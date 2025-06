T-Mobile už v červenci komerčně spustí satelitní službu založenou na Starlinku

Fotografie: NASA

Jak jsme již informovali, beta verze satelitní služby T-Mobile ve spolupráci se Starlinkem byla od začátku roku dostupná zdarma pro všechny v USA – bez ohledu na operátora. Do testování se tak mohli zapojit i zákazníci AT&T nebo Verizonu. Tato fáze ale brzy skončí. Nyní jsme se totiž dozvěděli, že od 23. července vstupuje služba s názvem T-Satellite v USA do ostrého provozu a T-Mobile si za ni začne účtovat 10 dolarů (cca 210 Kč) měsíčně. Výjimkou ale bude vyšší tarif Experience Beyond, kde bude satelitní konektivita zahrnuta automaticky.

Zatím jen zprávy, data přijdou na podzim

V den spuštění bude T-Satellite podporovat pouze textové zprávy (SMS) na Androidu i iOS a multimediální zprávy (MMS) výhradně na Androidu. MMS pro iPhony by měly následovat později. Zásadní posun pak nastane 1. října, kdy T-Mobile plánuje zpřístupnit i datové připojení přes satelit.

Je však nutné zdůraznit, že nepůjde o plnohodnotný internet. T-Mobile zatím jedná jen s několika vybranými vývojáři aplikací, u kterých očekává, že budou se satelitním připojením fungovat. Mezi nimi jsou například AllTrails, Accuweather nebo WhatsApp. V tiskové zprávě se objevují také Apple a Google jako partneři, ale bez konkrétního výčtu podporovaných aplikací.

Na rozdíl od Verizonu a AT&T, kteří spolupracují se společností AST SpaceMobile, si T-Mobile zvolil jiný přístup – vsadil na síť satelitů Starlink od SpaceX. A jak upozorňuje The Verge, právě to se konkurenci nelíbí. Operátoři Verizon a AT&T v minulosti dokonce podali stížnosti, že by T-Mobile mohl svým řešením rušit jejich vlastní satelitní signál.

Cílem T-Mobilu každopádně není se satelitní konektivitou konkurovat běžnému mobilnímu připojení, ale vyplnit mezery v pokrytí tam, kde žádná síť není. V případech nouze nebo v odlehlých oblastech má být T-Satellite jakousi záchrannou sítí. „T-Mobile Starlink je první a jediná vesmírná mobilní síť v USA, která se automaticky připojuje k vašemu telefonu, takže můžete být připojeni i tam, kam nedosahuje žádná mobilní síť. Je to obrovský technický úspěch a absolutní změna hry pro všechny,“ řekl Mike Sievert, prezident a generální ředitel T-Mobile.