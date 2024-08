Na mobilenet.cz s oblibou testujeme nejen chytré hodinky, ale také chytré náramky. Do této kategorie víceméně spadá i Elonga, avšak „chytrost“ v tomto případě nespočívá ve schopnosti zobrazovat notifikace či snad měřit počet ušlých kroků. Jedná se totiž o zdravotní/sportovní tester, který si dává za úkol poskytnout informace o tom, co se děje s vaším tělem. Jak jsem byl s náramkem Elonga spokojen?

Náramek Elonga mě samozřejmě zaujal už jen proto, že se jedná o nadějný český startup, avšak i z toho důvodu, že sportuji a rád testuji nejrůznější chytré gadgety s tím související. Elonga přitom slibuje schopnost pomocí spektrální analýzy HRV monitorovat hned několik hodnot, jež mají být klíčové pro náš „wellbeing“. Jaké jsou tedy mé dojmy z Elongy?

Obsah balení: vše potřebné

Náramek Elonga dorazí v průhledné plastové krabičce, kde najdeme náramek, nabíjecí „kolébku“ zakončenou USB-A a také potřebné materiály. Produkt je tedy kompletní a lze jej okamžitě používat.

Líbilo se nám nic nechybí

Konstrukční zpracování: žádná „designovka“, ale stačí to

V případě náramku Elonga nehraje design příliš velkou roli, neboť jej budete mít na zápěstí méně než 5 minut denně, navíc v domácím prostředí, kde je to každému jedno. Vzhled přesto není nijak ošklivý, pouze působí poměrně sterilně, snad až „medicínsky“. Toto zařízení v podobě tmavého obdélníčku o rozměrech 42,5 × 36 × 12,5 mm zkrátka nemá evokovat žádné emoce, pouze plnit svou funkci, což se mu daří.

Jak si můžete všimnout z přiložených fotografií, náramek postrádá jakýkoliv displej, zato je však vybaven LED, které umí blikat několika barvami. Například po zapnutí stisknutím skrytého tlačítka bliká modře, při zmačknutí stejného tlačítka za účelem vypnutí naopak červeně. Samotné (skryté) tlačítko je po pravé straně loga výrobce a snadno jej nahmatáte i díky vystouplé vertikální lince. Zadní strana obsahuje „ostrůvek“ se senzory a pozlacené nabíjecí piny. Řemínek je vyroben z relativně elastického materiálu a suchý zip umožňuje jej roztáhnout tak, aby bylo možné jej navléct i na větší předloktí. Ano, čtete správně, předloktí, nikoliv zápěstí, protože právě zde má být náramek v průběhu měření.

IP67 bych u tohoto typu zařízení vůbec nečekal.

Vzhledem k výše uvedenému mě překvapila zvýšená ochrana dle IP67, což bych u tohoto typu zařízení vůbec nečekal a domnívám se, že je i v kontextu stylu používání poměrně zbytečná. V manuálu je rovněž uvedeno, že pracovní teplota náramku činí 0 až 45 stupňů Celsia a náramek váží 60 gramů. I kdyby ale náramek vážil klidně třikrát více, je to víceméně jedno.

Líbilo se nám zvýšená ochrana IP67, i když není potřeba

velikost pásku (možnost roztažení)

účelný design

Sportovní a zdravotní funkce: jste ready?

Jak již bylo zmíněno, Elonga využívá spektrální analýzu HRV (neboli variabilitu srdeční frekvence), za pomoci které dokáže uživatelům spočítat funkční věk, schopnost regenerace, úroveň stresu a také tzv. „readiness“ neboli připravenost lidského těla daný den podávat výkon, případně raději spíše odpočívat. Kouzlo Elongy zároveň spočívá v tom, že na rozdíl od běžných chytrých náramků nemusíte tento náramek téměř vůbec nosit na zápěstí. Postačí, když si jej každé ráno po probuzení zhruba na tři minuty nasadíte na předloktí, kdy během tohoto velmi krátkého měření získá veškeré potřebné informace.

Tvůrci Elongy vysvětlují, že k takto rychlému monitoringu nedošli ze dne na den, ale v podstatě vychází z několika desítek let výzkumu v oblasti spektrální analýzy HRV, jehož výsledkem bylo postupné zkracování nutného času pro naměření potřebných hodnot. Nedivil bych se tak, kdyby příští generace (teoreticky) zvládla měření ještě rychleji. V tomto kontextu je Elonga rovněž ideálním zdravotním náramkem pro všechny, kteří neradi něco nosí na ruce, neboť ji vlastně nosit nemusí.

