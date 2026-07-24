Skládačka, která se sama hojí? Samsung Galaxy Z Fold8 překvapuje odolností ohybu

Známý informátor vystupující pod přezdívkou Ice Universe se podělil o zajímavé srovnání ohybu displeje u čtyř nejnovějších skládacích telefonů. Jmenovitě jde o Samsung Galaxy Z Fold7, Galaxy Z Fold8, Oppo Find N6 a Vivo X Fold6. Podle jeho pozorování sice nabízí působivě mělký ohyb celá řada novinek, Samsung Galaxy Z Fold8 však v praxi vyniká něčím mnohem zajímavějším, a to schopností si tento stav dlouhodobě udržet.
Díky zcela nové konstrukci hlavního pantu a lepšímu rozložení tlaku si displej modelu Galaxy Z Fold8 zachovává minimální viditelnost ohybu i při dlouhodobém používání. Ice Universe navíc poukázal na pozoruhodný efekt částečné seberegenerace. Když telefon ráno rozbalil, byl ohyb o něco výraznější než večer předtím. Stačilo však nechat zařízení zhruba 10 minut plně otevřené a rýha se postupně vyrovnala téměř do původního stavu.
I think a video tells the story much better.— Ice Universe (@UniverseIce) July 23, 2026
Here's a crease comparison between four foldable phones:
Galaxy Z Fold7, Galaxy Z Fold8, OPPO Find N6, and vivo X Fold6.
What impressed me most about the Galaxy Z Fold8 isn't just how shallow the crease is, but how well it holds up… pic.twitter.com/GkkU6VwRxn
Ačkoli jde zatím o pozorování jednoho prodejního kusu v běžném provozu, naznačuje to velký posun. Pokud si Galaxy Z Fold8 tuto vlastnost udrží i při dlouhodobém a opakovaném ohýbání, mohl by nastavit zcela nový standard v odolnosti a životnosti ohybu u skládacích smartphonů.
Samsung Galaxy Z Fold8
|Rozměry
|123,9 × 81,9 × 9,7 mm, 201 g
|Displej
|AMOLED, 7,6" (2 448 × 1 848 px)
|Fotoaparát
|50 Mpx, video: 7 680 × 4 320 px, 24 FPS
|Procesor
|Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5,
|Paměť
|RAM: 16 GB, úložiště: 1 024 GB, ne
|Akumulátor
|4 800 mAh