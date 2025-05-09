mobilenet.cz na sociálních sítích

Motorola Moto G06 (Power) přináší jednoduchost a základní výbavu s velkou baterií

Michal Pavlíček
Fotografie: Motorola
  • Těšit se můžete na 6,8" IPS displej s 90 Hz
  • Na zádech je jediný 50megapixelový fotoaparát
  • Baterie má ve veri Power kapacitu 7 000 mAh

Motorola postupně uvádí letošní novinky oblíbené řady Moto G, nejnověji je to Moto G06 a její sourozenec Moto G06 Power, který se liší zejména větší baterií. Cílí na děti či zcela nenáročné uživatele, kteří hledají moderní telefon, avšak za opravdu dostupnou cenu. Čelní straně dominuje IPS displej s 6,8", očekávaným HD+ rozlišením a 120 Hz obnovovací frekvence.

Hardware telefonu je cestou kompromisu. Nasazen je procesor MediaTek Helio G81 Extreme s pouze 4GB RAM a 64GB interní pamětí, avšak nenáročným by to mělo stačit. Pro jistotu je zde ještě slot pro až 1TB paměťovou kartu. Naštěstí mají existovat i verze 128+8 GB a 256+8 GB. Motorola do novinek nasadila Android 15, což je již starší verze. O jeho zabezpečení se snadno postará otisk vašeho prstu, protože nezbytná čtečka je na pravém boku.

Základní telefon pak poznáte i dle zadní strany, kde se nachází pouze jediný fotoaparát mající 50megapixelové rozlišení. Dostalo se však na čelní kamerku pro videohovory či selfies, byť se skromnějším 8megapixelovým rozlišením.

Hlavním trumfem bude baterie, a to zejména u modelu Moto G06 Power, který láká kapacitou 7 000 mAh a podporou 18W nabíjení. Klasická Motorola Moto G06 si musí vystačit s kapacitou 5 200 mAh a 10W nabíjením.

Obě nové Motoroly Moto G06 se objeví i na českém trhu, a to během října letošního roku. Ceny prozatím nebyly oznámeny.

Technické parametry Motorola Moto G06

Kompletní specifikace
Konstrukce171,4 × 77,5 × 8,3 mm, 194 g, konstrukce: klasická, odolnost: ne
DisplejTFT IPS, 6,88" (1 600 × 720 px)
Fotoaparát50 Mpx, LED dioda, autofocus, video: 1 920 × 1 080 px, 30 FPS
ChipsetMediaTek Helio G81, , GPU: ano
PaměťRAM: 4 GB, vnitřní paměť: 64 GB, paměťové karty: microSDXC
Datové funkce5G: ne, LTE: ano, Wi-Fi: 802.11a/b/g/n/ac, Bluetooth: 5.1, NFC: ne
Operační systémAndroid 15
Akumulátor5 200 mAh, bezdrátové nabíjení: ne
Dostupnostříjen 2025, ?

Technické parametry Motorola Moto G06 Power

Kompletní specifikace
Konstrukce171,4 × 77,5 × 8,8 mm, 220 g, konstrukce: klasická, odolnost: ne
DisplejTFT IPS, 6,88" (1 600 × 720 px)
Fotoaparát50 Mpx, LED dioda, autofocus, video: 1 920 × 1 080 px, 30 FPS
ChipsetMediaTek Helio G81, , GPU: ano
PaměťRAM: 4 GB, vnitřní paměť: 64 GB, paměťové karty: microSDXC
Datové funkce5G: ne, LTE: ano, Wi-Fi: 802.11a/b/g/n/ac, Bluetooth: 5.1, NFC: ne
Operační systémAndroid 15
Akumulátor7 000 mAh, bezdrátové nabíjení: ne
Dostupnostříjen 2025, ?
Diskuze ke článku
Martin Jeřábek
Martin Jeřábek
Oficiální cena je 130 euro. Proč píšete že není?
