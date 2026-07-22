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Kupujete nový Galaxy Z Fold8 (Ultra)? Tenhle tip vám může ušetřit tisíce korun

Ioannis Papadopoulos
Kupujete nový Galaxy Z Fold8 (Ultra)? Tenhle tip vám může ušetřit tisíce korun
Fotografie: Ioannis Papadopoulos, mobilenet.cz
  • Samsung letos nenabízí dvojité úložiště za cenu nižšího
  • Láká však na vylepšený Trade-in bonus
  • Poradíme, jak relativně snadno získat pár tisíc korun navíc

Pokud pokukujete po některé z ohebných novinek společnosti Samsung, máme pro vás tip, jak ušetřit několik tisíc korun. Samsung se totiž u letošní generace rozhodl vylepšit nabídku tzv. Trade-in (výkupního) bonusu a rozlišovat mezi dosavadními majiteli ohebných telefonů od Samsungu a všemi ostatními.

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Pokud tak vlastníte předešlou generaci některého z telefonů Samsung Galaxy Z Fold či Z Flip, vcelku logicky se nabízí nechat jej vykoupit a snížit si tak cenu novinky. Fakticky se tím zdvojnásobí výkupní bonus, což znamená u Z Flipu8 částku 5 000 Kč namísto 2 500 Kč a u Z Foldu8 i Z Foldu8 Ultra rovnou 10 000 Kč namísto standardních 5 000 Kč. Pokud však chcete „maximalizovat výnos“ z této akce, doporučujeme zvážit i pořízení starší skládačky z druhé ruky, čistě za účelem výkupu.

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Od produktového manažera Samsungu máme potvrzeno, že odevzdávaný telefon se musí dát zapnout, jinak se však nehledí na stav opotřebení, což značně zjednoduší pořízení takového zařízení. Zatímco při nákupu Z Flipu tento postup pravděpodobně nedává smysl, u Z Foldu8 a Z Foldu8 Ultra se může vyplatit pořídit si v bazaru (ať už fyzickém či na příslušných serverech typu sbazar.cz či bazos.cz) starší Z Flip, jehož cena se často pohybuje i kolem 2 tisíc Kč, a ušetřit tak pár tisíc korun navíc. Reálně lze získat o 2 až 3 tisíce Kč vyšší výkupní bonus, a ještě udělat dobrou věc tím, že odevzdáte staré zařízení, které by jinak někde jen leželo v šuplíku.

Předobjednejte si novinky Samsung u Mobil Pohotovosti a získejte k telefonům výkupní bonus až 10 000 Kč i hodnotný dárek za recenzi. Při koupi nových hodinek vás čeká cashback až 3 000 Kč. A při nákupu obou zařízení současně ušetříte dalších několik tisíc. Více na mp.cz/samsung-galaxy-z-fold8

Model Paměťová verze Doporučená cena Bonus k výkupu Cena s výkupním bonusem Cena s dvojnásobným výkupním bonusem
Galaxy Z Fold8 Ultra 1 TB + 16 GB RAM 68 999 Kč 5 000 Kč 63 999 Kč 58 999 Kč
512 GB + 12 GB RAM 58 999 Kč 5 000 Kč 53 999 Kč 48 999 Kč
256 GB + 12 GB RAM 53 999 Kč 5 000 Kč 48 999 Kč 43 999 Kč
Galaxy Z Fold8 1 TB + 16 GB RAM 63 999 Kč 5 000 Kč 58 999 Kč 53 999 Kč
512 GB + 12 GB RAM 53 999 Kč 5 000 Kč 48 999 Kč 43 999 Kč
256 GB + 12 GB RAM 48 999 Kč 5 000 Kč 43 999 Kč 38 999 Kč
Galaxy Z Flip8 512 GB + 12 GB RAM 36 899 Kč 2 500 Kč 34 399 Kč 31 899 Kč
256 GB + 12 GB RAM 31 999 Kč 2 500 Kč 29 499 Kč 26 999 Kč
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