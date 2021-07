Podle amerického prezidenta Bidena „Facebook zabíjí lidi“

Bývalý americký prezident Trump měl nejdříve velice kladný vztah k sociálním sítím. Hlavně obliba Twitteru z něj po dlouhá léta udělala prezidentův hlavní komunikační kanál. Po prohraných volbách však jeho chování naplno odhalilo největší slabinu sociálních sítí – jejich neschopnost filtrovat nepravdivé a zavádějící informace stejně jako výzvy k násilí. Výsledkem byla série zákazů na hlavních platformách následována plánem na tvorbu vlastní sociální sítě. Mohlo by se zdát, že úřadování nového prezidenta Bidena bude v tomto směru umírněnější a přenechá sociální sítě a jejich problémy jiným. Opak je však pravdou: na konferenci týkající se vakcinace a dezinformací zazněla od reportéra otázka na Facebook. Prezidentova reakce byla více než výmluvná.

Reporter: "What's your message to platforms like Facebook?"



President Biden: "They're killing people." pic.twitter.com/jrAvQpG7i0