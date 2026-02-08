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Samsung Galaxy Z Fold8
recenze

Samsung Galaxy Z Fold8

Někdy k radosti stačí málo
Ioannis Papadopoulos
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Stejně jako se Samsungu před sedmi lety povedlo předběhnout dobu a uvést první Galaxy Fold, který navzdory tomu, že nebyl vůbec prvním skládacím telefonem na světě, ukázal potenciál této konstrukce oslovit širší okruh uživatelů, snaží se jihokorejský výrobce podobný krok zopakovat i letos. Galaxy Z Fold8 totiž lze do jisté míry vnímat jako předčasnou odpověď na očekávaný ohebný iPhone, když sází na nový poměr stran 4:3, který se výrazně odlišuje od většiny současných skládacích telefonů. Jak se tento formát používá v praxi, jaké přináší výhody i případné nevýhody a také jak si Galaxy Z Fold8 vedl v našem redakčním testu jako celek, to vše si povíme v této recenzi.

Skládací telefony jsou dnes zpravidla dostupné ve dvou základních provedeních. Buď sáhnete po véčkové konstrukci, nebo po tzv. „foldablech“ tabletového typu, které se po otevření snaží nabídnout co největší pracovní plochu a zpravidla také poměrně protáhlý displej zaměřený na produktivitu. Pokud jste však tomuto formátu příliš neholdovali a více vám vyhovoval například první Pixel Fold se širším displejem, mohl by vás nový Galaxy Z Fold8 zaujmout. Otázkou však zůstává, zdali je nový poměr stran dostatečným důvodem ke koupi, nebo novinka zaujme také v dalších oblastech.

Samsung Galaxy Z Fold8
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Technické parametry Samsung Galaxy Z Fold8

Kompletní specifikace
Konstrukce123,9 × 81,9 × 9,7 mm, 201 g, konstrukce: rozevírací, odolnost: IP48
DisplejAMOLED, 7,6" (2 448 × 1 848 px)
Fotoaparát50 Mpx, LED dioda, autofocus, video: 7 680 × 4 320 px, 24 FPS
ChipsetQualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5, , GPU: Adreno 830
PaměťRAM: 16 GB, vnitřní paměť: 1 024 GB, paměťové karty: ne
Datové funkce5G: ano, LTE: 1 200 / 150 Mb/s, Wi-Fi: Wi-Fi 7, Bluetooth: 5.4, NFC: ano
Operační systémAndroid 17
Akumulátor4 800 mAh, bezdrátové nabíjení: ano
Dostupnostčervenec 2026, 63 999 Kč

Obsah balení: klasika od Samsungu

V elegantním balení na čerstvé majitele čeká pečlivě uložený smartphone s ochrannou fólií na displeji. Součástí balení jsou dále stručné manuály, nástroj pro vysunutí SIM slotu i USB-C/USB-C kabel určený pro nabíjení a přenos dat.

Líbilo se nám
  • nic důležitého neschází

Konstrukce a zpracování: tak tohle se povedlo

Samsung Galaxy Z Fold8 je oproti modelu Galaxy Z Fold8 Ultra (který je nástupcem Galaxy Z Foldu7) širší, nižší, ale také lehčí. Právě nový poměr stran 4:3, respektive 3:4 po otočení zařízení, přitom ukazuje, že někdy stačí ke spokojenosti relativně málo. V tomto případě Samsung jednoduše upravil rozměry telefonu a výsledek se podle mého názoru skutečně povedl. Zapracoval přitom i na hmotnosti, která činí pouhých 201 gramů. Rozdíl zhruba 15 gramů oproti Galaxy Z Fold8 Ultra možná při prvním uchopení nebude působit nijak zásadně, při dlouhodobém používání je však znát, ať už telefon používáte ve složeném, nebo rozevřeném stavu.

Samsung Galaxy Z Fold8Samsung Galaxy Z Fold8Samsung Galaxy Z Fold8Samsung Galaxy Z Fold8Samsung Galaxy Z Fold8Samsung Galaxy Z Fold8Samsung Galaxy Z Fold8
Samsung Galaxy Z Fold8
Samsung Galaxy Z Fold8
Samsung Galaxy Z Fold8
Samsung Galaxy Z Fold8
Samsung Galaxy Z Fold8
Samsung Galaxy Z Fold8
Samsung Galaxy Z Fold8
Na celou obrazovku

Galaxy Z Fold8 nabídne certifikaci IP48, která je podle mého názoru pro naprostou většinu uživatelů plně dostačující. Sluší se však dodat, že například ohebný Pixel již v loňském roce nabídl certifikaci IP68 (pokud pomineme čínské výrobce) a nový Honor Magic V6 jde ještě o krok dál díky kombinaci IP68 a IP69. V tomto ohledu má tedy Samsung stále prostor ke zlepšení. Na druhou stranu je stejně vhodné ohebný telefon zbytečně nevystavovat prachu, a to především kvůli ochranné fólii na flexibilním displeji, která je pochopitelně měkčí než klasické krycí sklo a náchylnější k poškrábání.

