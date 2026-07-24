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Skládačka, která se sama hojí? Samsung Galaxy Z Fold8 překvapuje odolností ohybu

Michal Pavlíček
Skládačka, která se sama hojí? Samsung Galaxy Z Fold8 překvapuje odolností ohybu
Fotografie: Ioannis Papadopoulos, mobilenet.cz
  • Rýha v místě ohybu se dokáže sama částečně regenerovat
  • Samsung v tomto ohledu zřejmě uniká veškeré konkurenci

Známý informátor vystupující pod přezdívkou Ice Universe se podělil o zajímavé srovnání ohybu displeje u čtyř nejnovějších skládacích telefonů. Jmenovitě jde o Samsung Galaxy Z Fold7, Galaxy Z Fold8, Oppo Find N6 a Vivo X Fold6. Podle jeho pozorování sice nabízí působivě mělký ohyb celá řada novinek, Samsung Galaxy Z Fold8 však v praxi vyniká něčím mnohem zajímavějším, a to schopností si tento stav dlouhodobě udržet.

Samsung Galaxy Z Fold8Samsung Galaxy Z Fold8Samsung Galaxy Z Fold8Samsung Galaxy Z Fold8
Samsung Galaxy Z Fold8
Samsung Galaxy Z Fold8
Samsung Galaxy Z Fold8
Samsung Galaxy Z Fold8
Na celou obrazovku
Samsung Galaxy Z Fold8

Díky zcela nové konstrukci hlavního pantu a lepšímu rozložení tlaku si displej modelu Galaxy Z Fold8 zachovává minimální viditelnost ohybu i při dlouhodobém používání. Ice Universe navíc poukázal na pozoruhodný efekt částečné seberegenerace. Když telefon ráno rozbalil, byl ohyb o něco výraznější než večer předtím. Stačilo však nechat zařízení zhruba 10 minut plně otevřené a rýha se postupně vyrovnala téměř do původního stavu.

Ačkoli jde zatím o pozorování jednoho prodejního kusu v běžném provozu, naznačuje to velký posun. Pokud si Galaxy Z Fold8 tuto vlastnost udrží i při dlouhodobém a opakovaném ohýbání, mohl by nastavit zcela nový standard v odolnosti a životnosti ohybu u skládacích smartphonů.

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Samsung Galaxy Z Fold8Přejít do katalogu

Samsung Galaxy Z Fold8

Rozměry123,9 × 81,9 × 9,7 mm, 201 g
DisplejAMOLED, 7,6" (2 448 × 1 848 px)
Fotoaparát50 Mpx, video: 7 680 × 4 320 px, 24 FPS
ProcesorQualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5,
PaměťRAM: 16 GB, úložiště: 1 024 GBne
Akumulátor4 800 mAh
x.com/UniverseIce, ,
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