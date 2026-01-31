mobilenet.cz na sociálních sítích

Musk promluvil o vlastním telefonu. Má být úzce spjatý se satelitní sítí Starlink

Marek Vacovský
Musk promluvil o vlastním telefonu. Má být úzce spjatý se satelitní sítí Starlink
Fotografie: Caviar
  • SpaceX podle agentury Reuters zvažuje vývoj vlastního mobilního zařízení s přímým satelitním připojením Starlink
  • Telefon by mohl nabídnout nativní konektivitu bez závislosti na mobilních sítích
  • Elon Musk připouští, že by šlo o zařízení výrazně odlišné od dnešních smartphonů

Společnost SpaceX by se mohla stát velkým hráčem na poli mobilních zařízení. Podle informací agentury Reuters totiž zvažuje firma Elona Muska vývoj vlastního telefonu, který by měl nativně satelitní připojení Starlink a podporoval přímou komunikaci se satelity bez nutnosti další pozemní infrastruktury.

Plány na vstup do segmentu mobilních zařízení přitom nejsou u Elona Muska novinkou. Samotná SpaceX se jimi má zabývat už několik let a spekulace nedávno přiživil sám Elon Musk, když na síti X (viz níže) reagoval na dotaz ohledně „telefonu SpaceX“. Označil jej za možnost, která není vyloučená, a dodal, že by šlo o velmi odlišné zařízení, než jaká dnes známe.


Klíčovým prvkem by každopádně byla hluboká integrace se sítí Starlink, která už dnes zajišťuje přímé satelitní připojení mobilních telefonů ve spolupráci s operátory, například s americkým T-Mobilem. Vlastní zařízení by SpaceX ale umožnilo mít plnou kontrolu nad hardwarem, softwarem i konektivitou a zároveň by mohlo urychlit rozšiřování pokrytí do oblastí bez klasických mobilních sítí.

Starlink přitom tvoří přibližně 50 až 80 % zisků SpaceX, takže vlastní telefon by mohl sloužit nejen jako technologická demonstrace, ale i jako strategický nástroj k dalšímu růstu firmy. A jak dodává androidauthority.com, zařízení by zároveň mohlo fungovat jako přístupový bod k dalším Muskovo projektům, včetně xAI nebo ambice proměnit síť X v takzvanou „everything app“. Jak přesně by telefon vypadal, jaký by měl operační systém nebo kdy by se mohl objevit na trhu, to zatím ale není vůbec jasné.

Zajímavé každopádně je to, že úvahy o vlastním mobilním zařízení Musk přiživil právě v době, kdy se SpaceX připravuje na možný vstup na burzu. Je totiž jistě čistě náhodné, že rozšíření Starlinku do dalších produktových kategorií by firmě umožnilo prezentovat satelitní síť jako ještě komplexnější platformu.

Vysoce pravděpodobné je aktuálně pouze to, že pokud SpaceX skutečně vstoupí na trh mobilních zařízení, nepůjde o klasický smartphone. Spíše o specializované zařízení postavené kolem satelitní konektivity — tedy oblasti, ve které má SpaceX náskok před většinou technologického světa. Vyzkoušeli byste telefon od Elona Muska? Budeme rádi, když se s námi podělíte o vaše názory v diskuzi pod článkem.

