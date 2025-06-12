Dnes testovaná Motorola Moto G86 Power přináší hlavní trumf v podobě baterie se skutečně nadprůměrnou kapacitou. K tomu přidává povedený displej, velkou paměť či zvýšenou odolnost.
Technické parametry Motorola Moto G86 PowerKompletní specifikace
|Konstrukce
|161,2 × 74,7 × 8,7 mm, 198 g, konstrukce: klasická, odolnost: IP69
|Displej
|POLED, 6,67" (2 712 × 1 220 px)
|Fotoaparát
|50 Mpx, LED dioda, video: 3 840 × 2 160 px, 30 FPS
|Chipset
|MediaTek Dimensity 7300,
|Paměť
|RAM: 12 GB, vnitřní paměť: 256 GB, paměťové karty: microSD
|Datové funkce
|5G: ano, LTE: ano, Wi-Fi: Wi-Fi 6, Bluetooth: 5.4, NFC: ano
|Operační systém
|Android 15
|Akumulátor
|6 720 mAh, bezdrátové nabíjení: ne, doba nabíjení: 1:25 hodin
|Dostupnost
|červenec 2025,
Obsah balení: s pouzdrem navíc
V prodejním balení se toho dnes tradičně mnoho nenachází. Kromě samotného mobilu jde o USB kabel a klíček pro otevření šuplíčku na SIM karty. Příjemným bonusem je plastové ochranné pouzdro, které nasadíte na záda a boky telefonu.
- praktické ochranné pouzdro
Konstrukční zpracování: Motorola na první pohled
Telefony Motorola v posledních zhruba třech letech bezpečně poznáte ze zadní strany. Výrobce nasazuje veganskou kůži a modul s fotoaparáty pozvolna vystupuje nad okolní povrch. Nekonají se žádné nevzhledné schody.
Výsledek vypadá velmi dobře, telefon se navíc pohodlně drží, neboť neklouže z ruky. Navzdory velké baterii je tloušťka 8,7 mm takřka běžná a telefon nepůsobí nijak velkým dojmem. Totéž lze říci o hmotnosti, 195 g nijak nevybočuje z průměru.
Zpracování je robustní, navzdory pouze plastovému rámu. Výrobce dokonce nabízí zvýšenou odolnost IP69. Mobil tak odolává prachu a ponoření do vody do 1,5 m po dobu 30 minut. Dostalo se také na vojenský standard MIL STD-810H a neměly by vadit velké teplotní rozdíly, vibrace či nárazy.
- osvědčený vzhled
- skvělá ergonomie
- nadále dobré rozměry i hmotnost
- odolnost IP69
Displej: působivý POLED
Do těla telefonu se vměstnal 6,67" POLED displej se vcelku malými rámečky, které by třeba Samsung mohl jen závidět. Samozřejmostí je vysoké rozlišení, 120Hz obnovovací frekvence a vysoký jas až 4 500 nitů. Mobilu neschází ani HDR10+ a celkově zobrazení je působivé. Těšit se můžete na syté barvy a skvělou čitelnost i venku na slunci. Celkově tak displej patří mezi to nejlepší v nižší střední třídě.
Bohužel chybí Always-On, avšak to není něco, by vás v této cenové hladině mělo znepokojovat. O ochranu se stará sklíčko Gorilla Glass 7i a překvapením je nasazení optické čtečky otisků prstů přímo do displeje. Funguje vcelku obstojně, v drtivé většině případů váš prst rozpozná okamžitě za zlomek vteřiny.
- kvalitní POLED zobrazovací panel
- vysoké rozlišení
- čtečka otisků prstů
Zvuk: lehké stereo
Hlavní reproduktor je standardně na spodní straně vedle USB-C a vypomáhá mu druhý reproduktor těsně nad displejem. Ten není tak hlasitý, ale stereo efekt pomáhá zajistit. Reprodukce hudby je slušná, dostatečně hlasitá, ale důraz na hloubky není tak výrazný, jak by si člověk přál. Je však nutné vzít v potaz, že jde o cenově dostupný mobil.
