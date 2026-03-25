Neviditelný ohyb v praxi: Oppo Find N6 je předobrazem vysněného iPhonu Fold

Výběr „skládaček“ na českém trhu je již poměrně bohatý a zájemci mohou vybírat z několika značek i různých typů konstrukcí. Ti, kteří prahnou především po kompaktnosti a stylu, zřejmě sáhnou po „véčku“. Ostatní, pro něž je klíčová produktivita spojená s velkým displejem, pak zvolí variantu typu tablet. Právě tu představuje i Oppo Find N6.
Oppo Find N6 je konstrukčně jedním z nejzajímavějších ohebných telefonů na trhu, což je patrné především na displeji. Působivá je však i samotná tloušťka, která je téměř identická s iPhonem 17 Pro, kdy je Oppo tlustší o pouhých 0,1 milimetru. Můžeme také spekulovat o tom, zda se výrobce neinspiroval populárním oranžovým odstínem, který je však v případě Oppa mnohem umírněnější a dal by se nazvat spíše broskvovým. Kde naopak novinka mírně ztrácí na jednoho z konkurentů, je odolnost. Ochrana IP58/IP59 je sice špičková, avšak Pixel 10 Pro Fold nabídne ještě o stupeň vyšší certifikaci IP68. V praxi jde však o zanedbatelný rozdíl a oba smartphony by měly zvládnout ponoření do hloubky jednoho metru po dobu 30 minut.
Samotná tloušťka, která je mimochodem identická s Galaxy Z Foldem7, je již víceméně limitována velikostí USB-C konektoru. Je tedy zřejmé, že výraznějšího ztenčování se v nejbližší době nedočkáme, alespoň za předpokladu, že se telefony budou stále nabíjet skrze tento konektor a nikoliv bezdrátově. Působivá je také baterie o kapacitě 6 000 mAh s podporou 80W drátového a 50W bezdrátového nabíjení. Během testování se Oppo Find N6 jeví jako zařízení, které na plné nabití zvládne i dva dny provozu.
Skutečným tahákem tohoto modelu je však ohebná obrazovka se špičkovými parametry. Disponuje úhlopříčkou 8,12", technologií LTPO OLED s podporou Dolby Vision i HDR10+ a velmi vysokým jasem. Hlavní hvězdou je však oblast pantu. Zde Oppo znovu dominuje a ukazuje světu, jak skvěle může tato část ohebného panelu vypadat. Ohyb je v tomto případě takřka neviditelný a prstem jej téměř nemáte šanci nahmatat. Oppo Find N6 je v tomto ohledu zřejmě i ukázkou toho, jak by mohl vypadat chystaný iPhone Fold.
Oppo Find N6 nám bohužel na tuzemském trhu zůstane pravděpodobně zapovězeno, rozhodně se však jedná o povedenou skládačku. Ta se mimo jiné může pyšnit i solidní fotovýbavou, na kterou se zaměříme v příštím článku.
Doplním, že Oppo používá OLED panel E7 od Samsungu. Takže to stejné, co v Oppu, uvidíme u Samsungu/Applu.
