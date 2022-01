Úniky ukazují, že Microsoft pracoval na systému pro mobily jménem Andromeda

Fotografie: Microsoft

Nejznámějším produktem Microsoftu jsou Windows, nejrozšířenější operační systém pro osobní počítače. Není proto divu, že se firma snažila získat část perspektivního trhu s chytrými telefony. Ale jak si sami jistě pamatujete, její pokusy s Windows Phone nebo Windows Mobile vedly pouze k hořkým koncům. V současnosti už to vypadá, že je podobným snahám konec a Microsoft pro své telefony používá výrazně upravený Android. Jak ale ukazuje zjištění windowscentral.com, nechybělo mnoho a mohli jsme tu mít další mobilní operační systém od Microsoftu jménem Andromeda. Web dokonce získal jeho funkční verzi, kterou rozběhl na Lumii 950.

Hned úvodem ale špatné zprávy. Operační systém, který můžete vidět ve videu, je ve velmi brzké fázi vývoje a už tam i zůstane. Původně ani nebyl určen pro Lumie, Microsoft s ním spíše plánoval vytvořit novou kategorii přístrojů se dvěma displeji, která se nakonec dostala na trh jako Microsoft Surface Duo a Microsoft Surface Duo 2. Veškeré tyto snahy však byly z rozhodnutí vedení zrušeny a zhruba v té době se také rozhodlo, že následující přístroje poběží na Androidu. Microsoft se očividně už nechce poněkolikáté spálit o tatáž kamna.

A o co jsme tím pádem přišli? Andromeda OS vypadá vedle současné nabídky poměrně svěže a neotřele. Zakládá si hlavně na práci s perem. Je to poznat třeba už na zamykací obrazovce, která celá slouží pro dělání poznámek, náčrtků a podobně. Není tak potřeba odemykat telefon a spouštět aplikaci, stačí jen začít kreslit. Podobnou funkci obsahuje i samotný launcher, kam jste si mohli lepit virtuální lístečky s poznámkami a vkládat další objekty. Spíše než prostředí pro spouštění aplikací to vypadá jako pokročilý elektronický zápisník, ostatně Microsoft toto prostředí nazývá Journal. Už tehdy bylo jasné, že jej plánuje pro zařízení se dvěma displeji.

Samotné ovládání už pak naštěstí na peru tolik nezávisí. Ve výchozím stavu nesmí chybět obligátní tlačítko Start nebo Cortana, při spuštění aplikace se však schovají a k funkcím operačního systému se pak dostanete gesty, konkrétně tažením přes jednotlivé okraje displeje. Celý přístroj pak byl připraven zastoupit počítač, a to pomocí funkce Contiuum, která však v daném sestavení chybí.

Při bližším zkoumání je patrné, že některé nápady a design z původní Andromedy se objevily i současných mobilech Surface Duo. Nicméně jde spíše o detaily. Na jednu stranu je pochopitelné, proč se Microsoft nesnaží znovu rozbít hlavou zeď, na druhou stranu je škoda, že se v současném světě mobilních operačních systémů nedočkáme něčeho skutečně nového.