Videodojmy z Korfu na ostře sledovaný Samsung Galaxy Z Fold8

Samsung Galaxy Z Fold8 je aktuálně jeden z nejdiskutovanějších smartphonů na trhu, který díky upraveným rozměrům, respektive poměru stran 4:3 sklidil zaslouženou pozornost u médií i u (budoucích) zákazníků. Pokud i vás novinka zajímá a rádi byste se dozvěděli podrobnosti z našeho testování Galaxy Z Fold8 v dovolenkovém režimu na Korfu, připravili jsme pro vás videodojmy formou vlogu.
Testujeme Samsung Galaxy Z Fold8, jaké jsou první dojmy?
Samsung Galaxy Z Fold8
|Rozměry
|123,9 × 81,9 × 9,7 mm, 201 g
|Displej
|AMOLED, 7,6" (2 448 × 1 848 px)
|Fotoaparát
|50 Mpx, video: 7 680 × 4 320 px, 24 FPS
|Procesor
|Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5,
|Paměť
|RAM: 16 GB, úložiště: 1 024 GB, ne
|Akumulátor
|4 800 mAh