Starlink pomůže Deutsche Telekomu pokrýt „hluchá“ místa na mapě Evropy

Martin Fajmon
Fotografie: Petr Vojtěch, mobilenet.cz
  • Partnerství se má opírat o novou generaci technologie Starlinku
  • Satelitní vrstva nemá nahrazovat klasickou mobilní síť, ale má sloužit jako doplněk
  • Spuštění se plánuje na rok 2028

Deutsche Telekom oznámil strategické partnerství se Starlinkem, jehož cílem je doplnit mobilní pokrytí v evropských regionech, kde je budování klasické infrastruktury obtížné – typicky kvůli náročné topografii nebo omezením například v chráněných oblastech. Vyplývá to z oficiálního vyjádření společnosti.

Start se plánuje na rok 2028

Společnosti počítají se spuštěním služby v roce 2028 na vybraných evropských trzích, kde Deutsche Telekom působí. Satelitní vrstva má doplnit stávající mobilní síť v místech, kde už běžné vysílače narážejí na své limity, případně by byla jejich výstavba obtížně proveditelná.

Co má satelitní konektivita přinést

Podle Deutsche Telekomu má řešení zvýšit dostupnost spojení zejména v „hluchých“ místech a zároveň posílit odolnost sítě. Starlink k tomu má využít technologii připojení „direct-to-device“, tedy spojení satelitu přímo s kompatibilním telefonem.

Data, hlas i zprávy

Partnerství se má opírat o novou generaci technologie Starlinku (V2), která má do budoucna umožnit rozšíření satelitního připojení směrem k datům, hlasovým službám i zprávám – a to bez nutnosti speciálního hardwaru na straně uživatele.

Deutsche Telekom zároveň zdůrazňuje, že satelitní vrstva nemá nahrazovat klasickou mobilní síť, ale sloužit jako doplněk pro situace, kdy je pokrytí nedostatečné nebo jeho rozšíření naráží na praktické limity.