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Celé zařízení působí po konstrukční stránce velmi kvalitním dojmem, přičemž samotnému pantu se budu věnovat v následující kapitole. Během testování jsem měl mimochodem možnost ověřit také odolnost při pádu. Samsung i letos vsadil na zesílený hliníkový rám, který bez problémů ustál pád na dlažbu z výšky přibližně půl metru. Přestože situace nevypadala vůbec příznivě a hlavou mi v tu chvíli běžely spíše černé scénáře zahrnující poškození krycího skla Gorilla Glass Victus Ceramic 3 nebo zad chráněných sklem Gorilla Glass Victus 2, telefon zůstal prakticky bez úhony. Jedinou památkou na pád je zcela nepatrná oděrka na hliníkovém rámu, které si bez opravdu důkladného zkoumání prakticky nevšimnete.

Samsung Galaxy Z Fold8Samsung Galaxy Z Fold8Samsung Galaxy Z Fold8Samsung Galaxy Z Fold8Samsung Galaxy Z Fold8Samsung Galaxy Z Fold8
Samsung Galaxy Z Fold8
Samsung Galaxy Z Fold8
Samsung Galaxy Z Fold8
Samsung Galaxy Z Fold8
Samsung Galaxy Z Fold8
Samsung Galaxy Z Fold8
Na celou obrazovku

Samsung připravil hned několik barevných variant, přičemž pistáciové provedení bude dostupné výhradně prostřednictvím oficiálního e-shopu výrobce. Testovaná levandulová varianta pak představuje hlavní, tzv. hero barvu tohoto modelu. Osobně ji považuji za velmi povedenou nejen po estetické stránce, ale také z praktického hlediska, neboť na matném povrchu nejsou téměř vidět otisky prstů. Bez výhrad je rovněž ergonomie. Umístění vypínacího tlačítka i kolébky pro regulaci hlasitosti je přirozené, čtečka otisků prstů reaguje pohotově a jednotlivé ovládací prvky lze bez problémů nahmatat. Pochvalu si zaslouží také haptická odezva, která odpovídá úrovni série Galaxy S26. Přestože se jedná o velmi kvalitní řešení, Apple má v této oblasti podle mého názoru stále mírný náskok.

Líbilo se nám
  • návykový poměr stran
  • nízká hmotnost (na daný segment)
  • povedený i praktický design
  • dostačující odolnost IP48
  • spolehlivá čtečka otisků prstů
Kapitoly článku
  1. Úvod, parametry, balení a konstrukce
  2. Displej, zvuk, výkon a výdrž
  3. Konektivita, fotoaparát a software
  4. Zhodnocení a konkurence

Displej: pěkná podívaná

Nepochybně hlavním lákadlem Galaxy Z Foldu8 je kromě samotného formátu zařízení také dvojice displejů. Pozornost se pochopitelně soustředí především na ohebný panel, za zmínku však rozhodně stojí i vnější displej. Parametrově ani jeden z panelů nezklame, jak ostatně napovídá tabulka specifikací, v praxi mě však až překvapilo, jak velký rozdíl dokáže udělat „pouhá“ změna poměru stran. Ještě více mě pak překvapilo, jak skvěle se používá vnější displej s poměrem stran přibližně 16:10. Ať už na výšku, nebo na šířku, jeho ovládání bylo velmi pohodlné a přestože při prohlížení webových stránek zobrazí o něco méně obsahu než podlouhlejší panely, v praxi mi to vůbec nevadilo. Velikost 5,5" v kombinaci s tímto poměrem stran považuji za ideální pro naprostou většinu běžných scénářů.

Samsung Galaxy Z Fold8Samsung Galaxy Z Fold8Samsung Galaxy Z Fold8Samsung Galaxy Z Fold8Samsung Galaxy Z Fold8Samsung Galaxy Z Fold8Samsung Galaxy Z Fold8Samsung Galaxy Z Fold8Samsung Galaxy Z Fold8
Samsung Galaxy Z Fold8
Samsung Galaxy Z Fold8
Samsung Galaxy Z Fold8
Samsung Galaxy Z Fold8
Samsung Galaxy Z Fold8
Samsung Galaxy Z Fold8
Samsung Galaxy Z Fold8
Samsung Galaxy Z Fold8
Samsung Galaxy Z Fold8
Na celou obrazovku

Sklo Corning Gorilla Glass Ceramic 3 se navíc ukázalo jako velmi odolné, což potvrdil i výše zmíněný pád telefonu. Zamrzí snad jen to, že nenabízí stejnou antireflexní úpravu jako displeje posledních modelů Galaxy S Ultra. Nezlobil bych se ani za o něco tenčí rámečky, které Samsung bezpochyby vyrobit umí, jak ukázal u některých jiných modelů. Kdybych měl jít do úplných detailů, zajímavým řešením by mohla být i ultrazvuková čtečka otisků prstů integrovaná přímo pod vnějším displejem. Pokud si říkáte, že je to zbytečnost, vybavuji si minimálně jeden skládací telefon tabletové konstrukce, který podobné řešení nabídl a v praxi nepůsobilo vůbec špatně. S ohledem na tvar zařízení a umístění kapacitní čtečky by se však jednalo spíše o příjemný bonus než něco, co by uživatel skutečně postrádal.

