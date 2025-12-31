mobilenet.cz na sociálních sítích

Samsung a revoluce v péči o mozek? Hodinky odhalí demenci z hlasu i psaní zpráv

Ioannis Papadopoulos
Samsung a revoluce v péči o mozek? Hodinky odhalí demenci z hlasu i psaní zpráv
Fotografie: Ioannis Papadopoulos, mobilenet.cz
  • Systém bude analyzovat data z hodinek i telefonu pro včasné rozpoznání příznaků demence a dalších kognitivních poruch
  • Při zjištění rizika systém nabídne kognitivní hry pro aktivní procvičování mozkových funkcí

Monitoring zdraví za pomoci chytrých hodinek není v případě Samsungu ani většiny ostatních výrobců žádnou novinkou. Jihokorejský gigant by však mohl v rámci nadcházejícího veletrhu CES v Las Vegas představit jednu zásadní inovaci, která by sehrála důležitou roli zejména u starších uživatelů.

Monitorujete si zdraví skrze Samsung Health? Počítejte s možností předplatného
Přečtěte si také

Monitorujete si zdraví skrze Samsung Health? Počítejte s možností předplatného

Již v září letošního roku se objevily informace o tom, že Samsung vyvinul způsob, jak monitorovat kognitivní funkce uživatelů skrze chytré hodinky a telefon. Tato technologie by měla umožnit s předstihem rozpoznat mozková onemocnění, jako je například demence. Nyní se zdá, že bychom se oficiálního uvedení novinky mezi uživatele mohli dočkat právě na zmíněném veletrhu. Podle informací Chosun Biz (viz biz.chosun.com) bude Samsung novou funkci prezentovat pod označením Brain Health, což v překladu znamená „Zdraví mozku“.

Samsung si připisuje další prvenství. Exynos 2600 je prvním 2nm procesorem
Přečtěte si také

Samsung si připisuje další prvenství. Exynos 2600 je prvním 2nm procesorem

Brain Health bude analyzovat data z hodinek i telefonu a detekovat případné změny v kognitivních funkcích. Systém bude vycházet například ze spánkových vzorců, ale také z analýzy hlasu. Monitoring by mohl být dokonce natolik podrobný, že zahrne i rychlost psaní na klávesnici či způsob používání aplikací.

Konkurence pro Čínu? Samsung už rok tajně testuje obří 20 000mAh Si/C baterii
Přečtěte si také

Konkurence pro Čínu? Samsung už rok tajně testuje obří 20 000mAh Si/C baterii

Kromě samotného upozornění na změnu kognitivních funkcí a potenciální rizika má Brain Health nabídnout také preventivní kroky v případě zjištění rané fáze demence či jiných poruch. Funkce by navíc mohla automaticky informovat blízkou osobu, například potomka uživatele, který žije sám. Lidem, u nichž bude rozpoznáno riziko kognitivní poruchy, by také mohly být nabídnuty speciální jednoduché hry pro trénink mozku. Údajně by mělo jít o cvičení podobná těm z populární hry Dr. Kawashima's Brain Training známe z videoherní platformy Nintendo Switch.

Další únik potvrzuje, že Samsung zrychlí nabíjení – aktualizováno
Přečtěte si také

Další únik potvrzuje, že Samsung zrychlí nabíjení – aktualizováno

Veškerá data související s kognitivním zdravím mají být zároveň bezpečně ukládána v rámci platformy Samsung Knox, aby byla zajištěna maximální ochrana před neoprávněným přístupem k takto citlivým údajům.

, ,
Související články
Nejčtenější články
Diskuze ke článku
V diskuzi zatím nejsou žádné příspěvky. Přidejte svůj názor jako první.
Přidat názor

Nejživější diskuze