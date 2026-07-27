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Dva snímače a řecké slunce: Stačí Galaxy Z Fold8 na skvělé fotky z dovolené?

Ioannis Papadopoulos
Dva snímače a řecké slunce: Stačí Galaxy Z Fold8 na skvělé fotky z dovolené?
Fotografie: Ioannis Papadopoulos, mobilenet.cz
  • Novinka využívá ultraširokoúhlý objektiv z Galaxy S26 Ultra
  • Hlavní snímač však pochází z Galaxy S26+ a parametry příliš neohromí
  • Jaký je výsledek při focení během dovolené na Korfu?
Samsung Galaxy Z Fold8
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Bezpochyby nejzajímavější novinku z celé uvedené řady Galaxy Z představuje skládačka Samsung Galaxy Z Fold8, kterou již několik dní testujeme. Ta přináší svěží poměr stran 3:4 (ačkoliv se širším poměrem stran v minulosti experimentoval například i Google), díky čemuž je používání tohoto telefonu dosti odlišné od spíše podlouhlého Galaxy Z Fold8 Ultra. Po několika dnech používání můžeme potvrdit, že tento formát je skutečně pomyslnou trefou do černého a oproti Z Foldu8 Ultra (a telefonům této konstrukce) nás baví mnohem častěji používat vnější i vnitřní obrazovku.

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Aby Samsung více odlišil modely Z Fold8 Ultra a Z Fold8, rozhodl se také upravit nabídku fotoaparátů. Na zádi tak u tohoto telefonu sídlí pouze dva snímače. V případě ultraširokoúhlého objektivu se jedná o stejný fotoaparát, jaký najdeme také u Galaxy S26 Ultra. Specifikace jsou tak velmi solidní a nechybí ani automatické ostření. Pokud jde o primární senzor, Samsung převzal hlavní snímač z kompaktního Galaxy S26, respektive Galaxy S26+, a jak možná víte, u této dvojice se z hlediska fotovýbavy již delší dobu bohužel nic (zásadního) nezměnilo. Jak tedy novinka se zajímavou kombinací technologicky vyspělého ultraširokoúhlého objektivu a spíše již staršího hlavního snímače fotí?

Hlavní snímač Ultraširokoúhlý objektiv Selfie kamerka Selfie kamerka
Rozlišení 50 Mpx 50 Mpx 10 Mpx 10 Mpx
Světelnost objektivu f/1.8 f/1.9 f/2.2 f/2.2
Ohnisková vzdálenost/rozsah 23mm 120˚ 18mm 24mm
Velikost senzoru 1/1,57" 1/2,5" 1/3,0" 1/3,0"
Velikost pixelů 1,0 µm 0,7 µm 1,12 µm 1,12 µm
Typ stabilizace optická stabilizace bez stabilizace bez stabilizace bez stabilizace
Typ ostření Dual Pixel PDAF Dual Pixel PDAF pevné ostření pevné ostření
Samsung Galaxy Z Fold8Samsung Galaxy Z Fold8Samsung Galaxy Z Fold8Samsung Galaxy Z Fold8Samsung Galaxy Z Fold8Samsung Galaxy Z Fold8Samsung Galaxy Z Fold8Samsung Galaxy Z Fold8Samsung Galaxy Z Fold8Samsung Galaxy Z Fold8Samsung Galaxy Z Fold8Samsung Galaxy Z Fold8Samsung Galaxy Z Fold8Samsung Galaxy Z Fold8
Samsung Galaxy Z Fold8
Samsung Galaxy Z Fold8
Samsung Galaxy Z Fold8
Samsung Galaxy Z Fold8
Samsung Galaxy Z Fold8
Samsung Galaxy Z Fold8
Samsung Galaxy Z Fold8
Samsung Galaxy Z Fold8
Samsung Galaxy Z Fold8
Samsung Galaxy Z Fold8
Samsung Galaxy Z Fold8
Samsung Galaxy Z Fold8
Samsung Galaxy Z Fold8
Samsung Galaxy Z Fold8
Na celou obrazovku
Ukázka režimu Jídlo
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Samsung Galaxy Z Fold8
Samsung Galaxy Z Fold8
Samsung Galaxy Z Fold8
Samsung Galaxy Z Fold8
Samsung Galaxy Z Fold8
Samsung Galaxy Z Fold8
Samsung Galaxy Z Fold8
Samsung Galaxy Z Fold8
Samsung Galaxy Z Fold8
Samsung Galaxy Z Fold8
Samsung Galaxy Z Fold8
Samsung Galaxy Z Fold8
Samsung Galaxy Z Fold8
Samsung Galaxy Z Fold8
Samsung Galaxy Z Fold8
Samsung Galaxy Z Fold8
Samsung Galaxy Z Fold8
Samsung Galaxy Z Fold8
Samsung Galaxy Z Fold8
Samsung Galaxy Z Fold8
Samsung Galaxy Z Fold8
Samsung Galaxy Z Fold8
Samsung Galaxy Z Fold8
Samsung Galaxy Z Fold8
Samsung Galaxy Z Fold8
Samsung Galaxy Z Fold8
Samsung Galaxy Z Fold8
Na celou obrazovku
Denní snímky
Samsung Galaxy Z Fold8Samsung Galaxy Z Fold8Samsung Galaxy Z Fold8Samsung Galaxy Z Fold8Samsung Galaxy Z Fold8
Samsung Galaxy Z Fold8
Samsung Galaxy Z Fold8
Samsung Galaxy Z Fold8
Samsung Galaxy Z Fold8
Samsung Galaxy Z Fold8
Na celou obrazovku
Selfie snímky a portrétní režim
Samsung Galaxy Z Fold8Samsung Galaxy Z Fold8Samsung Galaxy Z Fold8Samsung Galaxy Z Fold8Samsung Galaxy Z Fold8Samsung Galaxy Z Fold8Samsung Galaxy Z Fold8Samsung Galaxy Z Fold8Samsung Galaxy Z Fold8Samsung Galaxy Z Fold8Samsung Galaxy Z Fold8Samsung Galaxy Z Fold8Samsung Galaxy Z Fold8Samsung Galaxy Z Fold8
Samsung Galaxy Z Fold8
Samsung Galaxy Z Fold8
Samsung Galaxy Z Fold8
Samsung Galaxy Z Fold8
Samsung Galaxy Z Fold8
Samsung Galaxy Z Fold8
Samsung Galaxy Z Fold8
Samsung Galaxy Z Fold8
Samsung Galaxy Z Fold8
Samsung Galaxy Z Fold8
Samsung Galaxy Z Fold8
Samsung Galaxy Z Fold8
Samsung Galaxy Z Fold8
Samsung Galaxy Z Fold8
Na celou obrazovku
Zhoršené světelné podmínky

Snímky jsme jako vždy nijak neupravovali a během návštěvy Korfu jsme se pokusili zachytit různé typy scén i světla. Nechybí ani ukázka portrétů či selfie kamerek – ať už vnější, nebo vnitřní – s níž je (na rozdíl od venkovní selfie) možné fotit pouze v jednom rozsahu záběru.

Samsung Galaxy Z Fold8Přejít do katalogu

Samsung Galaxy Z Fold8

Rozměry123,9 × 81,9 × 9,7 mm, 201 g
DisplejAMOLED, 7,6" (2 448 × 1 848 px)
Fotoaparát50 Mpx, video: 7 680 × 4 320 px, 24 FPS
ProcesorQualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5,
PaměťRAM: 16 GB, úložiště: 1 024 GBne
Akumulátor4 800 mAh
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