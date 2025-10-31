Starlink si v českých vlacích budeme užívat dále, testování bude pokračovat

České dráhy pokračují ve zkušebním provozu satelitního internetu Starlink i během nadcházejících zimních měsíců. Testovací provoz se týká především linek Brno – Česká Třebová – Praha a Brno – Břeclav – Přerov – Olomouc, kde cestující mohou využívat vysokorychlostní internet přímo na palubě.
Starlink je na střeše jednoho z čelních vozů jednotky InterPanter, propojený kabely s napájecím zdrojem a integrován do stávajícího Wi-Fi a multimediálního systému. Za dobu testu cestující využili přes 5 TB dat. Technologie je přitom určena výhradně pro internetové připojení cestujících a splňuje normy EN 50155 a další železniční specifikace.
„Satelitní vysokorychlostní internet Starlink představuje jednu z cest, jak zlepšit dostupnost Wi-Fi na palubách našich vlaků. Protože k testování přistupujeme se vší vážností, rozhodli jsme se ho prodloužit i přes zimní měsíce, abychom zjistili, jak se systém a anténa na střeše vlaku bude chovat při sněžení, námraze a podobných situacích,“ říká předseda představenstva a generální ředitel Českých drah Michal Krapinec a pokračuje: „Nadále platí, že samotný terminál nám zůstává zdarma k použití, sazba za využitá data je pak asi jen třetinová oproti tomu, co normálně platíme mobilním operátorům. I to bude jeden z důležitých aspektů, který budeme v následujících měsících zvažovat směrem k dalšímu využívání Starlinku.“
Starlink je provozován společností SpaceX a využívá satelity na nízké oběžné dráze Země, což umožňuje širokopásmové připojení po celém světě. Technologie je navržena tak, aby vyhovovala specifickým potřebám železniční dopravy a zajišťovala stabilní internetové připojení cestujícím i při vysoké rychlosti vlaku.