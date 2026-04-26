Samsung oznamuje zajímavou novinku. Galaxy Watch poznají, že na vás jdou mdloby

Samsung dnes oznámil úspěch na poli digitálního zdravotnictví. Ve spolupráci s jihokorejskou nemocnicí Chung-Ang University Gwangmyeong se mu totiž podařilo validovat systém pro včasnou detekci vazovagální synkopy – nejběžnějšího typu mdloby – pomocí chytrých hodinek Galaxy Watch6.
Co je vazovagální synkopa?
Vazovagální synkopa nastává při náhlém poklesu krevního tlaku a srdeční frekvence, často v reakci na silný stres, bolest nebo dlouhé stání. A přestože samotné omdlení obvykle není život ohrožující, nekontrolovaný pád může vést k vážným sekundárním zraněním, jako jsou otřesy mozku nebo fraktury. Podle statistik přitom zažije tento stav alespoň jednou za život až 40 % populace.
Průběh a výsledky studie
Výzkumný tým pod vedením profesora Junhwana Choa konkrétně testoval 132 pacientů se sklonem k mdlobám. Během testů vyvolaných v kontrolovaném prostředí sledovali vědci biosignály pomocí optického PPG senzoru na Galaxy Watch. Klíčem k úspěchu se stal AI algoritmus, který v reálném čase analyzoval variabilitu srdeční frekvence (HRV). Výsledky studie jsou přitom velmi zajímavé, jak ukazují data:
- Předstih varování: Až 5 minut před samotným kolapsem.
- Přesnost: Model dosáhl úspěšnosti 84,6 %.
- Senzitivita: Schopnost zachytit reálný stav byla vyčíslena na 90 %.
„Včasné varování by mohlo pacientům poskytnout dostatek času na to, aby zaujali bezpečnou polohu nebo si přivolali pomoc, což by dramaticky snížilo výskyt sekundárních zranění,“ vysvětluje profesor Cho. Jongmin Choi, šéf zdravotnického výzkumu v Samsungu, k tomu dodává: „Tato studie je příkladem toho, jak technologie nositelné elektroniky pomáhají posunout zdravotní péči od modelu zaměřeného na následnou péči směrem k modelu péče preventivní. Naším závazkem je řídit technologické inovace, které našim uživatelům umožní vést zdravější každodenní život.“
Výsledky výzkumu už byly publikovány v prestižním vědeckém časopise European Heart Journal – Digital Health. Samsung každopádně dodává, že plánuje tuto technologii dále ladit a v budoucnu ji integrovat pomocí běžných aktualizací systému do svých nositelných zařízení.