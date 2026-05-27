Prodejům v Evropě vládne Samsung. Daří se Motorole, naopak klesá Xiaomi

Evropský trh s chytrými telefony, vyjma Ruska, zaznamenal v prvním čtvrtletí roku 2026 mírný meziroční nárůst o dvě procenta, když se celkově dodalo 33 milionů zařízení. Tento výsledek překonal původní pesimistická očekávání analytiků. Spolu s mírným oživením poptávky však trh dosáhl také historického milníku v podobě rekordní průměrné prodejní ceny, která se vyšplhala na 580 eur, tedy v přepočtu zhruba 14 tisíc korun. Tento růst hodnoty byl zapříčiněn především úbytkem nejlevnějších modelů, kdy zařízení s cenovkou pod 200 eur (pod 5 000 Kč) tvořila pouhou čtvrtinu celkového trhu, což je historické minimum.
Na vedoucí pozici v Evropě se vrátil jihokorejský Samsung, který dodal 12,6 milionu telefonů a zaznamenal tříprocentní růst. Společnosti pomohly zejména silné prodeje cenově dostupného modelu Galaxy A16 4G, což vykompenzovalo poklesy u prémiové řady Galaxy S26 a modelů vyšší střední třídy A57 a A37, jejichž prodeje letos odstartovaly o něco později.
|Výrobce
|Dodávky 1Q 2026
|Tržní podíl 1Q 2026
|Dodávky 1Q 2025
|Tržní podíl 1Q 2026
|Meziroční změna
|1. Samsung
|12,6 mil.
|38,0 %
|12,2 mil.
|38,0 %
|+ 3 %
|2. Apple
|8,8 mil.
|26,0 %
|8,0 mil.
|25,0 %
|+ 9 %
|3. Xiaomi
|4,4 mil.
|14,0 %
|5,3 mil.
|16,0 %
|- 15 %
|4. Motorola
|1,9 mil.
|6,0 %
|1,7 mil.
|5,0 %
|+ 17 %
|5. Oppo
|1,3 mil.
|4,0 %
|1,2 mil.
|4,0 %
|+ 9 %
|ostatní
|4,0 mil.
|12,0 %
|4,1 mil.
|13,0 %
|- 2 %
|celkem
|33,1 mil.
|100 %
|32,4 mil.
|100 %
|+ 2 %
Na druhé místo klesl americký Apple s 8,8 milionu dodaných kusů, což je pro toto období obvyklé. Přesto si Apple připsal solidní růst o téměř devět procent díky trvajícímu zájmu o řadu iPhone 17 a dobrému odbytu starších iPhonů 15 či levnějšího modelu 16e.
Třetí pozici si udrželo čínské Xiaomi s 4,5 milionu distribuovaných zařízení, které však kvůli problémům s dodávkami komponent utrpělo patnáctiprocentní meziroční propad v objemu dodávek. Ztrátu v kusech si ale značka vynahradila jednadvacetiprocentním nárůstem průměrné prodejní ceny, k čemuž přispěl velký úspěch vlajkových modelů Xiaomi 17 a řady 15T na klíčových trzích ve Francii, Německu a Španělsku.
Čtvrté místo obsadila Motorola, která díky expanzi na Pyrenejském poloostrově a stabilnímu růstu ve Francii a Itálii posílila o sedmnáct procent na 1,9 milionu kusů. Pětici nejlepších uzavírá Oppo s 1,3 milionu kusů a devítiprocentním růstem, kterému pomohl návrat do Francie a úspěchy v Polsku či Rumunsku. Oppo se navíc nachází ve fázi restrukturalizace, kdy pod sebe plně integruje dceřiné značky Realme a OnePlus. V těsném závěsu za ním se pak umístil Honor, který zaznamenal masivní šedesátiprocentní skok. Pokud mu růst vydrží, dostane se brzy do TOP 5 výrobců v Evropě.
I přes pozitivní start roku však analytická společnost Omdia (viz omdia.tech.informa.com) varuje před výrazným poklesem dodávek nových telefonů ve druhé polovině roku, a to až o 12 %. Tento propad bude přímým důsledkem pokračující krize s nedostatkem a vysokými cenami paměťových komponent RAM a úložišť, které už výrobci nedokážou vykrývat z vlastních zdrojů. Růst v prvním čtvrtletí byl navíc uměle poháněn tím, že se operátoři a prodejci předzásobili v rámci ještě příznivějších cen. Jakmile se tyto zásoby vyprodají, plně se projeví realita zvýšených výrobních nákladů, což povede ke zdražení telefonů pro koncové zákazníky a k následnému pravděpodobnému oslabení poptávky.
https ://www. gsmarena. com/xiaomi_reports_lower_smartphone_shipments_in_q1_2026_higher_average_selling_price-news-72998.php