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Za zmínku rozhodně stojí také nový pant Flex Titanium. Jak jeho název napovídá, využívá titan, samotný pant je však stále hliníkový. Titan zde tvoří ultratenká vrstva displeje, která pomáhá lépe vyrovnávat jeho plochu a současně zvyšuje odolnost celé konstrukce. Tato změna s sebou přináší také jednu poměrně zásadní novinku. Pant totiž již není výrobcem navržen tak, aby držel displej v libovolné poloze, proto v nastavení schází i Flex režim.

Oproti svým prvním dojmům, kdy jsem měl pocit, že se displej prakticky v jakémkoliv úhlu buď zavře, nebo plně rozevře, jsem po několika dnech používání dospěl k závěru, že si mechanismus potřebuje trochu „sednout“. Nyní mi přijde, že například kolem úhlu 90 stupňů dokáže telefon bez problémů držet. Přesto není Galaxy Z Fold8 ani Galaxy Z Fold8 Ultra (na rozdíl od Galaxy Z Flipu8, jehož pant funguje stejně jako u předchozí generace) výrobcem zamýšlen pro používání v režimu notebooku, ačkoliv z mé zkušenosti by to minimálně po několika dnech používání možné bylo. Oproti Motorole Razr Fold, která přímo v systému vybízí k používání telefonu v různých úhlech rozevření a nabízí pro to i odpovídající softwarové funkce, se jedná o poměrně výrazný rozdíl. Zamrzí rovněž absence podpory chytrého pera, která může být pro část uživatelů rozhodujícím faktorem.

Samsung Galaxy Z Fold8Samsung Galaxy Z Fold8Samsung Galaxy Z Fold8Samsung Galaxy Z Fold8Samsung Galaxy Z Fold8Samsung Galaxy Z Fold8Samsung Galaxy Z Fold8
Samsung Galaxy Z Fold8
Samsung Galaxy Z Fold8
Samsung Galaxy Z Fold8
Samsung Galaxy Z Fold8
Samsung Galaxy Z Fold8
Samsung Galaxy Z Fold8
Samsung Galaxy Z Fold8
Na celou obrazovku

Právě technologie Flex Titanium má zajistit rovnější displej a méně viditelnou rýhu. Pokud se ji pokusíte nahmatat prstem, je skutečně velmi obtížné ji vůbec postřehnout. Vizuálně je sice stále patrná, po chvíli používání ji však přestanete výrazněji vnímat a v plně rozevřeném stavu se navíc displej ještě lépe vyrovná. Jak si nový typ konstrukce povede z dlouhodobého hlediska a zda skutečně přinese vyšší odolnost, však ukáže až čas. Technologický potenciál zde bezpochyby je.

Osobně mě trochu mrzí, že Samsung ani u této generace nesáhl zpět po technologii UDC, tedy selfie kameře ukryté pod displejem, která umožňuje skutečně ničím nerušený obraz. Pro videohovory totiž můžete bez problémů využít i vnější selfie kameru a podle mého názoru byla již předchozí 4Mpx generace dostatečně kvalitní pro běžné videokonference v rozevřeném stavu. Příjemnou zprávou naopak je, že ochranná fólie displeje je kryta zárukou: Samsung konkrétně garantuje čtyři bezplatné výměny během dvouleté záruční doby, teoreticky ji tak můžete měnit každého půl roku. Novinkou má být rovněž antireflexní povrchová úprava, nečekejte však nic, co by se byť jen vzdáleně přibližovalo vlastnostem displejů Galaxy S Ultra. Odrazivost je sice o něco lepší, rozdíl však není nijak dramatický. Na druhou stranu to v praxi příliš nevadí, protože čitelnost displeje zůstává skvělá i na přímém slunci díky vysokému max. jasu.

Samsung Galaxy Z Fold8

Během dovolené jsem telefon často používal také jako náhradu integrované navigace v půjčeném automobilu. Stačilo jej rozevřít a rázem jsem měl k dispozici velkou mapu, která svou velikostí připomínala displeje infotainmentů v mnoha současných automobilech. Galaxy Z Fold8 navíc nabídne výrazně lepší podání barev, kontrast i jas, než na jaký jsme u většiny automobilových displejů zvyklí (OLED panely jsou zpravidla výsadou jen poměrně drahých vozidel). Jediným menším oříškem tak zůstává výběr vhodného držáku. Jako nejpraktičtější řešení se mi nakonec jeví pořízení pouzdra s integrovaným magnetem a jeho následné uchycení na magnetický držák, případně rovnou magnetickou bezdrátovou nabíječku.

