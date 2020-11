Twitter bude varovat před lajkováním dezinformací

Není tomu tak dávno, co se na Twitteru pod tweety začal objevovat tag „This is disputed“, který značí, že je zveřejněná informace sporná. Twitter začal uživatele upozorňovat na možné dezinformace převážně kvůli fake news týkajících se amerických prezidentských voleb a koronaviru. Tento zásadní čin snížil retweetování dezinformací o 29 %, a proto se Twitter rozhodl uživatele varovat i před tím, než zavádějícímu příspěvku dají „like“.

Giving context on why a labeled Tweet is misleading under our election, COVID-19, and synthetic and manipulated media rules is vital.



These prompts helped decrease Quote Tweets of misleading information by 29% so we're expanding them to show when you tap to like a labeled Tweet. pic.twitter.com/WTK164nMfZ