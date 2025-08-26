Konec soukromí? Nový zákon by v EU mohl nařídit „skenování“ vašich zpráv

Dánsko zahájilo své předsednictví EU 1. července 2025 a mezi jeho první kroky patřilo rychlé znovuzavedení kontroverzního zákona o skenování pohlavního zneužívání dětí (CSAM) na přední místo agendy. Poté, co byl kritiky považován za kontrolu chatu, je cílem návrhu zákona zavést novou povinnost pro všechny služby zasílání zpráv působící v Evropě skenovat chaty uživatelů, a to i v případě, že jsou šifrované. Jinými slovy to znamená, že každá vaše zpráva, ať už to bude SMS, WhatsApp nebo Signal, bude podrobena kontrole, jestli neobsahuje závadný obsah, a to konkrétně dětskou pornografii. Nepomůže ani end-to-end šifrování, protože všichni poskytovatelé, kteří budou chtít své služby nabízet na území EU, se budou muset podrobit.
Návrh však od května 2022 nedokáže získat potřebnou většinu, přičemž polské předsednictví bylo posledním, které se takového plánu vzdalo. Dánsko je ale silným zastáncem programu Chat Control. Proto by nová pravidla mohla být přijata již 14. října 2025, pokud se dánskému předsednictví podaří najít mezi členy zemí střední cestu. Zásadní je, že podle nejnovějších údajů, které unikly z úst bývalého europoslance za německou Pirátskou stranu Patricka Breyera, je mnoho zemí, které v roce 2024 řekly Chat Control ne, nyní nerozhodnutých, „přestože plán na rok 2025 je ještě extrémnější“, dodal. Aktuální stav můžete sledovat na stránkách Fight Chat control (fightchatcontrol.eu), kde je podle posledních informací 15 členských států označených jako podporující návrh, 3 jsou proti a 9 je nerozhodnutých.
🇩🇪🚨Unter dänischer Führung soll die #Chatkontrolle schon am 14. Oktober beschlossen werden! https://t.co/dKVuSlrSJX (S. 31)— Patrick Breyer #JoinMastodon (@echo_pbreyer) July 1, 2025
Entscheidend ist Deutschland: Weder Union noch SPD haben digitales Briefgeheimnis und sichere Verschlüsselung bisher zur roten Linie erklärt...
Jisté však je, že kontroverzní návrh zákona o skenování CSAM není zdaleka jediným návrhem, který ohrožuje šifrování v Evropě. V poslední z těchto snah zveřejnila Evropská komise 24. června 2025 první krok své strategie ProtectEU, která chtěla do roku 2030 umožnit orgánům činným v trestním řízení dešifrovat soukromé údaje.
