Samsung a revoluce v péči o mozek? Hodinky odhalí demenci z hlasu i psaní zpráv

Monitoring zdraví za pomoci chytrých hodinek není v případě Samsungu ani většiny ostatních výrobců žádnou novinkou. Jihokorejský gigant by však mohl v rámci nadcházejícího veletrhu CES v Las Vegas představit jednu zásadní inovaci, která by sehrála důležitou roli zejména u starších uživatelů.
Již v září letošního roku se objevily informace o tom, že Samsung vyvinul způsob, jak monitorovat kognitivní funkce uživatelů skrze chytré hodinky a telefon. Tato technologie by měla umožnit s předstihem rozpoznat mozková onemocnění, jako je například demence. Nyní se zdá, že bychom se oficiálního uvedení novinky mezi uživatele mohli dočkat právě na zmíněném veletrhu. Podle informací Chosun Biz (viz biz.chosun.com) bude Samsung novou funkci prezentovat pod označením Brain Health, což v překladu znamená „Zdraví mozku“.
Brain Health bude analyzovat data z hodinek i telefonu a detekovat případné změny v kognitivních funkcích. Systém bude vycházet například ze spánkových vzorců, ale také z analýzy hlasu. Monitoring by mohl být dokonce natolik podrobný, že zahrne i rychlost psaní na klávesnici či způsob používání aplikací.
Kromě samotného upozornění na změnu kognitivních funkcí a potenciální rizika má Brain Health nabídnout také preventivní kroky v případě zjištění rané fáze demence či jiných poruch. Funkce by navíc mohla automaticky informovat blízkou osobu, například potomka uživatele, který žije sám. Lidem, u nichž bude rozpoznáno riziko kognitivní poruchy, by také mohly být nabídnuty speciální jednoduché hry pro trénink mozku. Údajně by mělo jít o cvičení podobná těm z populární hry Dr. Kawashima's Brain Training známe z videoherní platformy Nintendo Switch.
Veškerá data související s kognitivním zdravím mají být zároveň bezpečně ukládána v rámci platformy Samsung Knox, aby byla zajištěna maximální ochrana před neoprávněným přístupem k takto citlivým údajům.