterém jsme však z důvodu embarga nemohli ukázat fotografie s rozsvíceným displejem. V krátkosti tedy zopakujme, že se jedná o designově velmi zdařilé zařízení disponující špičkovou certifikovanou odolností IP66/IP68/IP69. Telefon bezpečně poznáte podle typického oranžového odstínu i výrazného kruhového fotomodulu. Ten navzdory mimořádně optické výbavě nevystupuje z těla tak výrazně jako u konkurenčního modelu Vivo X300 Ultra.
Pod sklem se ukrývají dva 200Mpx snímače (hlavní a trojnásobný teleobjektiv), které doplňuje 50Mpx ultraširokoúhlý objektiv a další 50Mpx teleobjektiv s desetinásobným optickým přiblížením. Oppo se pyšní tím, že tento periskop nabízí díky nové konstrukci Quintuple Prism s pětinásobným odrazem světla přiblížení v optické kvalitě až do dvacetinásobku, přičemž se délku celého modulu podařilo zkrátit o 30 %. Celkově tak má uživatel k dispozici hned šest ohniskových vzdáleností: 14 mm, 23 mm, 47 mm, 70 mm, 139 mm a 230 mm. První testy potvrzují, že fotoschopnosti novinky rozhodně stojí za to, a již brzy vám přineseme podrobné srovnání právě se zmíněným Vivem X300 Ultra.
Z další výbavy zaslouží pozornost 6,82palcový AMOLED panel s Quad HD+ rozlišením (3 168 × 1 440 pixelů) a plynulou 144Hz obnovovací frekvencí. Displej obklopují krásně tenké a symetrické rámečky a ultrazvuková čtečka otisků prstů je umístěna v ideální výšce, což zvyšuje komfort při odemykání. Samotný proces registrace i skenování přitom probíhá extrémně snadno: prst stačí na senzoru pouze krátce přidržet a mírně s ním posouvat bez nutnosti jej opakovaně zvedat. Čtečka funguje velmi spolehlivě i v případě, že máte vlhké či mokré ruce. V nastavení lze obnovovací frekvenci 144 Hz dokonce vynutit pro konkrétní aplikace, aby byl zážitek z používání vždy co nejplynulejší. Obrazovku chrání z výroby aplikovaná fólie a pod ní se nachází sklo Gorilla Glass Victus 2, škoda jen, že schází sklo se schopností absorbovat odlesky. Velmi pozitivně na nás však zapůsobila haptická odezva, která je rozhodně nadprůměrná.
Pod kapotou tepe očekávaný vlajkový čipset Snapdragon 8 Elite Gen 5, který doplňuje 512GB vnitřní úložiště moderního typu UFS 4.1. Svižnost operačního systému Android 16 s nadstavbou ColorOS 16 je tak naprosto ukázková, a nechybí ani řada AI funkcí usnadňujících každodenní práci. Oppo tradičně exceluje v oblasti nabíjení a modelu Find X9 Ultra nadělilo masivní křemíkovou baterii s kapacitou 7 050 mAh. Je velmi sympatické, že výrobce zachovává tuto štědrou kapacitu i pro globální trhy a nedochází k jejímu snižování mimo domácí Čínu, jako je běžné u konkurence. Takto velký akumulátor přitom zajistí bez větších potíží třídenní výdrž na jedno nabití a energii lze doplnit díky 100W drátovému nabíjení, případně můžete využít 50W bezdrátovou alternativu.
Oficiální cena modelu Oppo Find X9 Ultra bude oznámena již 28. dubna, kdy budou současně spuštěny předobjednávky. Na pultech vybraných obchodních partnerů se pak novinka objeví od 11. května.
