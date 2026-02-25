Počítačový režim už zvládá i Google. Stačí novější Pixel a nová aktualizace

Google se rozhodl rozbít bariéru mezi mobilním světem a klasickou kancelářskou prací. V rámci nejnovější březnové aktualizace systému otevírá majitelům Pixelů cestu k plnohodnotnému desktopovému režimu, který z telefonu udělá stolní počítač, o čemž informuje Android Authority (viz androidauthority.com). Tato funkce, na které Google měsíce potichu pracoval, je dostupná pro modely Pixel 8 a všechny novější, včetně nejnovějších ohebných generací Pro Fold.
Princip je jednoduchý: stačí využít USB-C port a připojit externí monitor. Systém následně přepne rozhraní do podoby, kterou známe z Windows nebo macOS. Přirovnat lze výsledek i k již léta osvědčenému režimu DeX od Samsungu. Uživatelé Pixelů tak nově získají plochu s překrývajícími se okny, u nichž lze libovolně měnit velikost i uspořádání. Aby byl zážitek kompletní, nechybí plná podpora pro myš a klávesnici, což ocení zejména uživatelé Pixel Tabletu, který se tímto krokem mění v mnohem schopnější pracovní nástroj.
Ačkoliv Google zatím šetří oficiálními produktovými snímky, není tento směr překvapením. Už loni prosákly informace o úzké spolupráci se Samsungem na vývoji nové generace prostředí DeX, které mělo sloužit jako základ pro univerzální desktopové rozhraní Androidu.
Po měsících testování v beta verzích se tak majitelé Pixelů konečně dočkali stabilní funkce, která dává jejich hardwaru nový rozměr využití mimo displej telefonu. Postačí jen podporovaný model, na který dorazí březnová aktualizace a následně nezbytný kabel, který propojíte mobil s displejem.
