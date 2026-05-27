Michal Pavlíček
Prodejům v Evropě vládne Samsung. Daří se Motorole, naopak klesá Xiaomi
  • Na evropských trzích výrazně posiluje Motorola a Honor
  • Trh meziročně roste, avšak dle analytiků jde o umělý růst
  • V druhé polovině roku 2026 se čeká pokles poptávky

Evropský trh s chytrými telefony, vyjma Ruska, zaznamenal v prvním čtvrtletí roku 2026 mírný meziroční nárůst o dvě procenta, když se celkově dodalo 33 milionů zařízení. Tento výsledek překonal původní pesimistická očekávání analytiků. Spolu s mírným oživením poptávky však trh dosáhl také historického milníku v podobě rekordní průměrné prodejní ceny, která se vyšplhala na 580 eur, tedy v přepočtu zhruba 14 tisíc korun. Tento růst hodnoty byl zapříčiněn především úbytkem nejlevnějších modelů, kdy zařízení s cenovkou pod 200 eur (pod 5 000 Kč) tvořila pouhou čtvrtinu celkového trhu, což je historické minimum.

Samsung Galaxy A16 4G
Samsung táhl levný model Galaxy A16 4G

Na vedoucí pozici v Evropě se vrátil jihokorejský Samsung, který dodal 12,6 milionu telefonů a zaznamenal tříprocentní růst. Společnosti pomohly zejména silné prodeje cenově dostupného modelu Galaxy A16 4G, což vykompenzovalo poklesy u prémiové řady Galaxy S26 a modelů vyšší střední třídy A57 a A37, jejichž prodeje letos odstartovaly o něco později.

Výrobce Dodávky 1Q 2026 Tržní podíl 1Q 2026 Dodávky 1Q 2025 Tržní podíl 1Q 2026 Meziroční změna
1. Samsung 12,6 mil. 38,0 % 12,2 mil. 38,0 % + 3 %
2. Apple 8,8 mil. 26,0 % 8,0 mil. 25,0 % + 9 %
3. Xiaomi 4,4 mil. 14,0 % 5,3 mil. 16,0 % - 15 %
4. Motorola 1,9 mil. 6,0 % 1,7 mil. 5,0 % + 17 %
5. Oppo 1,3 mil. 4,0 % 1,2 mil. 4,0 % + 9 %
ostatní 4,0 mil. 12,0 % 4,1 mil. 13,0 % - 2 %
celkem 33,1 mil. 100 % 32,4 mil. 100 % + 2 %

Na druhé místo klesl americký Apple s 8,8 milionu dodaných kusů, což je pro toto období obvyklé. Přesto si Apple připsal solidní růst o téměř devět procent díky trvajícímu zájmu o řadu iPhone 17 a dobrému odbytu starších iPhonů 15 či levnějšího modelu 16e.

Tržní podíl výrobců v Evropě
Tržní podíl výrobců v Evropě od 1Q 2022 do 1Q 2026

Třetí pozici si udrželo čínské Xiaomi s 4,5 milionu distribuovaných zařízení, které však kvůli problémům s dodávkami komponent utrpělo patnáctiprocentní meziroční propad v objemu dodávek. Ztrátu v kusech si ale značka vynahradila jednadvacetiprocentním nárůstem průměrné prodejní ceny, k čemuž přispěl velký úspěch vlajkových modelů Xiaomi 17 a řady 15T na klíčových trzích ve Francii, Německu a Španělsku.

Čtvrté místo obsadila Motorola, která díky expanzi na Pyrenejském poloostrově a stabilnímu růstu ve Francii a Itálii posílila o sedmnáct procent na 1,9 milionu kusů. Pětici nejlepších uzavírá Oppo s 1,3 milionu kusů a devítiprocentním růstem, kterému pomohl návrat do Francie a úspěchy v Polsku či Rumunsku. Oppo se navíc nachází ve fázi restrukturalizace, kdy pod sebe plně integruje dceřiné značky Realme a OnePlus. V těsném závěsu za ním se pak umístil Honor, který zaznamenal masivní šedesátiprocentní skok. Pokud mu růst vydrží, dostane se brzy do TOP 5 výrobců v Evropě.

Vývoj průměrné ceny nového chytrého telefonu v Evropě
Vývoj průměrné ceny nového chytrého telefonu v Evropě

I přes pozitivní start roku však analytická společnost Omdia (viz omdia.tech.informa.com) varuje před výrazným poklesem dodávek nových telefonů ve druhé polovině roku, a to až o 12 %. Tento propad bude přímým důsledkem pokračující krize s nedostatkem a vysokými cenami paměťových komponent RAM a úložišť, které už výrobci nedokážou vykrývat z vlastních zdrojů. Růst v prvním čtvrtletí byl navíc uměle poháněn tím, že se operátoři a prodejci předzásobili v rámci ještě příznivějších cen. Jakmile se tyto zásoby vyprodají, plně se projeví realita zvýšených výrobních nákladů, což povede ke zdražení telefonů pro koncové zákazníky a k následnému pravděpodobnému oslabení poptávky.

Patrik Čech
To že Xiaomi klesá není žádné překvapení. Ještě tak před 6 lety jsem potkal spoustu lidí s těmito telefony. Nyní vídám více Motorol a Pixelů než Xiaomi. Navíc s těmi jejich přepálenými cenami.
Martin Jeřábek
Xiaomi sice klesá ale vydělává na mobilech víc letos.
https ://www. gsmarena. com/xiaomi_reports_lower_smartphone_shipments_in_q1_2026_higher_average_selling_price-news-72998.php
petr lenk
Dodání do obchodu neznamená nutně prodej. Ale pokrok je stále znatelný. Osobně jsem vyměnil Xiaomi 14 Ultra za Leica Leitzphone 2026 by Xiaomi a jsem spokojen.
