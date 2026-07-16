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Z Česka proti Applu a Whoopu. Elonga vyjíždí dobýt americký trh

Marek Vacovský
Z Česka proti Applu a Whoopu. Elonga vyjíždí dobýt americký trh
Fotografie: Elonga
  • Český startup Elonga vyvíjí chytrý náramek pro měření variability srdečního tepu (HRV)
  • Oficiálně nyní vstoupil na vysoce konkurenční trh v USA, kde již získal první stovky předplatitelů

Český technologicko-zdravotní startup Elonga prožívá své nejúspěšnější období. Poté, co si vybudoval pevnou pozici na domácím trhu, nyní zahájil prodej svého chytrého náramku ve Spojených státech. Elonga přitom v současnosti směřuje k překonání významného startupového milníku – hranice jednoho milionu dolarů v ročních opakujících se příjmech (ARR) během prvního roku od spuštění předplatného. Podle globálních startupových benchmarků se přitom přes tuto metu dokážou v takto krátkém čase přenést pouze přibližně čtyři procenta firem.


Základem úspěchu je každopádně technologie, kterou Elonga vyvíjí pod odborným dohledem spoluzakladatele a uznávaného fyziologa Radima Šlachty. Náramek a přidružená aplikace analyzují HRV uživatelů a poskytují jim personalizovaná doporučení pro zlepšení životního stylu, regenerace a prodloužení délky života v plném zdraví (tzv. healthspan).

Za současným tempem růstu, které dosahuje přibližně 20 % meziměsíčně, stojí především zásadní změna v monetizaci. V počáteční fázi totiž sázela Elonga na rychlou penetraci trhu a k nákupu náramku nabízela doživotní přístup k aplikaci zdarma. Jakmile si však ověřila vysokou retenci uživatelů a jejich dlouhodobou angažovanost, přešla v září 2025 na model založený na pravidelném předplatném.

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Když jsme Elongu spouštěli, šlo nám hlavně o to dostat produkt mezi co nejvíc lidí, získat zpětnou vazbu a ověřit, že to celé dává smysl. Proto jsme k náramku dávali doživotní předplatné zdarma. Dnes jsme na českém trhu v podobně silné pozici, jakou zde mají globální značky Whoop nebo Oura. Díky tomu jsme si mohli dovolit změnit obchodní model a soustředit se na dlouhodobou hodnotu zákazníka,“ vysvětluje spoluzakladatel Elongy Vojtěch Hlavenka.

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Vstup na americký trh v průběhu letošního května každopádně představuje pro Elongu dosud největší zatěžkávací zkoušku. Během prvních několika týdnů od spuštění prodeje v USA si nicméně už český náramek objednaly nižší stovky předplatitelů. „Pro naši první velkou expanzi jsme si vybrali ten nejtěžší trh na světě – trh, který je pro většinu značek snem, protože na něm čelí té nejsilnější konkurenci. My ale soupeříme s americkými giganty, od Applu přes Google až po Whoop, už od prvního dne na českém trhu. Řekli jsme si proto, že není na co čekat, a rozhodli jsme se zkusit je porazit na jejich domácí půdě,“ dodal spoluzakladatel firmy Vojtěch Hlavenka.

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