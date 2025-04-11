Do redakce dorazila Motorola Moto G86 Power s velkou baterií. Jaké jsou první dojmy?

V nabídce Motoroly se v letošním roce objevil zajímavý model zvaný Moto G86 Power spadající do nižší střední třídy a lákající především na opravdu velkou baterii s kapacitou 6 720 mAh. Ta skutečně není při ceně kolem 6 tisíc korun vůbec obvyklá. V tuto chvíli se nachází i v naší redakci, kde se zaměříme nejen na samotnou výdrž.
Začneme však pěkně popořadě, tedy prodejním balením. Není velkým překvapením, že se v rozměrově běžné krabičce nenachází příliš věcí. Kromě samotného telefonu je zde USB kabel, který je však trošku nepochopitelně zakončen USB-A konektorem na jedné straně a pak standardně USB-C na straně druhé. Modernější řešení USB-C na USB-C by bylo rozhodně vhodnější. Třeba i proto, že originální nabíječky od Motoroly mají USB-C na svém těle. Chuť si lze spravit praktickým ochranným pouzdrem.
Samotný telefon například ze zadní strany takřka nepoznáte od mnoha jiných modelů řad Moto G a Edge. Motorola nasadila oblíbenou veganskou kůži, která je příjemná a navíc takřka vylučuje nějaké drobné škrábance. Do ruky padne novinka příjemně, paradoxně přes o něco větší tloušťku, byť i ta se drží pod 9 milimetry.
Pokud vás mobil něčím může potěšit, bude to třeba displej. 6,67" pOLED panel má syté barvy, 120Hz obnovovací frekvenci a jemné rozlišení. V dané cenové kategorii bude v tomto novinka hledat konkurenci jen obtížně. Kvalitu telefonu může podtrhnout i zvýšená odolnost dle stupně krytí IP69. Mobilu tak nevadí prach ani voda. Prostředí obstarává starší Android 15 a telefon má přislíbenou pouze jednou velkou aktualizaci a 3 roky bezpečnostních záplat. To je na dnešní dobu výrazně podprůměrná nabídka.
Baterie s již zmíněnou kapacitou 6 720 mAh budí rovněž pozornost. Jedná se o nadprůměrnou hodnotu a výdrž bude zřejmě velice slušná. V dalším testování se ji budeme blíže věnovat, prozatím to vypadá, že mobil zcela bez problémů vydrží i dva náročné dny.
Opětovné dočerpání energie je povoleno 30 W, což s ohledem na velkou baterii nepůsobí nijak ohromně. V redakci jsme telefon dobíjeli 68W adaptérem přímo od Motoroly a dobíjecí čas nebyl vůbec špatný. Z 1 % na 100 % se telefon nabil za 1 hodinu a 24 minut. Na 50 % to mobil stihl za pouhých 34 minut a podstatné je, že nabíjení probíhá po celou dobu takřka stejně svižně, zpomalení nastává až po dosažení zhruba 90 % baterie.
Test nabíjení
|Kapacita baterie
|Doba nabíjení
|1 %
|0 minut
|20 %
|14 minut
|30 %
|21 minut
|40 %
|28 minut
|50 %
|34 minut
|60 %
|42 minut
|70 %
|50 minut
|80 %
|57 minut
|90 %
|68 minut
|100 %
|84 minut
Motorolu Moto G86 Power v redakci nadále testujeme a pokud vás cokoliv zajímá, ptejte se přímo v diskuzi pod článkem.
Motorola Moto G86 Power
|Rozměry
|161,2 × 74,7 × 8,7 mm, 198 g
|Displej
|POLED, 6,67" (2 712 × 1 220 px)
|Fotoaparát
|50 Mpx, video: 3 840 × 2 160 px, 30 FPS
|Procesor
|MediaTek Dimensity 7300,
|Paměť
|RAM: 8 GB, úložiště: 256 GB, microSD
|Akumulátor
|6 720 mAh, doba nabíjení: 1:24 hodin
Taková baterka a tak nízký výkon..
No a spousty lidí hejtují updaty. Že dostane jednu verzi, nebo dvě. 90% lidí ani neví, jakou verzi používá. Dalších 5% pomalu neví, co je Android :D
Normál verzi člověka je to putna.
Ale nedávno jsem byl taky nakakán, když jsem na čerstvě koupené Nokii E90 z Aukra "nerozjel" stránky se zprávama :)
Za dobu životnosti takové Motoroly je to fakt ok. Aspoň já to tak vidím :)
