Výrobci mají 2 roky, aby se na satelitní spojení od Deutsche Telekom připravili

O oznámení partnerství Deutsche Telekom, matky českého T-Mobilu, s americkým Starlinkem jsme vás již informovali. Nyní se nám povedlo získat více informací o technické stránce projektu. Smyslem této spolupráce je využít satelitní spojení v lokalitách, které mají omezený nebo žádný dosah běžných terestrických sítí. Ať už se jedná o jednorázový výpadek, nebo třeba odloučené lokality, které by jinak bylo obtížné či finančně nevýhodné pokrývat běžným způsobem. Ostatně stejnou logiku využívají velké země, které mají mnohem méně husté osídlení, typicky třeba Kanada, ale také Spojené Státy nebo Austrálie. Od nich se ovšem plánované DT řešení bude značně lišit.
Když to řeknu polopaticky, pokud jste někde na chatě v horách apod. běžně neměli vůbec signál, v budoucnu by se to mělo změnit. Také byste neměli řešit nějaké speciální satelitní vybavení, vše by měl podporovat váš telefon. Signál možná nechytíte v přízemí zděného cihlového domu, ale v dřevostavbě, v autě nebo na volnějším prostranství ano a budete si moci konečně zavolat či stáhnout potřebná data, aniž byste se museli nějak výrazněji omezovat jen na textovou komunikaci, jak jsme často u satelitů viděli. Chystané pokrytí má totiž nabízet rychlosti na úrovni základního LTE s odezvou pod 50 ms. A využít ho půjde nejen pro odesílání textových zpráv, ale také k hlasovému spojení a internetovému připojení. Tím se tato služba liší oproti „SOS“ satelitním spojením, které nabízí sami někteří výrobci telefonů.
Satelity Starlink zajišťující spojení se mají do vesmíru v dostatečném množství dostat někdy v druhé polovině roku 2027. Proto Deutsche Telekom hovoří o plánovaném spuštění služby v roce 2028. Jedná se o druhou generaci satelitu Starlink s podporou mobilních služeb (v3) a bude operovat v satelitním MSS pásmu na frekvencích okolo 2 GHz.
A právě tady přichází na řadu několik omezení. Současné telefony totiž v tomto pásmu neumí operovat. Čipsety na to budou letos připraveny, ale antény nikoliv. Už nyní probíhá vyjednávání s výrobci mobilních zařízení, aby jejich zařízení právě satelitní MSS pásma začaly podporovat.
Možná vás napadá otázka, proč nevyužít již existujícího řešení využívaného ve zmíněných zemích, které funguje i na současných telefonech. Jednak to není údajně snadno možné kvůli lokálním regulacím, ale především Deutsche Telekom se Starlinkem hledí do budoucna. Starší technologie třeba nepodporuje standardní přenos hlasu a dat, a je obecně mnohem omezenější na vybrané aplikace. A ano, zprvu možná budete mít ještě telefon, který toto připojení podporovat nebude, ale tento problém do několika let úplně zmizí. Asi jako když jsme sledovali nasazení sítí 5G.
Zatím to také vypadá, že toto satelitní spojení nebude nějakou extra službou navíc, ale doplněním existujícího pokrytí. Doplní tím třeba nárazové pokrytí drony, které mohou posílit síť v případě větší síťové kapacity a pokrytí.