Líbilo se nám
  • kvalitní displeje s vysokým jasem
  • praktický poměr stran
  • překvapivě povedený vnější panel
  • nově odolnější a „rovnější“ ohebný panel
Nelíbilo se nám
  • vnější displej by mohl mít tenčí rámečky...
  • ... a stejné antireflexní sklo jako série Galaxy S Ultra
  • absence UDC kamerky u ohebného panelu

Zvuk: bez problémů

Samsung Galaxy Z Fold8 je vybaven dvojicí reproduktorů s velmi slušným zvukovým přednesem, jedná se navíc o plnohodnotné reproduktory, nikoliv o „sluchátko“ na horní straně, jak je tomu u smartphonů běžné konstrukce běžné. V nastavení je k dispozici Dolby Atmos i ekvalizér, ale také funkce Adapt sound, jež má upravit přednes na základě věku posluchače.

Líbilo se nám
  • kvalitní zvukový přednes

Výkon hardwaru: špičkový výkon ve všech situacích?

Novinku pohání již osvědčený čip Snapdragon 8 Elite Gen 5 for Galaxy, kterému sekunduje 12 GB operační paměti LPDDR5X a základní úložiště s kapacitou 256 GB. K dispozici budou rovněž varianty s 512GB úložištěm nebo až 1TB verzí, která nabídne také 16 GB RAM. Papírově tak výkon rozhodně nechybí a stejné konstatování platí i v praxi, přestože se podle benchmarků ani zdaleka nejedná o nejvýkonnější zařízení využívající tento čipset.

Samsung Galaxy Z Fold8Samsung Galaxy Z Fold8Samsung Galaxy Z Fold8Samsung Galaxy Z Fold8Samsung Galaxy Z Fold8Samsung Galaxy Z Fold8Samsung Galaxy Z Fold8Samsung Galaxy Z Fold8Samsung Galaxy Z Fold8
Samsung Galaxy Z Fold8
Samsung Galaxy Z Fold8
Samsung Galaxy Z Fold8
Samsung Galaxy Z Fold8
Samsung Galaxy Z Fold8
Samsung Galaxy Z Fold8
Samsung Galaxy Z Fold8
Samsung Galaxy Z Fold8
Samsung Galaxy Z Fold8
Na celou obrazovku

Velmi tenká konstrukce pochopitelně přináší určitá omezení v oblasti chlazení, přesto mě Galaxy Z Fold8 během testování na Korfu, kde se denní teploty pohybovaly okolo 35 °C i výše, příjemně překvapil. Pokud spustíte ty nejnáročnější benchmarky v klimatizované místnosti, dokáže se samozřejmě rozpálit natolik, že jeho držení přestane být komfortní. To jsou však scénáře, se kterými se běžný uživatel prakticky nesetká.

Mnohem důležitější je, jak si Galaxy Z Fold8 poradí při každodenním používání. Osobně jsem jej během dovolené poměrně často využíval jako navigaci v automobilu, přičemž současně fungoval jako hotspot pro několik dalších zařízení. Právě kombinace navigace a aktivního hotspotu přitom patří mezi činnosti, které telefon zahřívají výrazně více než běžné používání.

Samsung Galaxy Z Fold8

Během zhruba týdenního testování v opravdu vysokých teplotách se mi přitom pouze jednou zobrazilo upozornění na zvýšenou teplotu zařízení. Telefon se však ani v tomto případě nevypnul, nesnížil výkon natolik, aby to bylo při používání znatelné, ani neukončil spuštěnou navigaci v Google Mapách. Jedinou reakcí bylo automatické přepnutí světlého mapového podkladu do tmavého režimu, čímž se o něco snížila produkce tepla (jedná se o chytrou funkci Google Map).

Líbilo se nám
  • dostatek výkonu
  • bohatá nabídka úložišť
  • zvládá i vyšší teploty

Výdrž baterie: rychlé nabíjení a slušná výdrž

Vítaným krokem u modelu Galaxy Z Fold8 je nasazení baterie s kapacitou 4 800 mAh a relativně rychlé nabíjení. Zatímco u zařízení běžné konstrukce již i Samsung umí 45W nabíjecí výkon, ohebné telefony si musely velmi dlouho vystačit pouze s 25 W. Například pro Samsung Galaxy Z Flip8 toto omezení zůstává i letos, avšak Z Fold8 i Z Fold8 Ultra se mohou těšit 45 W výkonu „po drátu“. Výrobce se přitom chlubí schopností doplnit 67 % kapacity za pouhých 30 minut u Galaxy Z Foldu8 Ultra a za stejnou dobu doplnit 63 % kapacity baterie Galaxy Z Foldu8, přestože má o 200 mAh menší kapacitu. Realita je ale podle našich měření trochu odlišná.

