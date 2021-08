YouTube odstranil milion videí s nebezpečnými dezinformacemi o COVID-19

Fotografie: Ioannis Papadopoulos, mobilenet.cz

Když se YouTube chlubí čísly, obvykle to znamená miliardu přehrání toho či onoho videa. Tentokrát se ale produktový šéf Neal Mahon podělil na na blogu YouTube s čísly, která nejsou tak optimistická. Novým milníkem je jeden milión odstraněných dezinformačních videí, která se týkala onemocnění COVID-19, respektive očkování.

Zní to jako hrozivě velké číslo, ale počet videí, které porušují podmínky služby takovým způsobem, že musejí být odstraněny, se pohybuje dlouhodobě mezi 0,16 a 0,18 %. V ohromném počtu dat to znamená asi 10 miliónů smazaných kusů každé čtvrtletí. Většina z nich však nedosáhne více jak desíti přehrání. Podle vyjádření je ale patrné, že se dezinformace nebezpečně přibližují hlavnímu názorovému proudu. Zatímco dříve se jednalo spíše o „akademické“ debaty o přistání na Měsíci, tvaru Země nebo skutečného pozadí 11. září, nyní nebezpečné hoaxy začínají ovlivňovat většinovou společnost. Vedle zmíněné pandemie to byl případ prezidentských voleb. Těm YouTube věnovalo zvláštní pozornost a podařilo se mu odstranit 77 % závadných videí ještě před tím, než je vidělo 100 lidí.

I tak je kvůli velkému dosahu YouTube a dalších sociálních sítí každá dezinformace schopná zasít semínko nejistoty do spousty myslí – a přesně o to jejich autorům, ať už jednají z jakýchkoli pohnutek, jde. To je trnem v oku nejenom americké vlády, a tak ze strachu před regulacemi stupňují svůj boj s dezinformacemi. Jejich autoři jsou ale vždy o krok napřed.