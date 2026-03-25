Neviditelný ohyb v praxi: Oppo Find N6 je předobrazem vysněného iPhonu Fold

Ioannis Papadopoulos
6
Fotografie: Ioannis Papadopoulos, mobilenet.cz
  • Oppo Find N6 je konstrukčně jedním z nejzajímavějších ohebných telefonů současnosti
  • Pant v obrazovce takřka nelze nahmatat ani spatřit

Výběr „skládaček“ na českém trhu je již poměrně bohatý a zájemci mohou vybírat z několika značek i různých typů konstrukcí. Ti, kteří prahnou především po kompaktnosti a stylu, zřejmě sáhnou po „véčku“. Ostatní, pro něž je klíčová produktivita spojená s velkým displejem, pak zvolí variantu typu tablet. Právě tu představuje i Oppo Find N6.

Oppo Find N6 je konstrukčně jedním z nejzajímavějších ohebných telefonů na trhu, což je patrné především na displeji. Působivá je však i samotná tloušťka, která je téměř identická s iPhonem 17 Pro, kdy je Oppo tlustší o pouhých 0,1 milimetru. Můžeme také spekulovat o tom, zda se výrobce neinspiroval populárním oranžovým odstínem, který je však v případě Oppa mnohem umírněnější a dal by se nazvat spíše broskvovým. Kde naopak novinka mírně ztrácí na jednoho z konkurentů, je odolnost. Ochrana IP58/IP59 je sice špičková, avšak Pixel 10 Pro Fold nabídne ještě o stupeň vyšší certifikaci IP68. V praxi jde však o zanedbatelný rozdíl a oba smartphony by měly zvládnout ponoření do hloubky jednoho metru po dobu 30 minut.

Samotná tloušťka, která je mimochodem identická s Galaxy Z Foldem7, je již víceméně limitována velikostí USB-C konektoru. Je tedy zřejmé, že výraznějšího ztenčování se v nejbližší době nedočkáme, alespoň za předpokladu, že se telefony budou stále nabíjet skrze tento konektor a nikoliv bezdrátově. Působivá je také baterie o kapacitě 6 000 mAh s podporou 80W drátového a 50W bezdrátového nabíjení. Během testování se Oppo Find N6 jeví jako zařízení, které na plné nabití zvládne i dva dny provozu.

Displej Oppo Find N6 je takřka bez ohybu, bude stejně povedená obrazovka ohebného iPhonu?

Skutečným tahákem tohoto modelu je však ohebná obrazovka se špičkovými parametry. Disponuje úhlopříčkou 8,12", technologií LTPO OLED s podporou Dolby Vision i HDR10+ a velmi vysokým jasem. Hlavní hvězdou je však oblast pantu. Zde Oppo znovu dominuje a ukazuje světu, jak skvěle může tato část ohebného panelu vypadat. Ohyb je v tomto případě takřka neviditelný a prstem jej téměř nemáte šanci nahmatat. Oppo Find N6 je v tomto ohledu zřejmě i ukázkou toho, jak by mohl vypadat chystaný iPhone Fold.

Recenze Oppo Find X9 Pro – Až neuvěřitelně povedený mobil?
Přečtěte si také

Recenze Oppo Find X9 Pro – Až neuvěřitelně povedený mobil?

Oppo Find N6 nám bohužel na tuzemském trhu zůstane pravděpodobně zapovězeno, rozhodně se však jedná o povedenou skládačku. Ta se mimo jiné může pyšnit i solidní fotovýbavou, na kterou se zaměříme v příštím článku.

Jakub Dufka
"...Zde Oppo znovu dominuje a ukazuje světu, jak skvěle může tato část ohebného panelu vypadat...."

Doplním, že Oppo používá OLED panel E7 od Samsungu. Takže to stejné, co v Oppu, uvidíme u Samsungu/Applu.
