Hlavní trumf Motoroly Moto G86 Power je baterie. Jak rychle ji dobijete?

Motorola má na českém trhu jednu z nejbohatších nabídek mobilních telefonů, a to zejména v pestré střední třídě. Vybere si snad zcela každý, ať už hledá malý, nebo velký telefon, nebo mobil zaměřený na fotografické schopnosti, či výdrž baterie. V redakci se nám usídlila Motorola Moto G86 Power, která spadá mezi poslední jmenovanou kategorii. Cílí na všechny, kteří hledají mobil s co největší baterií. Současně při tom letošní novinka stojí méně než 6 tisíc korun.
Baterie s kapacitou 6 720 mAh už rozhodně budí pozornost. Přeci jen o to o více než třetinu vyšší kapacita, než je dnes ještě vcelku běžné. Je zde jasný příslib dlouhé výdrže, které se v praxi jednoznačně potvrzuje. Testování probíhalo v běžném režimu, kdy byl telefon neustále připojen k internetu, všechny aplikace měly neomezený přístup ke všemu, co potřebovali a telefon byl samozřejmě i nepřetržitě připojen k mobilní síti.
Po prvních 24 hodinách mi zpravidla zbývalo 50 až 60 % kapacity baterie. Ani po celých dvou dnech (tedy 48 hodinách) jsem telefon nevybil. Styl používání obsahuje zhruba 10 minut hlasových hovorů, hodinu přímo na sociálních sítích, hodinu na internetu a hodinu poslech hudby. Mimo to však nepřetržitě chodí notifikace a telefon tak z podstaty věci svítí mnohem více času. Obvykle jsem nabíjel až během třetího dne, po přibližně 55 až 60 hodinách provozu. Mobil se tak i při středně náročném provozu dostane na reálných 2,5 dní výdrže, 3 dny nebudou ničím neobvyklým. Naopak při ještě intenzivnějším používání se můžete spolehnout, že ke dvěma dnům se Motorola Moto G86 Power propracuje.
Po vybití mobilu je zapotřebí energii opětovně dočerpat. Zde se plně projevuje nižší střední třídy, kdy nelze mít vše. Zcela zapomenout musíte na bezdrátové nabíjení a klasické drátové nabíjení výkonnostní rekordy rozhodně neboří. Hodnota 30 W už dnes málokoho nadchne.
V prodejním balení modelu Moto G86 Power samozřejmě již nabíjecí adaptér chybí, což je ale společné pro všechny dnešní telefony. Pro test nabíjení jsme proto využili originální nabíjecí adaptér Motorola, který dokáže poskytnout výkon až 68 W. Testovaná Motorola si pak vezme maximum, co dokáže, tedy 30 W. Výsledné nabíjení, které započalo při zcela vybitém telefonu, který jsme zapnuli ihned, jak to bylo možné, což se stalo během první minuty nabíjení), probíhalo až překvapivě svižně a celý telefon nabijete za 1 hodinu a 25 minut. To je s ohledem na velkou baterii velmi slušný čas.
Potěšující zprávou je, že až zhruba do kapacity 80 % probíhá nabíjení takřka konstantně rychle a zpomalování pocítíte až při posledních 20 procentních bodech. Na řekněme nouzové nabití prvních 20 % se mobil dostane už za 13 minut, půlky baterie dosáhnete za 34 minut.
|Kapacita baterie
|Čas nabíjení
|2 %
|1 minuta
|5 %
|3 minuty
|10 %
|7 minut
|20 %
|13 minut
|30 %
|19 minut
|40 %
|26 minut
|50 %
|34 minut
|60 %
|41 minut
|70 %
|50 minut
|80 %
|58 minut
|90 %
|68 minut
|100 %
|85 minut
Motorolu Moto G86 Power v redakci nadále testujeme. Pokud vás cokoliv zajímá, neváhejte se nás zeptat v diskuzi pod tímto článkem.
Motorola Moto G86 Power
|Rozměry
|161,2 × 74,7 × 8,7 mm, 198 g
|Displej
|POLED, 6,67" (2 712 × 1 220 px)
|Fotoaparát
|50 Mpx, video: 3 840 × 2 160 px, 30 FPS
|Procesor
|MediaTek Dimensity 7300,
|Paměť
|RAM: 8 GB, úložiště: 256 GB, microSD
|Akumulátor
|6 720 mAh, doba nabíjení: 1:24 hodin