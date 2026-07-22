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Samsung posílá do akce osobního doktora do kapsy. Co všechno umí nový AI asistent?

Marek Vacovský
Samsung posílá do akce osobního doktora do kapsy. Co všechno umí nový AI asistent?
Fotografie: Ioannis Papadopoulos, mobilenet.cz
  • Samsung představuje beta verzi služby Health Assistant, plně integrovaného osobního zdravotního asistenta poháněného umělou inteligencí
  • Nástroj kombinuje data z pěti základních oblastí – spánku, aktivity, výživy, duševní pohody a životních funkcí – a přetváří je do srozumitelných a praktických doporučení

Dnešní uživatelé mají k dispozici více informací o svém zdravotním stavu než kdykoli v historii – data z chytrých hodinek, aplikací a dalších zařízení jsou však často roztříštěná a pro běžného člověka je těžké interpretovat, co přesně znamenají a jak na jejich základě upravit životní styl. A Samsung (viz news.samsung.com) se právě tento problém rozhodl vyřešit představením nástroje Samsung Health Assistant – plně integrovaného osobního asistent na bázi umělé inteligence, který vstupuje do fáze beta testování, zatím pro vybrané uživatele v USA.

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Náš nový Health Assistant posouvá vizi Connected Care společnosti Samsung o krok dále. Díky každodennímu sledování zdravotního stavu dává uživatelům hlubší vhled do jejich mysli i těla a zároveň zvyšuje šance na včasné odhalení případných problémů,“ uvedl Dr. Hon Pak, vedoucí týmu pro digitální zdraví divize Mobile eXperience.

Hlavním přínosem nového asistenta má být každopádně schopnost propojit data z pěti klíčových pilířů platformy Samsung Health: spánku, fyzické aktivity, výživy, duševní pohody (mindfulness) a vitálních funkcí. Systém dokáže mezi těmito proměnnými identifikovat souvislosti, které by uživateli mohly uniknout, a vysvětlit, jak se jednotlivé faktory navzájem ovlivňují. Součástí rozhraní je také ukazatel Energy Score a možnost klást asistentovi přímé dotazy. Doporučení a rady, které AI uživatelům poskytuje, jsou podle Samsungu zkontrolovány a validovány týmem lékařů a certifikovaných zdravotních koučů.

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Současně s představením asistenta Samsung spoléhá i na nedávnou akvizici platformy Xealth, jež umožňuje se souhlasem uživatele bezpečně sdílet naměřená zdravotní data přímo s ošetřujícími lékaři a klinickými týmy. Do budoucna plánuje Samsung rozšiřovat funkce asistenta o cílené koučování zaměřené na změnu životního stylu a správu hmotnosti. Díky integraci technologie Personal Data Engine (PDE) bude asistent schopen zohlednit i osobní preference a denní rozvrh uživatele – například navrhne fyzickou aktivitu či odpočinek s ohledem na naplánované události v kalendáři.

Využitím našeho ekosystému a partnerství chceme přinést ucelený pohled na zdraví a motivovat ke konkrétním krokům. Pomáháme tak uživatelům budovat zdravější návyky a přinášet do jejich životů skutečné změny,“ dodal Dr. Pak.

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