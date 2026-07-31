45W nabíjení Galaxy Z Fold8 v praxi: Reálná rychlost nabíjení nás překvapila

Největší senzace letošní nadílky ohebných telefonů společnosti Samsung je bezpochyby model Galaxy Z Fold8, který přináší nový poměr stran 3:4, nízkou hmotnost 201 gramů i technologii Flex Titanium, která vylepšuje ohebný displej v oblasti odolnosti i vizuálních vlastností. Novinkou je však také baterie, která je na poměry skládacích telefonů jihokorejského výrobce relativně velká a nabídne 4 800 mAh. Podle nejnovějších informací Samsung nasadil křemíkovou technologii pouze u modelu Samsung Galaxy Z8 Ultra (ačkoliv jsme dříve slyšeli něco jiného z velmi důvěryhodných zdrojů), přesto je i zde kapacita relativně solidní a dle našich zkušeností z intenzivního testování v ČR i v zahraničí na dovolené, kde slouží zařízení i jako navigace do auta, by měla být pro většinu uživatelů plně dostačující.
Další novinkou je však také vylepšené nabíjení. Zatímco u zařízení běžné konstrukce již i Samsung umí 45W nabíjecí výkon, ohebné telefony si musely velmi dlouho vystačit pouze s 25 W. Například pro Samsung Galaxy Z Flip8 toto omezení zůstává i letos, avšak Z Fold8 i Z Fold8 Ultra se mohou těšit 45 W výkonu „po drátu“. Výrobce se přitom chlubí schopností doplnit 67 % kapacity za pouhých 30 minut u Galaxy Z Foldu8 Ultra a za stejnou dobu doplnit 63 % kapacity baterie Galaxy Z Foldu8, přestože má o 200 mAh menší kapacitu. Realita je ale podle našich měření trochu odlišná.
Pozitivní rozhodně je, že Samsung neslibuje maximální nabíjecí výkon pouze s nějakým specifickým nabíjecím standardem, jako tomu občas bývá u čínských výrobců, ačkoliv i ti od tohoto ustupují. V našem případě jsme tak použili miniaturní GaN nabíjecí adaptér značky Epico o výkonu 100 W s podporou PD a dalších standardů v kombinaci s 240W nabíjecím kabelem značky PanzerGlass, který je magnetický a lze tak krásně složit do klubíčka, v němž hezky drží. Níže si můžete prohlédnout naměřené výsledky v přehledných grafech i náš komentář pod nimi.
Samsung Galaxy Z Fold8 funguje jako „z praku“ v prvních desítkách procent, kdy lze za pouhých 20 minut nabít na úroveň 57 % a za přesně půl hodiny se dostanete cca na 73 % stavu nabití, viz první měření nabíjení a první graf, kdy jsme nabíjeli telefon. Pro zajímavost jsme provedli také další měření, které bylo trochu jiné a telefon jsme nabíjeli v zavřeném stavu, čistě ze zvědavosti, zdali nebude mít na rychlost nabíjení např. i schopnost odvádět teplo. Za 18 minut jsme se dostali na na 46 % a za 30 minut na 72 %. Od této hodnoty se však nabíjení bez ohledu na to, zdali nabíjíte v rozevřeném či zavřeném stavu, zpomalí, což dokazuje i to, že po 38 minutách na nabíječce jsme měli 78 %, tedy za 8 minut přiteklo pouze 6 %. Zdá se však, že na plné nabití může mít přeci jen nějaký vliv to, jestli je telefon otevřený, nebo zavřený: dosažení plného nabití totiž trvá v zavřeném stavu o něco déle. Měření probíhalo v pokojové teplotě a s vypnutým telefonem.
Samsung Galaxy Z Fold8
|Rozměry
|123,9 × 81,9 × 9,7 mm, 201 g
|Displej
|AMOLED, 7,6" (2 448 × 1 848 px)
|Fotoaparát
|50 Mpx, video: 7 680 × 4 320 px, 24 FPS
|Procesor
|Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5,
|Paměť
|RAM: 16 GB, úložiště: 1 024 GB, ne
|Akumulátor
|4 800 mAh
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