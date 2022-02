Vývojář rozchodil Windows 11 na Pixelu 6 s Androidem 13. Zahrál si i Doom

Fotografie: Petr Vojtěch, mobilenet.cz

„Bastlení“ nejrůznějších emulátorů umožňujících běh populárních aplikací či her na elektronice, která by daný software zdánlivě nikdy nemohla rozběhnout, vídáme v poslední době čím dál tím častěji. Pokud i vás baví tyto mnohdy originální úpravy, mohl by vás zaujmout i nejnovější počin vývojáře Dannyho Lina (na Twitteru vystupuje pod přezdívkou kdrag0n), kterému se povedlo rozchodit ARM verzi počítačového operačního systému Windows 11 na jeho Google Pixelu 6 s Androidem 13. Doložil to i několika screenshoty a videonahrávkami v několika příspěvcích, viz níže.

And here's Windows 11 as a VM on Pixel 6 https://t.co/0557SfeJtN pic.twitter.com/v7OIcWC3Ab — kdrag0n (@kdrag0n) February 13, 2022

Podle Lina bylo možné Windows 11 vcelku standardně používat, přestože nebyla k dispozici hardwarová akcelerace GPU. Dokonce se mu povedlo spustit populární hru Doom, kterou ovládal připojenou (klasickou hardwarovou) klávesnicí. Stejnému vývojáři se povedlo na Pixelu 6 rozchodit i různé distribuce OS Linux.

Yes, it runs Doom (connecting to the phone's Windows VM from my computer for keyboard input) pic.twitter.com/6PORUnJk8m — kdrag0n (@kdrag0n) February 14, 2022

Podle Mishaala Rahmana, který na široké možnosti Androidu 13 již dříve poukázal, je to možné díky novému virtualizační frameworku, což popisuje blíže na blogu esper.io.