Samsung Galaxy Z Fold8

Pozitivní rozhodně je, že Samsung neslibuje maximální nabíjecí výkon pouze s nějakým specifickým nabíjecím standardem, jako tomu občas bývá u čínských výrobců, ačkoliv i ti od tohoto ustupují. V našem případě jsme tak použili miniaturní GaN nabíjecí adaptér značky Epico o výkonu 100 W s podporou PD a dalších standardů v kombinaci s 240W nabíjecím kabelem značky PanzerGlass, který je magnetický a lze tak krásně složit do klubíčka, v němž hezky drží. Níže si můžete prohlédnout naměřené výsledky v přehledných grafech i náš komentář pod nimi.



Samsung Galaxy Z Fold8 funguje jako „z praku“ v prvních desítkách procent, kdy lze za pouhých 20 minut nabít na úroveň 57 % a za přesně půl hodiny se dostanete cca na 73 % stavu nabití, viz první měření nabíjení a první graf, kdy jsme nabíjeli telefon. Pro zajímavost jsme provedli také další měření, které bylo trochu jiné a telefon jsme nabíjeli v zavřeném stavu, čistě ze zvědavosti, zdali nebude mít na rychlost nabíjení např. i schopnost odvádět teplo. Za 18 minut jsme se dostali na na 46 % a za 30 minut na 72 %. Od této hodnoty se však nabíjení bez ohledu na to, zdali nabíjíte v rozevřeném či zavřeném stavu, zpomalí, což dokazuje i to, že po 38 minutách na nabíječce jsme měli 78 %, tedy za 8 minut přiteklo pouze 6 %. Zdá se však, že na plné nabití může mít přeci jen nějaký vliv to, jestli je telefon otevřený, nebo zavřený: dosažení plného nabití totiž trvá v zavřeném stavu o něco déle. Měření probíhalo v pokojové teplotě a s vypnutým telefonem.

Stran výdrže telefon i v rámci náročného dovolenkého režimu, kdy sloužil neustále jako hotspot pro několik dalších zařízení a jas displeje byl mnohdy nastaven na maximum, zvládal bez větších problémů jeden den. Nutno dodat, že v tomto režimu by měl stejnou výdrž i mnou běžně používaný iPhone 17 Pro a ustálená výdrž by se tak reálně mohla pohybovat zhruba okolo jednoho a půl dne na plné nabití. Například půl hodiny zapnutých Google Map v autě (na „velký“ displej) si ukouslo zhruba 5 % baterie. V nastavení pak můžete vidět nejen datum výroby hlavní baterie, ale nově i tzv. pomocné (menší) baterie, které je v mém případě 14. května (hlavní) a 6. května (pomocná).

Líbilo se nám
  • rychlé nabíjení
  • dostačující výdrž na nabití
Kapitoly článku
  1. Úvod, parametry, balení a konstrukce
  2. Displej, zvuk, výkon a výdrž
  3. Konektivita, fotoaparát a software
  4. Zhodnocení a konkurence

Konektivita: moderní Wi-Fi i podpora eSIM

Galaxy Z Fold8 podporuje eSIM, Wi-Fi 7 i Bluetooth 6.0, logicky také neschází NFC a veškeré navigační služby (GPS, GLONASS, BDS, GALILEO, QZSS). K dispozici je i technologie UWB, kterou lze využít například i v kombinaci s přívěsky Galaxy SmartTag nebo k odemykání (kompatibilních) vozů.

Líbilo se nám
  • bezproblémová konektivita

Fotoaparát: netradiční mix

V oblasti fotovýbavy Samsung Galaxy Z Fold8 bohužel nepřináší žádné výraznější novinky. Namísto generačního posunu sází na již dobře známý hlavní snímač z modelů Galaxy S26 a Galaxy S26+, který Samsung používá již několik generací prakticky beze změn. Naopak ultraširokoúhlý objektiv dostal nejnovější senzor z Galaxy S26 Ultra. Novinka tak s jistou nadsázkou kombinuje to nejlepší z aktuální nabídky s komponenty, které by si již zasloužily modernizaci.

Hlavní snímač Ultraširokoúhlý objektiv Selfie kamerka Selfie kamerka
Rozlišení 50 Mpx 50 Mpx 10 Mpx 10 Mpx
Světelnost objektivu f/1.8 f/1.9 f/2.2 f/2.2
Ohnisková vzdálenost/rozsah 23mm 120˚ 18mm 24mm
Velikost senzoru 1/1,57" 1/2,5" 1/3,0" 1/3,0"
Velikost pixelů 1,0 µm 0,7 µm 1,12 µm 1,12 µm
Typ stabilizace optická stabilizace bez stabilizace bez stabilizace bez stabilizace
Typ ostření Dual Pixel PDAF Dual Pixel PDAF pevné ostření pevné ostření

S ohledem na pořizovací cenu navíc zamrzí absence teleobjektivu. Tu vnímám především jako způsob, jakým Samsung odlišuje Galaxy Z Fold8 od dražšího modelu Galaxy Z Fold8 Ultra. Z pohledu produktového portfolia je takové rozhodnutí pochopitelné, z pohledu zákazníka, který za telefon zaplatí prémiovou částku, už ale působí podstatně hůře.