Přestože se jedná o novou značku, respektive startup, musím výrobce pochválit za pěkně zpracovanou aplikaci, kde jsou veškerá potřebná data. Aplikace má ve spodní části „ostrůvek“, kde najdeme tlačítka „Přehled“, „Plán“, „Trends“ a tlačítko s logem, které spustí měření. Měření má přitom probíhat pouze ráno, ideálně ihned po probuzení. Pokud se například zkusíte aktivovat měření dopoledne, aplikace vás sama upozorní, že není vhodná doba a měření neproběhne.

Typicky jsem se tak vzbudil, okamžitě si nasadil Elongu na zápěstí a poté ještě tři minuty ležel a nic nedělal. Aplikace vám následně odpočítá nutné množství změřených tepů a ukáže výsledky. Naprosto objektivně přitom mohu hodnotit snad jen funkční věk, jelikož nedisponuji žádným laboratorním zařízením, které by snad mohlo nějakým způsobem změřit úroveň stresu či regenerace. Můj průměrný funkční věk přitom podle aplikace činí 32 let, ačkoliv mám o rok víc. Tato hodnota je samozřejmě pozitivní, neboť jsem na tom podle Elongy lépe než průměr v dané věkové skupině. Některé dny jsem přitom „omládl“ dokonce o roky dva.

Mnohem obtížněji zhodnotitelné jsou pak udávané hodnoty regenerace, stresu či readiness, která kombinuje regenraci a stress (o veškerých hodnotách se můžete dočíst více i na přiložených screenshotech). Domnívám se totiž, že existují dva typy sportovců/uživatelů: ti, kteří rádi všechno měří a následně se podle toho snaží upravovat své návyky, a ti, kteří se spoléhají jen na svou intuici a pocit. Pomineme-li různé sociální aspekty a prvky gamifikace, které jsou v tomto ohledu jistě velkým motivátorem, řadím se spíše do druhé skupiny a ne vždy naměřené výsledky byly v souladu s mým pocitem. Po měření vám například aplikace sdělí, že byste daný den měli spíše odpočívat, protože vaše hodnoty nejsou docela ideální, nicméně si potom stejně jdete zacvičit a cítíte se skvěle. Pochopitelně to ale zároveň nemusí nutně znamenat, že Elonga lhala nebo neměla pravdu, na „wellbeing“ jako takový má však nepochybně vliv i mnoho dalších faktorů, které ani sebechytřejší náramek nedokáže „započítat do rovnice“.

Pokud se každopádně řadíte k první skupině, tedy uživatelům, kteří rádi vychází z dat naměřených hodinkami/náramky apod., mohou pro vás být naměřené metriky přinejmenším zajímavé a donutí vás se zamyslet. Přestože Elonga nemonitoruje sport jako takový, je navíc možné si v aplikaci vytvořit cvičební plán (v tomto ohledu lze povolit napojení na Apple Health, pokud používáte iPhone), který pak rovněž započítá do naměřených výsledků. Veškeré pochybnosti nad tím, jestli vám Elonga může/nemůže nějak pomoci v tom posunout vaše sportovní/zdravotní výsledky výše, však podle mě boří aktuální nabídka výrobce, kterou zmíním v závěrečném zhodnocení.

Líbilo se nám pěkně zpracovaná aplikace

velmi rychlé měření

odpadá nutnost náramek neustále nosit

Nelíbilo se nám naměřené hodnoty nemusí odpovídat vašemu pocitu, což je na druhou stranu normální

Výdrž a nabíjení: extrémní

Vzhledem ke způsobu používání a nasazení 90mAh baterie budete Elongu nabíjet skutečně pouze jednou za (hodně dlouhý) čas. Na nízkou kapacitu baterie vás navíc (ve světě náramků spárovaných s telefonem poměrně netradičně) upozorní samotný náramek, nikoliv aplikace, a to červenou LED. Každopádně mohu konstatovat, že během více než měsíce, kdy jsem náramek používal, jsem jej nepotřeboval nabíjet.

Líbilo se nám velmi dlouhá výdrž

Zhodnocení

Velmi často lze recenzi zakončit slovy, že daný produkt není pro každého, ale své zájemce si najde. To stejné by pochopitelně bylo možné aplikovat i na Elongu, vzhledem k tomu, že se ale jedná o český startup se zajímavým produktem a představením nové nabídky bezplatné zkoušky, bych každému alespoň trochu sportovně nebo snad „zdravotně“ zaměřenému uživateli doporučil si Elongu vyzkoušet na vlastní kůži. Jedná se o zajímavý produkt, jehož hlavní výhodu může být trochu těžší „prodat“, avšak za pozornost rozhodně stojí. Elongu mohu doporučit vyzkoušet také všem, kteří pokukují po chytrém prstenu se schopností upozornit na blížící se nemoc, neboť i toto Elonga zvládá (a údajně dobře), ačkoliv jsem to v průběhu testování neměl možnost osobně vyzkoušet.

Foto: Ioannis Papadopoulos, mobilenet.cz