- stereo reproduktory
Výkon hardwaru: poplatný ceně
Pod kapotou se nachází Dimensity 7300, což je pomyslný průměr nižší střední třídy. Dost mu samozřejmě pomáhá 12GB RAM, což je výrazný nadprůměr. Výkonu má telefon dostatek na běžné činnosti i méně náročné hry. Při spuštění více náročných aplikací nebo hodně náročných her ale samozřejmě narazíte na limity. Na druhou stranu, pokud jste takto nároční, zřejmě budete vybírat telefon v jiných cenových patrech. Interní paměť pojme 256 GB, ze kterých po prvním zapnutí zbývá 220 GB pro vaše data. Pokud je to málo, mobil zvládá i paměťovou kartu o velikosti až 2 TB.
- velká RAM
- 256GB úložiště
Výdrž baterie: kdo by odolal?
Baterie s kapacitou 6 720 mAh budí pozornost. Přeci jen o to o více než třetinu vyšší kapacita, než je dnes běžné. Je zde jasný příslib dlouhé výdrže, což se v praxi jednoznačně potvrzuje. Testování probíhalo v běžném režimu, kdy byl telefon neustále připojen k internetu a všechny aplikace měly neomezený přístup ke všemu, co potřebovaly.
Po prvních 24 hodinách mi zpravidla zbývalo 50 až 60 % kapacity baterie. Ani po celých dvou dnech (tedy 48 hodinách) jsem telefon nevybil. Styl používání obsahuje zhruba 10 minut hlasových hovorů, hodinu přímo na sociálních sítích, hodinu na internetu a hodinu poslech hudby. Mimo to nepřetržitě chodí notifikace, a telefon tak z podstaty věci svítí mnohem více času. Obvykle jsem nabíjel až během třetího dne, po přibližně 55 až 60 hodinách provozu. Mobil se tak i při středně náročném provozu dostane na reálné 2,5 dny výdrže, 3 dny nebudou ničím neobvyklým. Při ještě intenzivnějším používání se můžete spolehnout, že ke dvěma dnům se Motorola Moto G86 Power propracuje.
Po vybití je zapotřebí energii opětovně dočerpat. Zde se plně projevuje nižší střední třída, kdy nelze mít vše. Zapomenout musíte na bezdrátové nabíjení a klasické drátové nabíjení výkonnostní rekordy rozhodně neboří – 30 W už dnes málokoho nadchne.
|Kapacita baterie
|Čas nabíjení
|2 %
|1 minuta
|5 %
|3 minuty
|10 %
|7 minut
|20 %
|13 minut
|30 %
|19 minut
|40 %
|26 minut
|50 %
|34 minut
|60 %
|41 minut
|70 %
|50 minut
|80 %
|58 minut
|90 %
|68 minut
|100 %
|85 minut
Pro test nabíjení jsme využili originální nabíjecí adaptér Motorola, který dokáže poskytnout výkon až 68 W. Testovaná Motorola si pak vezme maximum, co dokáže, tedy 30 W. Nabíjení započalo při zcela vybitém telefonu, který jsme zapnuli ihned, jak to bylo možné. Probíhalo přitom až překvapivě svižně a kompletně mobil nabijete za 1 hodinu a 25 minut. To je s ohledem na velkou baterii slušný čas.
Potěšující je, že až zhruba do kapacity 80 % probíhá nabíjení takřka konstantní rychlostí a zpomalování pocítíte až při posledních 20 %. Na řekněme nouzové nabití prvních 20 % se mobil dostane už za 13 minut, půlky baterie dosáhnete za 34 minut.
- 3denní výdrž je reálná
- vcelku rychlé nabíjení
Konektivita: vše potřebné
Po stránce konektivity je k dispozici Bluetooth 5.4 i Wi-Fi 6, navigační služby GPS, GLONASS, BDS, QZSS či evropské Galileo. Standardem je samozřejmě také 5G i Dual SIM (nanoSIM + eSIM, nebo dvakrát nano SIM bez podpory paměťové karty). Nic důležitého tak neschází, což platí i pro NFC, tedy podporu bezkontaktních plateb.
- bezproblémová konektivita
Fotoaparát: spíše jen nezbytný základ
Po stránce fotoaparátů se Moto G86 Power snaží budit dojem dobře vybaveného zařízení, alespoň při letmém pohledu na zadní stranu. Spatříte totiž trojici objektivů, nicméně použitelné jsou pouze dva. Hlavní snímač má 50 megapixelů i optickou stabilizaci obrazu. Doplňuje jej pak 8megapixelový ultraširokoúhlý objektiv se záběrem 118°.
