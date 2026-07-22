Samsung posílá do akce osobního doktora do kapsy. Co všechno umí nový AI asistent?

Dnešní uživatelé mají k dispozici více informací o svém zdravotním stavu než kdykoli v historii – data z chytrých hodinek, aplikací a dalších zařízení jsou však často roztříštěná a pro běžného člověka je těžké interpretovat, co přesně znamenají a jak na jejich základě upravit životní styl. A Samsung (viz news.samsung.com) se právě tento problém rozhodl vyřešit představením nástroje Samsung Health Assistant – plně integrovaného osobního asistent na bázi umělé inteligence, který vstupuje do fáze beta testování, zatím pro vybrané uživatele v USA.
„Náš nový Health Assistant posouvá vizi Connected Care společnosti Samsung o krok dále. Díky každodennímu sledování zdravotního stavu dává uživatelům hlubší vhled do jejich mysli i těla a zároveň zvyšuje šance na včasné odhalení případných problémů,“ uvedl Dr. Hon Pak, vedoucí týmu pro digitální zdraví divize Mobile eXperience.
Hlavním přínosem nového asistenta má být každopádně schopnost propojit data z pěti klíčových pilířů platformy Samsung Health: spánku, fyzické aktivity, výživy, duševní pohody (mindfulness) a vitálních funkcí. Systém dokáže mezi těmito proměnnými identifikovat souvislosti, které by uživateli mohly uniknout, a vysvětlit, jak se jednotlivé faktory navzájem ovlivňují. Součástí rozhraní je také ukazatel Energy Score a možnost klást asistentovi přímé dotazy. Doporučení a rady, které AI uživatelům poskytuje, jsou podle Samsungu zkontrolovány a validovány týmem lékařů a certifikovaných zdravotních koučů.
Současně s představením asistenta Samsung spoléhá i na nedávnou akvizici platformy Xealth, jež umožňuje se souhlasem uživatele bezpečně sdílet naměřená zdravotní data přímo s ošetřujícími lékaři a klinickými týmy. Do budoucna plánuje Samsung rozšiřovat funkce asistenta o cílené koučování zaměřené na změnu životního stylu a správu hmotnosti. Díky integraci technologie Personal Data Engine (PDE) bude asistent schopen zohlednit i osobní preference a denní rozvrh uživatele – například navrhne fyzickou aktivitu či odpočinek s ohledem na naplánované události v kalendáři.
„Využitím našeho ekosystému a partnerství chceme přinést ucelený pohled na zdraví a motivovat ke konkrétním krokům. Pomáháme tak uživatelům budovat zdravější návyky a přinášet do jejich životů skutečné změny,“ dodal Dr. Pak.