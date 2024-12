Apple je opět trnem v oku EU. Ta chce podle něj udělat iOS méně bezpečným

Fotografie: Ioannis Papadopoulos, mobilenet.cz

Neuplyne měsíc, abychom se nedoslechli o tom, jak velké technologické společnosti nesplňují požadavky EU. Jedná se například o zacházení s daty uživatelů, kdy v EU platí poměrně přísná opatření, zatímco v USA a na jiných trzích ochranu dat nikdo příliš neřeší. Stejně tak ale EU často zasahuje Applu do toho, jak by měl provozovat svůj systém tak, aby nebyl diskriminační a odpovídal nastaveným pravidlům.

Ani tentokrát se Apple nevyhnul kritice ze strany EU, podle které iOS nesplňuje tzv. Akt o digitálních trzích (DMA), jenž má omezit antimonopolní taktiky mezi technologickými společnostmi. Konkrétně se pojí s operačním systémem iOS, který je navzdory mnoha změnám v posledních letech stále relativně uzavřený, a to z mnoha různých důvodů, kdy Apple například vyzdvihuje bezpečnost. Nyní však EU žádá o zajištění „efektivní interoperability“. Co si pod tímto pojmem představit?

Podle agentury Bloomberg vydala Evropská komise dokument, kde od Applu žádá, aby změnil mnoho aspektů iOS tak, aby vývojáři třetích stran měli přístup k technologiím, které v současnosti využívá pouze Apple.

Například si zástupci EU přejí, aby bylo snadnější párovat a ovládat příslušenství jako chytré hodinky a sluchátka jiných značek než Apple. Stejně tak by rádi, aby aplikace třetích stran mohly běžet kompletně na pozadí systému, což aktuálně mohou pouze aplikace Applu. V tomto ohledu zmíníme například práci s cloudem, kdy se lze z našich zkušeností 100% spolehnout pouze na iCloud, co se týče fungování na pozadí. Ostatní cloudové aplikace, jako třeba OneDrive, mají tendenci přestat fungovat, jakmile aplikaci opustíte, což vede například k přerušení nahrávání souborů. Stejně tak by v EU rádi, aby byl AirPlay a AirDrop přístupný nejen zařízením Apple.

EU udělila Applu deadline 9. ledna 2025.

V reakci na stanovisko EU, která Applu udělila deadline 9. ledna 2025, Apple publikoval online dokument s názvem „It's getting personal“ dostupný na apple.com, kde EU a DMA otevřeně kritizuje a tvrdí, že požadavky EU učiní iOS méně bezpečným. Podle EU může být Applu za nedodržení požadavků udělena pokuta až ve výši 10 % ročních tržeb.

„Pokud by společnost Apple musela všem těmto žádostem vyhovět, mohly by společnosti Facebook, Instagram a WhatsApp umožnit společnosti Meta číst v zařízení uživatele všechny jeho zprávy a e-maily, vidět každý telefonní hovor, který uskuteční nebo přijme, sledovat každou aplikaci, kterou používá, skenovat všechny jeho fotografie, nahlížet do jeho souborů a událostí v kalendáři, zaznamenávat všechna jeho hesla a mnoho dalšího. K těmto údajům se Apple sám rozhodl nemít přístup, aby uživatelům poskytl co nejsilnější ochranu,“ uvádí se v dokumentu společnosti Apple.