Výsledné snímky jsou zejména po stránce věrnosti barev poněkud mdlé, ale nejde o něco fatálního, co by vám každý snímek zkazilo. Naopak ostrost je příkladná a Moto G86 Power se snaží i v noci, samozřejmě myšleno hlavní snímač. Ultraširokoúhlý objektiv je pak vhodné využívat jen venku a za dostatečného světla. Jinak rychle klesá ostrost.
V průstřelu displeje je 32megapixelová kamerka, která pořídí slušná selfies. Kromě nich zvládá i záznam 4K videa, což není zcela obvyklé v této cenové kategorii.
Hlavním fotoaparátem lze nahrávat video ve 4K rozlišení s 30 snímky za vteřinu. Plynulost je vcelku příjemná, detaily ucházející, stejně tak zvuk. Ostudu vám tak se záznamem Motorola rozhodně neudělá. U videa si ale neodpustím jednu věc. Jakmile zapnete 4K rozlišení, nadále vidíte i možnost 60 FPS. Pokud se ji však dotknete, telefon téměř nepozorovaně rozlišení vrátí na Full HD hodnotu.
Motorola Moto G86 Power (Testovací video) – Full HD, 60 FPS
- hlavní foťák s OIS
- 4K video u selfie kamerky
- slabší barevné podání
Software: opojná plynulost
Chod telefonu je plynulý. Rozhodně vás nebude brzdit. Málokterý mobil za zhruba 6 tisíc korun nabídne takto plynulý chod. Prostředí je přehledné a má lehkou nadstavbu. Motorola přidala i aplikaci Moto, kde jsou kupříkladu užitečná gesta. Oproti tomu došlo i na pár zbytečných aplikací, třeba Aliexpress, avšak lze je odinstalovat.
V tuto chvíli je ve smartphonu stále Android 15 a zářijové bezpečnostní záplaty. Výrobce navíc přislíbil pouze dvě velké aktualizace, což znamená, že Android 17 bude pro Moto G86 Power konečnou. Jde o podprůměrnou délku podpory, například Samsungy nabídnou 6 let.
- velmi dobrá optimalizace
- starší Android
- krátká softwarová podpora
Zhodnocení
Motorola Moto G86 Power je velmi zajímavou volbou pro všechny, kteří hledají slušně vybavený chytrý telefon a vyžadují co nejdelší výdrž při zachování standardního vzhledu. S tímto modelem totiž můžete počítat i s třídenní výdrží v kombinaci s aktivním používáním a celkem rychlým nabíjením. Navrch je zde opravdu kvalitní displej se čtečkou otisků prstů, plynulé prostředí, foťák s optickou stabilizací nebo podpora eSIM.
To vše Motorola nabízí za zhruba 6 tisíc korun, tedy velmi příznivou cenu. Ta dá zapomenout například na průměrný procesor. Největší kaňkou na kráse je ale krátká softwarová podpora, což je však častý problém telefonů Motorola, což je škoda.
Konkurence
Mezi konkurenty zmíníme výprodejovou Motorolu Edge 50 Neo. Ta nemá velkou baterii, naopak. Ale nabízí zase výrazně lepší výbavu. Jde třeba o teleobjektiv, výkonnější procesor a bezdrátové nabíjení.
Motorola Edge 50 Neo
|Rozměry
|154,1 × 71,2 × 8,1 mm, 171 g
|Displej
|POLED, 6,4" (2 400 × 1 080 px)
|Fotoaparát
|50 Mpx, video: 3 840 × 2 160 px, 30 FPS
|Procesor
|MediaTek Dimensity 7300-Energy,
|Paměť
|RAM: 12 GB, úložiště: 512 GB, ne
|Akumulátor
|4 310 mAh
Konkurentem je i Xiaomi Redmi Note 14 Pro 5G, které sice má menší baterii, ale může vás zlákat výkonnějším hardwarem a rychlejším nabíjením. Lépe je také vybaveno po fotografické stránce s hlavním 200megapixelovým snímačem.
Xiaomi Redmi Note 14 Pro 5G
|Rozměry
|162,3 × 74,4 × 8,4 mm, 190 g
|Displej
|OLED, 6,67" (2 712 × 1 220 px)
|Fotoaparát
|200 Mpx, video: 3 840 × 2 160 px, 30 FPS
|Procesor
|MediaTek Dimensity 7300,
|Paměť
|RAM: 8 GB, úložiště: 256 GB, ne
|Akumulátor
|5 110 mAh
Foto: Michal Pavlíček, mobilenet.cz