Navzdory těmto výhradám je výsledná kvalita fotografií velmi solidní, zejména při dostatku světla. Za dobrých světelných podmínek nabízí hlavní fotoaparát ostré snímky, příjemné podání barev a konzistentní barevné ladění napříč všemi objektivy. Ultraširokoúhlý fotoaparát navíc překvapí vysokou úrovní detailů i v okrajových částech snímku a díky automatickému ostření bez problémů zastoupí také makro režim.

Samsung Galaxy Z Fold8

S ubývajícím světlem už se však začínají projevovat limity hlavního senzoru, který nedokáže držet krok s nejmodernější konkurencí. Chybějící teleobjektiv pak pocítí především uživatelé, kteří často fotografují portréty nebo vzdálenější objekty. Na druhou stranu, pokud by Samsung opět nasadil starší trojnásobný teleobjektiv, který využíval v předchozích generacích, nešlo by o nijak výraznou výhodu. Dvojnásobný výřez z hlavního snímače totiž stále dokáže nabídnout překvapivě použitelné výsledky.

Samsung Galaxy Z Fold8Samsung Galaxy Z Fold8Samsung Galaxy Z Fold8Samsung Galaxy Z Fold8Samsung Galaxy Z Fold8Samsung Galaxy Z Fold8Samsung Galaxy Z Fold8Samsung Galaxy Z Fold8Samsung Galaxy Z Fold8Samsung Galaxy Z Fold8Samsung Galaxy Z Fold8Samsung Galaxy Z Fold8Samsung Galaxy Z Fold8Samsung Galaxy Z Fold8
Samsung Galaxy Z Fold8
Samsung Galaxy Z Fold8
Samsung Galaxy Z Fold8
Samsung Galaxy Z Fold8
Samsung Galaxy Z Fold8
Samsung Galaxy Z Fold8
Samsung Galaxy Z Fold8
Samsung Galaxy Z Fold8
Samsung Galaxy Z Fold8
Samsung Galaxy Z Fold8
Samsung Galaxy Z Fold8
Samsung Galaxy Z Fold8
Samsung Galaxy Z Fold8
Samsung Galaxy Z Fold8
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Ukázka režimu Jídlo
Samsung Galaxy Z Fold8Samsung Galaxy Z Fold8Samsung Galaxy Z Fold8Samsung Galaxy Z Fold8Samsung Galaxy Z Fold8Samsung Galaxy Z Fold8Samsung Galaxy Z Fold8Samsung Galaxy Z Fold8Samsung Galaxy Z Fold8Samsung Galaxy Z Fold8Samsung Galaxy Z Fold8Samsung Galaxy Z Fold8Samsung Galaxy Z Fold8Samsung Galaxy Z Fold8Samsung Galaxy Z Fold8Samsung Galaxy Z Fold8Samsung Galaxy Z Fold8Samsung Galaxy Z Fold8Samsung Galaxy Z Fold8Samsung Galaxy Z Fold8Samsung Galaxy Z Fold8Samsung Galaxy Z Fold8Samsung Galaxy Z Fold8Samsung Galaxy Z Fold8Samsung Galaxy Z Fold8Samsung Galaxy Z Fold8Samsung Galaxy Z Fold8
Samsung Galaxy Z Fold8
Samsung Galaxy Z Fold8
Samsung Galaxy Z Fold8
Samsung Galaxy Z Fold8
Samsung Galaxy Z Fold8
Samsung Galaxy Z Fold8
Samsung Galaxy Z Fold8
Samsung Galaxy Z Fold8
Samsung Galaxy Z Fold8
Samsung Galaxy Z Fold8
Samsung Galaxy Z Fold8
Samsung Galaxy Z Fold8
Samsung Galaxy Z Fold8
Samsung Galaxy Z Fold8
Samsung Galaxy Z Fold8
Samsung Galaxy Z Fold8
Samsung Galaxy Z Fold8
Samsung Galaxy Z Fold8
Samsung Galaxy Z Fold8
Samsung Galaxy Z Fold8
Samsung Galaxy Z Fold8
Samsung Galaxy Z Fold8
Samsung Galaxy Z Fold8
Samsung Galaxy Z Fold8
Samsung Galaxy Z Fold8
Samsung Galaxy Z Fold8
Samsung Galaxy Z Fold8
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Denní snímky
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Samsung Galaxy Z Fold8
Samsung Galaxy Z Fold8
Samsung Galaxy Z Fold8
Samsung Galaxy Z Fold8
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Selfie snímky a portrétní režim
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Samsung Galaxy Z Fold8
Samsung Galaxy Z Fold8
Samsung Galaxy Z Fold8
Samsung Galaxy Z Fold8
Samsung Galaxy Z Fold8
Samsung Galaxy Z Fold8
Samsung Galaxy Z Fold8
Samsung Galaxy Z Fold8
Samsung Galaxy Z Fold8
Samsung Galaxy Z Fold8
Samsung Galaxy Z Fold8
Samsung Galaxy Z Fold8
Samsung Galaxy Z Fold8
Samsung Galaxy Z Fold8
Samsung Galaxy Z Fold8
Samsung Galaxy Z Fold8
Samsung Galaxy Z Fold8
Samsung Galaxy Z Fold8
Samsung Galaxy Z Fold8
Samsung Galaxy Z Fold8
Na celou obrazovku
Zhoršené světelné podmínky

