Začala to Motorola. Před 50 lety proběhl první komerční hovor mobilním telefonem

Fotografie: Motorola

Mobilní telefony jsou dnes zcela nepostradatelnou součást našich životů, kdy nás spojují nejen s našimi nejbližšími, ale v případě potřeby s celým světem. Zatímco na samotném počátku šlo o drahá a do značné míry ceněná zařízení, dnes mluvíme spíše o spotřebním zboží, které někteří mění každý rok. Většina z nás používá aktivně telefon kolem 20 let, avšak historie mobilního telefonu sahá výrazně dále.

Nejvýznamnější moment v historii mobilních telefonů nastal před 50 lety, a to 3. dubna 1973. Právě tehdy Martin Cooper, bývalý viceprezident a ředitel výzkumu a vývoje společnosti Motorola, uskutečnil první komerční hovor z mobilního telefonu. Proběhl ze Šesté Avenue v New Yorku za využití mobilu Motorola DynaTAC 8000X.

„Když jsem 3. dubna 1973 uskutečnil první veřejný mobilní hovor, věděl jsem, že je to jen začátek, že Motorola a průmysl mobilních telefonů začínají revoluci v osobní komunikaci,“ řekl Martin Cooper. „Od té doby se objevilo velké množství zásadních inovací, z nichž mnohé vytvořila společnost Motorola. Prvních padesát let bylo jen rozcvičkou. Čeká nás ještě mnoho vzrušujících pokroků, které změní lidstvo.”

Významné telefony Motorola napříč celou historií

Následný vývoj byl vždy s velkým přispěním Motoroly. Zkraje 80. let přinesla první veřejně prodávaný mobil a nejen díky němu se ještě v 90. letech mohla považovat za největšího výrobce telefonů na světě. Předběhla ji až v roce jedna ambiciózní firma z Finska, dodnes si říká Nokia.

Ačkoliv byl první veřejně dostupný mobil uveden do prodeje začátkem 80. let, my v tehdejším Československu jsme stejně většinou telefonovali z veřejných budek. Nejenže u nás nefungovala mobilní síť, ale velká čekací doba na pevnou linku zapříčinila, že ne každý měl telefon alespoň doma. Museli jsme si počkat až do 90. let, kdy v roce 1991 spustil tehdejší EuroTel analogovou síť a možnost telefonovat teoreticky odkudkoliv (kde bylo pokrytí signálem) byla zpřístupněna i nám.

Navraťme se ale ještě k Motorole, jakožto výrobci, který bude navždy tím, který vše odstartoval a navíc i nadále určoval některé trendy mobilní komunikace. V roce 1996, mimochodem tehdy se v ČR spustila digitální síť GSM fungující dodnes, byl světu představen první telefon véčkové konstrukce. Šlo o Motorolu StarTAC 8500. Velmi brzy se pro tyto telefony vžilo obecné označení „véčka“ a nastala jejich velká popularita, která trvala bezmála 15 let. Do značné míry ji přiživila sama Motorola, která v roce 2004 představila legendární RAZR. Ten se následně o 15 let později dočkal znovuzrození v kombinaci s ohebným displejem a znovuobjevenou véčkovou konstrukcí, která tak v posledních letech zažívá renesanci.