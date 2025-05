Huawei zahajuje útok na Windows a macOS. Do počítačů míří nový HarmonyOS PC

Huawei na události HarmonyOS Computer Technology and Ecosystem Communication Event odhalil vlastní operační systém pro počítače s jednoduchým názvem HarmonyOS PC. Co všechno nový operační systém přináší a jak se postaví konkurenci v podobě Windows a macOS?

Check out Huawei's HarmonyOS PC! 💻On May 8, Huawei unveiled its first “HarmonyOS PC” in Shenzhen, marking a major breakthrough for #China’s homegrown OS in the PC space. Unlike modified open-source systems, this laptop is built from the kernel up with HarmonyOS 5. Set to launch… pic.twitter.com/QdxxzkVipI