O selfie se stará dvojice 10Mpx fotoaparátů, které jsou parametrově téměř totožné a liší se především úhlem záběru. Konstrukce telefonu navíc přímo vybízí k využití hlavních fotoaparátů pro pořizování selfie nebo natáčení vlogů. Díky vnějšímu displeji se při fotografování či natáčení pohodlně vidíte v náhledu, zatímco vnitřní ohebný panel se automaticky vypne. Nemusíte se tak obávat nechtěných dotyků ani náhodného ukončení záznamu. Samozřejmostí je možnost natáčet video až v rozlišení 8K, přičemž kvalitu záznamu si můžete prohlédnout v ukázkách níže.

Samsung Galaxy Z Fold8 4K 30 Fps

Líbilo se nám
  • moderní ultraširokoúhlý objektiv
  • obecně pěkné výsledky za dobrých podmínek
  • výhody související s konstrukcí
Nelíbilo se nám
  • technologicky zastaralý hlavní snímač
  • bez teleobjektivu

Software: One UI v plné síle?

Tradičně silnou stránkou Samsungu je software, respektive nadstavba One UI. V případě Galaxy Z Fold8 se můžete těšit na nejnovější Android 17 s One UI 9. Během testování jsem nenarazil na jediný zásek ani zpomalení systému – vše fungovalo naprosto plynule, svižně a bez jakýchkoliv komplikací.

Velkou předností je také provázanost v rámci ekosystému Samsungu, ať už jde o chytré hodinky a další nositelnou elektroniku, nebo prvky chytré domácnosti. Samozřejmostí je pohodlná práce ve více oknech na obou displejích, podpora režimu DeX i příslib sedmileté softwarové podpory, která patří k nejdelším na trhu.

Samsung Galaxy Z Fold8Samsung Galaxy Z Fold8Samsung Galaxy Z Fold8Samsung Galaxy Z Fold8Samsung Galaxy Z Fold8Samsung Galaxy Z Fold8Samsung Galaxy Z Fold8Samsung Galaxy Z Fold8Samsung Galaxy Z Fold8Samsung Galaxy Z Fold8Samsung Galaxy Z Fold8Samsung Galaxy Z Fold8Samsung Galaxy Z Fold8Samsung Galaxy Z Fold8Samsung Galaxy Z Fold8Samsung Galaxy Z Fold8Samsung Galaxy Z Fold8Samsung Galaxy Z Fold8Samsung Galaxy Z Fold8Samsung Galaxy Z Fold8Samsung Galaxy Z Fold8Samsung Galaxy Z Fold8Samsung Galaxy Z Fold8Samsung Galaxy Z Fold8Samsung Galaxy Z Fold8Samsung Galaxy Z Fold8
Samsung Galaxy Z Fold8
Samsung Galaxy Z Fold8
Samsung Galaxy Z Fold8
Samsung Galaxy Z Fold8
Samsung Galaxy Z Fold8
Samsung Galaxy Z Fold8
Samsung Galaxy Z Fold8
Samsung Galaxy Z Fold8
Samsung Galaxy Z Fold8
Samsung Galaxy Z Fold8
Samsung Galaxy Z Fold8
Samsung Galaxy Z Fold8
Samsung Galaxy Z Fold8
Samsung Galaxy Z Fold8
Samsung Galaxy Z Fold8
Samsung Galaxy Z Fold8
Samsung Galaxy Z Fold8
Samsung Galaxy Z Fold8
Samsung Galaxy Z Fold8
Samsung Galaxy Z Fold8
Samsung Galaxy Z Fold8
Samsung Galaxy Z Fold8
Samsung Galaxy Z Fold8
Samsung Galaxy Z Fold8
Samsung Galaxy Z Fold8
Samsung Galaxy Z Fold8
Na celou obrazovku

One UI navíc nabízí řadu promyšlených detailů. Samostatně si můžete přizpůsobit domovské obrazovky pro vnější i vnitřní displej, regulovat intenzitu LED přisvětlovací diody nebo využívat funkce jako Now Nudge či širokou nabídku možností Galaxy AI.

