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Videodojmy z Korfu na ostře sledovaný Samsung Galaxy Z Fold8

Ioannis Papadopoulos
Videodojmy z Korfu na ostře sledovaný Samsung Galaxy Z Fold8
Fotografie: Ioannis Papadopoulos, mobilenet.cz
  • Kromě naší podrobné textové recenze si můžete prohlédnout i vlog z testování novinky během dovolené
  • Novinka si získala pozornost svým poměrem stran 4:3, zajímavá je však také z několika dalších důvodů
Samsung Galaxy Z Fold8
Kde koupitSamsung Galaxy Z Fold8 12GB/256GB
Koupit od 1 325 Kč × 20 měsíců na Mobil Pohotovost

Samsung Galaxy Z Fold8 je aktuálně jeden z nejdiskutovanějších smartphonů na trhu, který díky upraveným rozměrům, respektive poměru stran 4:3 sklidil zaslouženou pozornost u médií i u (budoucích) zákazníků. Pokud i vás novinka zajímá a rádi byste se dozvěděli podrobnosti z našeho testování Galaxy Z Fold8 v dovolenkovém režimu na Korfu, připravili jsme pro vás videodojmy formou vlogu.

Testujeme Samsung Galaxy Z Fold8, jaké jsou první dojmy?

Recenze Samsung Galaxy Z Fold8 – Někdy k radosti stačí málo
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Recenze Samsung Galaxy Z Fold8 – Někdy k radosti stačí málo

Samsung Galaxy Z Fold8Přejít do kataloguPřečíst recenzi

Samsung Galaxy Z Fold8

Rozměry123,9 × 81,9 × 9,7 mm, 201 g
DisplejAMOLED, 7,6" (2 448 × 1 848 px)
Fotoaparát50 Mpx, video: 7 680 × 4 320 px, 24 FPS
ProcesorQualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5,
PaměťRAM: 16 GB, úložiště: 1 024 GBne
Akumulátor4 800 mAh
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