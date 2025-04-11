mobilenet.cz na sociálních sítích

Do redakce dorazila Motorola Moto G86 Power s velkou baterií. Jaké jsou první dojmy?

Michal Pavlíček
24
Do redakce dorazila Motorola Moto G86 Power s velkou baterií. Jaké jsou první dojmy?
Fotografie: Michal Pavlíček, mobilenet.cz
  • Telefon se může pochlubit velmi bytelnou konstrukcí
  • V prodejním balení je praktické ochranné pouzdro
  • Potěší velká 256GB interní paměť
  • Méně pak starší Android a krátká softwarová podpora

V nabídce Motoroly se v letošním roce objevil zajímavý model zvaný Moto G86 Power spadající do nižší střední třídy a lákající především na opravdu velkou baterii s kapacitou 6 720 mAh. Ta skutečně není při ceně kolem 6 tisíc korun vůbec obvyklá. V tuto chvíli se nachází i v naší redakci, kde se zaměříme nejen na samotnou výdrž.

Motorola Moto G86 PowerMotorola Moto G86 PowerMotorola Moto G86 PowerMotorola Moto G86 Power
Motorola Moto G86 Power
Motorola Moto G86 Power
Motorola Moto G86 Power
Motorola Moto G86 Power
Na celou obrazovku

Začneme však pěkně popořadě, tedy prodejním balením. Není velkým překvapením, že se v rozměrově běžné krabičce nenachází příliš věcí. Kromě samotného telefonu je zde USB kabel, který je však trošku nepochopitelně zakončen USB-A konektorem na jedné straně a pak standardně USB-C na straně druhé. Modernější řešení USB-C na USB-C by bylo rozhodně vhodnější. Třeba i proto, že originální nabíječky od Motoroly mají USB-C na svém těle. Chuť si lze spravit praktickým ochranným pouzdrem.

Samotný telefon například ze zadní strany takřka nepoznáte od mnoha jiných modelů řad Moto G a Edge. Motorola nasadila oblíbenou veganskou kůži, která je příjemná a navíc takřka vylučuje nějaké drobné škrábance. Do ruky padne novinka příjemně, paradoxně přes o něco větší tloušťku, byť i ta se drží pod 9 milimetry.

Motorola Moto G86 PowerMotorola Moto G86 PowerMotorola Moto G86 PowerMotorola Moto G86 Power
Motorola Moto G86 Power
Motorola Moto G86 Power
Motorola Moto G86 Power
Motorola Moto G86 Power
Na celou obrazovku

Pokud vás mobil něčím může potěšit, bude to třeba displej. 6,67" pOLED panel má syté barvy, 120Hz obnovovací frekvenci a jemné rozlišení. V dané cenové kategorii bude v tomto novinka hledat konkurenci jen obtížně. Kvalitu telefonu může podtrhnout i zvýšená odolnost dle stupně krytí IP69. Mobilu tak nevadí prach ani voda. Prostředí obstarává starší Android 15 a telefon má přislíbenou pouze jednou velkou aktualizaci a 3 roky bezpečnostních záplat. To je na dnešní dobu výrazně podprůměrná nabídka.

Baterie s již zmíněnou kapacitou 6 720 mAh budí rovněž pozornost. Jedná se o nadprůměrnou hodnotu a výdrž bude zřejmě velice slušná. V dalším testování se ji budeme blíže věnovat, prozatím to vypadá, že mobil zcela bez problémů vydrží i dva náročné dny.

Opětovné dočerpání energie je povoleno 30 W, což s ohledem na velkou baterii nepůsobí nijak ohromně. V redakci jsme telefon dobíjeli 68W adaptérem přímo od Motoroly a dobíjecí čas nebyl vůbec špatný. Z 1 % na 100 % se telefon nabil za 1 hodinu a 24 minut. Na 50 % to mobil stihl za pouhých 34 minut a podstatné je, že nabíjení probíhá po celou dobu takřka stejně svižně, zpomalení nastává až po dosažení zhruba 90 % baterie.

Test nabíjení


Kapacita baterie Doba nabíjení
1 % 0 minut
20 % 14 minut
30 % 21 minut
40 % 28 minut
50 % 34 minut
60 % 42 minut
70 % 50 minut
80 % 57 minut
90 % 68 minut
100 % 84 minut

Motorolu Moto G86 Power v redakci nadále testujeme a pokud vás cokoliv zajímá, ptejte se přímo v diskuzi pod článkem.

Motorola Moto G86 PowerPřejít do katalogu

Motorola Moto G86 Power

Rozměry161,2 × 74,7 × 8,7 mm, 198 g
DisplejPOLED, 6,67" (2 712 × 1 220 px)
Fotoaparát50 Mpx, video: 3 840 × 2 160 px, 30 FPS
ProcesorMediaTek Dimensity 7300,
PaměťRAM: 8 GB, úložiště: 256 GB, microSD
Akumulátor6 720 mAh, doba nabíjení: 1:24 hodin
,
Související články
Nejčtenější články
Diskuze ke článku
Tomáš Vrábel
Tomáš Vrábel
Naposledy upraveno: 18:17
Celá Motorola je zlý vtip toto kúpi len idiot, keby to vydrží týždeň ale kvôli 2-3 dňovej výdrži? To radšej dám každý večer do nabíjačky a s inou nadstavbou a lepšou SF podporou
Zobrazit odpovědi|Odpovědět
Frank McIntosh
Frank McIntosh
Dotaz: co znamená krátká softwarová podpora?
Zobrazit odpovědi|Odpovědět
Robert Akai
Robert Akai
Naposledy upraveno: 22:45
Z 1 % na 100 % se telefon nabil za 1 hodinu a 24 minut.
Taková baterka a tak nízký výkon..

No a spousty lidí hejtují updaty. Že dostane jednu verzi, nebo dvě. 90% lidí ani neví, jakou verzi používá. Dalších 5% pomalu neví, co je Android :D
Normál verzi člověka je to putna.

Ale nedávno jsem byl taky nakakán, když jsem na čerstvě koupené Nokii E90 z Aukra "nerozjel" stránky se zprávama :)
Za dobu životnosti takové Motoroly je to fakt ok. Aspoň já to tak vidím :)
Odpovědět

Načíst všechny komentáře

Přidat názor

Nejživější diskuze