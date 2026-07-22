Kupujete nový Galaxy Z Fold8 (Ultra)? Tenhle tip vám může ušetřit tisíce korun

Pokud pokukujete po některé z ohebných novinek společnosti Samsung, máme pro vás tip, jak ušetřit několik tisíc korun. Samsung se totiž u letošní generace rozhodl vylepšit nabídku tzv. Trade-in (výkupního) bonusu a rozlišovat mezi dosavadními majiteli ohebných telefonů od Samsungu a všemi ostatními.
Pokud tak vlastníte předešlou generaci některého z telefonů Samsung Galaxy Z Fold či Z Flip, vcelku logicky se nabízí nechat jej vykoupit a snížit si tak cenu novinky. Fakticky se tím zdvojnásobí výkupní bonus, což znamená u Z Flipu8 částku 5 000 Kč namísto 2 500 Kč a u Z Foldu8 i Z Foldu8 Ultra rovnou 10 000 Kč namísto standardních 5 000 Kč. Pokud však chcete „maximalizovat výnos“ z této akce, doporučujeme zvážit i pořízení starší skládačky z druhé ruky, čistě za účelem výkupu.
Od produktového manažera Samsungu máme potvrzeno, že odevzdávaný telefon se musí dát zapnout, jinak se však nehledí na stav opotřebení, což značně zjednoduší pořízení takového zařízení. Zatímco při nákupu Z Flipu tento postup pravděpodobně nedává smysl, u Z Foldu8 a Z Foldu8 Ultra se může vyplatit pořídit si v bazaru (ať už fyzickém či na příslušných serverech typu sbazar.cz či bazos.cz) starší Z Flip, jehož cena se často pohybuje i kolem 2 tisíc Kč, a ušetřit tak pár tisíc korun navíc. Reálně lze získat o 2 až 3 tisíce Kč vyšší výkupní bonus, a ještě udělat dobrou věc tím, že odevzdáte staré zařízení, které by jinak někde jen leželo v šuplíku.
Předobjednejte si novinky Samsung u Mobil Pohotovosti a získejte k telefonům výkupní bonus až 10 000 Kč i hodnotný dárek za recenzi. Při koupi nových hodinek vás čeká cashback až 3 000 Kč. A při nákupu obou zařízení současně ušetříte dalších několik tisíc. Více na mp.cz/samsung-galaxy-z-fold8
|Model
|Paměťová verze
|Doporučená cena
|Bonus k výkupu
|Cena s výkupním bonusem
|Cena s dvojnásobným výkupním bonusem
|Galaxy Z Fold8 Ultra
|1 TB + 16 GB RAM
|68 999 Kč
|5 000 Kč
|63 999 Kč
|58 999 Kč
|512 GB + 12 GB RAM
|58 999 Kč
|5 000 Kč
|53 999 Kč
|48 999 Kč
|256 GB + 12 GB RAM
|53 999 Kč
|5 000 Kč
|48 999 Kč
|43 999 Kč
|Galaxy Z Fold8
|1 TB + 16 GB RAM
|63 999 Kč
|5 000 Kč
|58 999 Kč
|53 999 Kč
|512 GB + 12 GB RAM
|53 999 Kč
|5 000 Kč
|48 999 Kč
|43 999 Kč
|256 GB + 12 GB RAM
|48 999 Kč
|5 000 Kč
|43 999 Kč
|38 999 Kč
|Galaxy Z Flip8
|512 GB + 12 GB RAM
|36 899 Kč
|2 500 Kč
|34 399 Kč
|31 899 Kč
|256 GB + 12 GB RAM
|31 999 Kč
|2 500 Kč
|29 499 Kč
|26 999 Kč