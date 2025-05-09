Motorola Moto G06 (Power) přináší jednoduchost a základní výbavu s velkou baterií

Motorola postupně uvádí letošní novinky oblíbené řady Moto G, nejnověji je to Moto G06 a její sourozenec Moto G06 Power, který se liší zejména větší baterií. Cílí na děti či zcela nenáročné uživatele, kteří hledají moderní telefon, avšak za opravdu dostupnou cenu. Čelní straně dominuje IPS displej s 6,8", očekávaným HD+ rozlišením a 120 Hz obnovovací frekvence.
Hardware telefonu je cestou kompromisu. Nasazen je procesor MediaTek Helio G81 Extreme s pouze 4GB RAM a 64GB interní pamětí, avšak nenáročným by to mělo stačit. Pro jistotu je zde ještě slot pro až 1TB paměťovou kartu. Naštěstí mají existovat i verze 128+8 GB a 256+8 GB. Motorola do novinek nasadila Android 15, což je již starší verze. O jeho zabezpečení se snadno postará otisk vašeho prstu, protože nezbytná čtečka je na pravém boku.
Základní telefon pak poznáte i dle zadní strany, kde se nachází pouze jediný fotoaparát mající 50megapixelové rozlišení. Dostalo se však na čelní kamerku pro videohovory či selfies, byť se skromnějším 8megapixelovým rozlišením.
Hlavním trumfem bude baterie, a to zejména u modelu Moto G06 Power, který láká kapacitou 7 000 mAh a podporou 18W nabíjení. Klasická Motorola Moto G06 si musí vystačit s kapacitou 5 200 mAh a 10W nabíjením.
Obě nové Motoroly Moto G06 se objeví i na českém trhu, a to během října letošního roku. Ceny prozatím nebyly oznámeny.
Technické parametry Motorola Moto G06Kompletní specifikace
|Konstrukce
|171,4 × 77,5 × 8,3 mm, 194 g, konstrukce: klasická, odolnost: ne
|Displej
|TFT IPS, 6,88" (1 600 × 720 px)
|Fotoaparát
|50 Mpx, LED dioda, autofocus, video: 1 920 × 1 080 px, 30 FPS
|Chipset
|MediaTek Helio G81, , GPU: ano
|Paměť
|RAM: 4 GB, vnitřní paměť: 64 GB, paměťové karty: microSDXC
|Datové funkce
|5G: ne, LTE: ano, Wi-Fi: 802.11a/b/g/n/ac, Bluetooth: 5.1, NFC: ne
|Operační systém
|Android 15
|Akumulátor
|5 200 mAh, bezdrátové nabíjení: ne
|Dostupnost
|říjen 2025, ?
Technické parametry Motorola Moto G06 PowerKompletní specifikace
|Konstrukce
|171,4 × 77,5 × 8,8 mm, 220 g, konstrukce: klasická, odolnost: ne
|Displej
|TFT IPS, 6,88" (1 600 × 720 px)
|Fotoaparát
|50 Mpx, LED dioda, autofocus, video: 1 920 × 1 080 px, 30 FPS
|Chipset
|MediaTek Helio G81, , GPU: ano
|Paměť
|RAM: 4 GB, vnitřní paměť: 64 GB, paměťové karty: microSDXC
|Datové funkce
|5G: ne, LTE: ano, Wi-Fi: 802.11a/b/g/n/ac, Bluetooth: 5.1, NFC: ne
|Operační systém
|Android 15
|Akumulátor
|7 000 mAh, bezdrátové nabíjení: ne
|Dostupnost
|říjen 2025, ?
