Dva snímače a řecké slunce: Stačí Galaxy Z Fold8 na skvělé fotky z dovolené?

Bezpochyby nejzajímavější novinku z celé uvedené řady Galaxy Z představuje skládačka Samsung Galaxy Z Fold8, kterou již několik dní testujeme. Ta přináší svěží poměr stran 3:4 (ačkoliv se širším poměrem stran v minulosti experimentoval například i Google), díky čemuž je používání tohoto telefonu dosti odlišné od spíše podlouhlého Galaxy Z Fold8 Ultra. Po několika dnech používání můžeme potvrdit, že tento formát je skutečně pomyslnou trefou do černého a oproti Z Foldu8 Ultra (a telefonům této konstrukce) nás baví mnohem častěji používat vnější i vnitřní obrazovku.
Aby Samsung více odlišil modely Z Fold8 Ultra a Z Fold8, rozhodl se také upravit nabídku fotoaparátů. Na zádi tak u tohoto telefonu sídlí pouze dva snímače. V případě ultraširokoúhlého objektivu se jedná o stejný fotoaparát, jaký najdeme také u Galaxy S26 Ultra. Specifikace jsou tak velmi solidní a nechybí ani automatické ostření. Pokud jde o primární senzor, Samsung převzal hlavní snímač z kompaktního Galaxy S26, respektive Galaxy S26+, a jak možná víte, u této dvojice se z hlediska fotovýbavy již delší dobu bohužel nic (zásadního) nezměnilo. Jak tedy novinka se zajímavou kombinací technologicky vyspělého ultraširokoúhlého objektivu a spíše již staršího hlavního snímače fotí?
|Hlavní snímač
|Ultraširokoúhlý objektiv
|Selfie kamerka
|Selfie kamerka
|Rozlišení
|50 Mpx
|50 Mpx
|10 Mpx
|10 Mpx
|Světelnost objektivu
|f/1.8
|f/1.9
|f/2.2
|f/2.2
|Ohnisková vzdálenost/rozsah
|23mm
|120˚
|18mm
|24mm
|Velikost senzoru
|1/1,57"
|1/2,5"
|1/3,0"
|1/3,0"
|Velikost pixelů
|1,0 µm
|0,7 µm
|1,12 µm
|1,12 µm
|Typ stabilizace
|optická stabilizace
|bez stabilizace
|bez stabilizace
|bez stabilizace
|Typ ostření
|Dual Pixel PDAF
|Dual Pixel PDAF
|pevné ostření
|pevné ostření
Snímky jsme jako vždy nijak neupravovali a během návštěvy Korfu jsme se pokusili zachytit různé typy scén i světla. Nechybí ani ukázka portrétů či selfie kamerek – ať už vnější, nebo vnitřní – s níž je (na rozdíl od venkovní selfie) možné fotit pouze v jednom rozsahu záběru.
Samsung Galaxy Z Fold8
|Rozměry
|123,9 × 81,9 × 9,7 mm, 201 g
|Displej
|AMOLED, 7,6" (2 448 × 1 848 px)
|Fotoaparát
|50 Mpx, video: 7 680 × 4 320 px, 24 FPS
|Procesor
|Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5,
|Paměť
|RAM: 16 GB, úložiště: 1 024 GB, ne
|Akumulátor
|4 800 mAh