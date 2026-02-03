Deutsche Telekom nabízí AI zabudovanou do sítě, využije ji i telefon za pětistovku

Dnešní systémy umělé inteligence spoléhají na cloudová řešení, můžete se také setkat s modely, které zvládnou běžet na samotném zařízení. S Magenta AI Call Assistant se umělá inteligence stává součástí samotného telefonního hovoru. Je tak k dispozici okamžitě v reálném čase, bez aplikací nebo prémiového hardwaru.
Toto řešení představil na veletrhu Mobile World Congress 2026 Deutsche Telekom (telekom.com). Bylo vyvinuto ve spolupráci s ElevenLabs, společností zabývající se výzkumem a vývojem produktů v oblasti umělé inteligence.
Po aktivaci během hovoru poskytuje asistent podporu v reálném čase. Mezi počáteční funkce budou patřit:
- Překlad mezi jazyky v reálném čase
- Shrnutí konverzací, které pomáhají vyhledávat důležité informace
- Kontextová pomoc, jako například odpovídání na otázky nebo vyhledávání relevantních informací
Tyto funkce budou od letošního roku nejprve k dispozici zákazníkům Deutsche Telekom v Německu. V průběhu příštích 12 měsíců se plánuje podpora až 50 jazyků a další služby budou následovat.
Nová dimenze telefonních rozhovorů
Asistent hovoru se aktivuje během hovoru slovy „Hey Magenta“. Po aktivaci poskytuje podporu v reálném čase přímo v rámci konverzace. Asistent je navržen pro běžné situace, ve kterých lidé při hovoru přirozeně hledají pomoc:
- Když se přátelé domlouvají, kde se sejdou, může jim navrhnout restaurace v okolí, které vyhovují jejich časovým možnostem i preferencím.
- Při plánování cesty dokáže porovnat různé možnosti cestování a navrhnout, co objevit – ať už jde o rodinu s dětmi, páry, skupinu přátel nebo jednotlivé cestovatele.
- Při koordinaci schůzek může zkontrolovat dostupnost a naplánovat další kroky.
- Když nastanou jazykové bariéry, překládá v reálném čase, takže každý může mluvit a poslouchat ve svém vlastním jazyce.
To ještě není vše… Ale co soukromí?
V budoucnu umožní asistent integraci mnoha dalších myslitelných funkcí do telefonního hovoru. Pokud během rozhovoru vyjde najevo, že je nutná rezervace, umělá inteligence může provést rezervaci (restaurace, návštěva u lékaře, cesta), vyplnit formuláře, položit otázky („Kdy se vám to hodí?“, „Okno nebo ulička?“) a na konci úhledně zdokumentovat potvrzení.
Důvěra, transparentnost a souhlas uživatelů jsou pro Deutsche Telekom zásadní. Asistent hovoru zpracovává mluvený obsah pouze poté, co jej zákazník během hovoru výslovně aktivuje. Bez aktivace se žádný obsah konverzace neukládá ani neanalyzuje. Zákazníci musí před použitím vyjádřit souhlas a všichni účastníci hovoru jsou informováni, když je asistent aktivní – vše v souladu s evropskými normami na ochranu osobních údajů.