Jedinou větší výtku mám k absenci režimu Flex. Kvůli upravené konstrukci displeje jej Samsung u Galaxy Z Fold8 nenabízí, což je škoda. Telefon přitom lze bez problémů používat například v režimu „stanu“, jenže na rozdíl od některých konkurentů – například Motoroly Razr Fold – na tuto možnost systém nijak neupozorňuje a nenabízí ani žádné pokročilejší možnosti přizpůsobení.

Líbilo se nám
  • velmi dlouhá softwarová podpora
  • různé vychytávky umělé inteligence
Nelíbilo se nám
  • chybí pokročilé nastavení pro režim „stanu“
Kapitoly článku
  1. Úvod, parametry, balení a konstrukce
  2. Displej, zvuk, výkon a výdrž
  3. Konektivita, fotoaparát a software
  4. Zhodnocení a konkurence

Zhodnocení

Samsung Galaxy Z Fold8 je názornou ukázkou toho, že někdy stačí udělat jen několik zdánlivě drobných změn (v tomto případě upravit rozměry a poměr stran) aby zařízení působilo jako zcela nová generace a získalo si přízeň recenzentů i a s největší pravděpodobností i budoucích uživatelů. Novinka sice není bez chyb. Zamrzí například zbytečné kompromisy ve fotovýbavě, stejně jako fakt, že vnější displej stále nenabízí tenčí rámečky a antireflexní sklo, které známe z nejnovějších modelů řady Galaxy S Ultra.

Celkový dojem je ale velmi pozitivní. Samsungu se podařilo vytvořit skládací smartphone, který se výborně používá, působí dospěle a po většinu času nedává uživateli důvod přemýšlet nad tím, že jde o nějakým způsobem kompromisní zařízení s ohebným displejem. Galaxy Z Fold8 tak patří mezi nejpovedenější skládací telefony současnosti a navzdory několika dílčím výhradám mu lze jen těžko něco zásadního vytknout.

Samsung Galaxy Z Fold8
Kde koupitSamsung Galaxy Z Fold8 12GB/256GB
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Konkurence

Samsung Galaxy Z Fold7 zaujme především výrazně nižší cenou, přitom nabídne softwarově takřka identický zážitek (navíc s podporou režimu Flex) i lepší fotovýbavu.

Samsung Galaxy Z Fold7Přejít do kataloguPřečíst recenzi

Samsung Galaxy Z Fold7

Rozměry158,4 × 72,8 × 8,9 mm, 215 g
DisplejAMOLED, 8" (2 184 × 1 968 px)
Fotoaparát200 Mpx, video: 7 680 × 4 320 px, 24 FPS
ProcesorQualcomm Snapdragon 8 Elite,
PaměťRAM: 16 GB, úložiště: 1 024 GBne
Akumulátor4 400 mAh, doba nabíjení: 1:20 hodin

Honor Magic V6 nabízí vyšší ochranu IP68/IP69 a lepší fotovýbavu. Ve prospěch Honoru hraje také o dost větší baterie, oproti Z Foldu8 se však více zahřívá a má tradiční poměr stran pro tento typ ohebných telefonů.

Honor Magic V6Přejít do kataloguPřečíst recenzi

Honor Magic V6

Rozměry156,7 × 74,5 × 8,8 mm, 219 g
DisplejOLED, 7,95" (2 352 × 2 172 px)
Fotoaparát50 Mpx
ProcesorQualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5,
PaměťRAM: 16 GB, úložiště: 1 024 GBne
Akumulátor6 660 mAh

Foto: Ioannis Papadopoulos, mobilenet.cz

samsung-galaxy-z-fold8
Klady
  • dostatek výkonu i slušný odvod tepla
  • nově odolnější a „rovnější“ ohebný panel
  • kvalitní displeje s vysokým jasem
  • nízká hmotnost (na daný segment)
  • návykový poměr stran
Zápory
  • omezené polohování pantu
  • technologicky zastaralý hlavní snímač a bez teleobjektivu
  • chybí tenčí rámečky a antireflexní úprava vnějšího displeje
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Diskuze ke článku
Ben Ben
Ben Ben
Naposledy upraveno: 15:23
To omezené polohování pantu nejspíš vyřeší opravdu čas. Alespoň to říkal i Duklock, který ten telefon týden používal a v jeho videu už držel taky líp. 😀

Jinak ty recenze ukazují, že ten poměr bude extrémně subjektivní. Někdo ho vychvaluje, někdo to vidí jako problém.
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Jaroslav Paleček
Jaroslav Paleček
Pro ty co preferující poměr displeje co měly skládačky dosud, je tu 8 Fold Ultra nebo Z Fold 7
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